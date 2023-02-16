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Комплекс упражнений для спины и шеи: укрепляем и стабилизируем позвоночник

Источник: vk.com 16 февраля 2023 6396
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Упражнение "Черепаха". Цель упражнения – мобилизация шейных позвонков. Станьте свободно, слегка расслабившись. Выдвиньте подбородок вперед, оставив плечи и грудную клетку без изменений. Затем подтягивайте на себя подбородок до тех пор, пока не образуется двойной подбородок. Упражнение повторите 15 раз.

Комплекс упражнений для спины и шеи: укрепляем и стабилизируем позвоночник

Упражнение № 1. Черепаха 

Цель: мобилизация шейных позвонков. 

Станьте свободно, слегка расслабившись. Выдвиньте подбородок вперед, оставив плечи и грудную клетку без изменений. Затем подтягивайте на себя подбородок до тех пор, пока не образуется двойной подбородок. Упражнение повторите 15 раз. 

Упражнение № 2. “Я не знаю” 

Цель: снятие напряжения с верхнего плечевого пояса. 

Станьте, выпрямив спину, расслабив колени. Поочередно поднимайте вверх плечи и позвольте им “упасть” вниз. Упражнение повторить 10 раз с каждым плечом. 

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Упражнение № 3. Ветряная мельница 

Цель: сохранить подвижность грудных позвонков 

Слегка расставьте ноги, обе руки поднимите так, чтобы они образовали одну линию на уровне плеч. Предплечья поверните наверх. Затем медленно поворачивайте их вправо до ощущения болезненности, и влево. Упражнение повторить в каждую сторону 10 раз. 

Упражнения № 4. Для косых мышц живота 

Цель: укрепить косые мышцы живота, которые стабилизируют нижние отделы позвоночника 

Лягте на спину, поставьте подошвы ног на землю, одну руку положить за голову и локтем этой руки необходимо дотянуться до колена противоположной ноги. Другая рука в это время лежит на полу. Упражнение повторить 15 раз. 

Комплекс упражнений для спины и шеи: укрепляем и стабилизируем позвоночник

Упражнение № 5. Пловец 

Цель: укрепить мышцы спины 

Из положения стоя на четвереньках вытяните руку и противоположную ногу. Спина, рука и нога должны образовывать единую линию. Задержитесь в таком положении ненадолго, затем согните локти и колени и расслабьтесь. Упражнение повторить 10 раз каждую сторону. 

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Упражнение № 6. Вращение тазом. 

Цель: аккуратно укрепляются и стабилизируются позвонки. 

Лягте на спину, ноги поставьте на пол, руки положите вдоль тела. Только бедра очень осторожно поднимите вверх набок и положите назад. Попа при этом не должна полностью отрываться от пола. Это маленькое движение стоит больших сил (повторить необходимо 30 раз).опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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