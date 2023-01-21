Сияющий взгляд: эти натуральные средства быстро избавят от отечности и черных кругов

Узнайте, как с помощью простых народных средств можно снять отеки век и убрать мешки под глазами

Узнай, как с помощью простых народных средств можно снять отеки век и убрать мешки под глазами в домашних условиях.

Маска из тертого картофеля и петрушки

Свежие зеленые листья петрушки нарезают очень мелко и накладывают на мешочки под глазами и на веки, прикрыв сверху влажными ватными тампонами (либо 1 чайную ложку мелконарезанных листьев и стеблей петрушки размешать с 2 чайными ложками сметаны и нанести на 20–30 минут).

Контрастные компрессы из отвара шалфея



1 чайную ложку травы шалфея залить половиной стакана кипятка, настоять 10 минут, процедить и разделить на две порции — горячую и холодную. положите по две марлевые салфетки в миску с горячей и холодной водой.

Прикладывайте попеременно то холодный, то горячий компрессы на 10 минут в течение месяца перед сном.



Компресс из петрушки для снятия отеков и раздражений



1 столовую ложку петрушки заварите 1 стаканом кипятка, настаивайте 15 минут и процедите. Примочку в теплом виде положите на веки и подержите в течение 10 минут. Курс – около 1 месяца, ежедневно.

Либо компрессы из отваров аптечной ромашки, укропа, свежезаваренного чая в пакетиках (утром и вечером);





Компресс из ромашки от припухлостей



В ткань (любой платок) всыпать немного сухих соцветий ромашки, свернть мешочком и поместить их в посуду с кипятком и оставить на 5–10 минут. Затем, "мешочки" ещё теплые, положить их на оба глаза. Этот компресс применяется при сильно воспалённых глазах и припухлых веках. Кроме того, при регулярном применении (2–3 раза в неделю) он предохраняет от раннего появления морщин вокруг глаз. Можно так же использовать чайные пакетики с ромашкой.

Примочки из листьев березы при отеках век



Залить 1 ст. ложку свежих листьев берёзы 1 стаканом холодной воды, настаивать 8 часов, затем процедить. Применять в качестве примочек при отёках век.

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Что при отеках делать не стоит:



Пить мочегонные средства – при этом жидкость вымывается не из тканей, а из кровеносных сосудов, что приводит к сгущению крови и образованию тромбов.

Используйте специальные готовые кремы и маски от отеков. Не используйте жирные кремы под глазами, они только увеличивают отечность. опубликовано econet

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