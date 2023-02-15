​​​​​​​5 лучших макробиотических компрессов на все случаи жизни

Перед использованием компресса можно приложить имбирный компресс...

Компресс тофу

Он более эффективно, чем лёд, помогает при жаре.

Выжать из тофу воду, истолочь его, затем добавить 10-20% кондитерской муки и 5 % тёртого имбиря. Смешать ингредиенты и наложить непосредственно на кожу. Компресс следует менять каждые 2-3 часа или чаще, если он становится очень горячим.

Компресс из корня лотоса

Вытягивает застойную слизь из пазух носа, горла и бронхов.

Смешать свежий тёртый корень лотоса с 10-15 % кондитерской муки и 5% тёртого свежего имбиря. Покрыть слоем в полдюйма (примерно 1 см) хлопковую ткань и приложить корень лотоса непосредственно к коже. Оставить на несколько часов или на ночь и повторять процедуру ежедневно в течение нескольких дней.

Перед использованием компресса можно приложить имбирный компресс с целью стимулировать циркуляцию жидкостей и размягчить слизь в области, которая подвергается лечению.

Горчичный компресс

Стимулирует кровообращение и циркуляцию телесных жидкостей, ослабляет стагнацию.

Добавить горячую воду в сухой горчичный порошок и как следует размешать. Разложить смесь на бумажное полотенце и зажать между двумя толстыми хлопковыми полотенцами. Приложить этот «бутерброд» к коже, оставить до тех пор, пока кожа не станет красной и тёплой, затем снять. Сняв, снять с кожи остатки горчичного компресса с помощью полотенца.

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Имбирный компресс

Стимулирует кровь и циркуляцию жидкостей в теле; помогает ослабить и растворить стагнирующую токсичную материю, цисты, опухоли и т. д.

Поместить пригоршню тёртого имбиря в марлю и выжать имбирный сок в кастрюлю, содержащую 1 галлон (около 4 л) воды, почти доведённой до кипения: если вы кипятите воду, то сила имбиря уйдёт.

Окунуть полотенце в имбирную воду (предпочтительно 100% хлопковое полотенце), тщательно его сжать и приложить, очень горячим, непосредственно к месту, которое вы лечите. Второе, горячее полотенце можно поместить сверху, чтобы уменьшить потерю тепла. Прикладывать свежее полотенце каждые 2-3 минуты до тех пор, пока кожа не покраснеет.

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Совет раковым больным: имбирный компресс следует готовить, как и обычно. Однако его нужно прилагать только на короткое время (3-5 минут максимум), чтобы активизировать циркуляцию в поражённой области, и немедленно вслед за ним необходимо наклеивать пластырь из картофеля таро или обычного картофеля.

Если имбирный компресс накладывается регулярно в течение продолжительного времени, то он может подстегнуть рост раковой опухоли, особенно, если она более иньского типа.

Имбирный компресс следует рассматривать лишь как подготовку к пластырю таро в случае раковых заболеваний, а не в качестве независимого лечения, и накладывать лишь на несколько минут.

Пожалуйста, обращайтесь за конкретными рекомендациями к квалифицированному макробиотическому консультанту.

Компресс из картофеля таро (алби)

Часто используется после имбирного компресса с целью собрать стагнирующую токсичную материю и вывести её из тела.

Очистить картофель от кожуры и натереть. Смешать с 5 % тёртого свежего имбиря. Выложить смесь слоем в полдюйма толщиной (1,2 см) на свежую хлопковую ткань и прикладывать сторону с таро непосредственно к коже. Менять каждые четыре часа.





Обычно таро можно найти в большинстве крупных городов США и Канады - в китайских, армянских и пуэрториканских овощных лавках или магазинах натуральных продуктов. Кожура этих овощей коричневого цвета и покрыта «ворсинками». Картофель таро растёт на Гавайских островах и на Востоке. Картофель таро небольшого размера наиболее эффективен для приготовления компресса.

Если таро недоступен, его можно заменить обычным картофелем. Хотя он и не столь эффективен, как таро, но, всё же, может быть полезен.

Смешать в сурибачи 50-60% тёртого картофеля с 40-50% тёртых зелёных листовых овощей. Добавить пшеничную муку, чтобы образовать пасту, и добавить 5 % тёртого имбиря. Применять так, как описано выше.

В случае раковых заболеваний компресс таро способен вытягивать из тела раковые токсины; он особенно эффективен в деле устранения углеводов и других минералов, часто содержащихся в опухолях.

Если, когда компресс удалён, смесь светлого цвета стала тёмной или коричневой, или участок кожи, к которому прикладывался компресс, также приобретает тёмный оттенок, то это изменение также указывает на то, что излишек углеводов и других элементов выводится через кожу. Подобное лечение постепенно уменьшит размер опухоли.

Если больной чувствует жжение от прохлады компресса, то может помочь горячий имбирный компресс, прикладываемый на пять минут во время замены картофельного компресса. Если жжение остаётся, то следует обжарить морскую соль в сковородке с длинной ручкой, закутать в полотенце и поместить поверх компресса.

Будьте осторожны - не позволяйте больному чрезмерно разогреваться. опубликовано econet

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