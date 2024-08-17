Упражнение Йосиро Цуцуми для сохранения спокойствия духа в трудной ситуации

Быть невозмутимым мечтает каждый, но, к сожалению, далеко не всем это свойственно. Очень часто умные, способные люди тушуются, теряются, не могут донести до других то, что им хотелось бы сказать

Быть невозмутимым мечтает каждый, но, к сожалению, далеко не всем это свойственно. Очень часто умные, способные люди тушуются, теряются, не могут донести до других то, что им хотелось бы сказать. В таком случае прежде всего стоит заняться собой и учиться концентрировать внимание на главном, не отвлекаясь по мелочам. Вам непременно помогут следующие упражнения.

Для начала вам предстоит разжать каждый палец сжатой в кулак левой руки. Делайте это медленно, но решительно. Когда вы раскроете ладонь, большим пальцем правой руки нажимайте на активную точку, которая расположена в середине ладони (см.рисунок). Она отвечает за концентрацию внимания.

Проделайте это не менее 5 раз, чередуя при этом вдох и выдох: на нажатие – вдыхайте, отпуская палец – выдыхайте. Не стремитесь воздействовать излишне сильно и быстро. В практике любого восточного массажа, принципиально важно сочетание выверенности движений и их плавности. Это вовсе не говорит о слабости и лености, – наоборот, о том, что вы хотите, чтобы у вас появились запасы энергии на пути перемен вашего душевного настроя.

Итак, вы сделали упражнение для левой руки. Разумеется, то же самое необходимо выполнить и для правой. Затем приступайте ко второму упражнению, направленному на выработку невозмутимого спокойствия.

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Соберите пальцы в кулак так, чтобы большой оказался внутри, согнутым. Сделайте плавный, глубокий выдох и спокойно сожмите кулак, словно вы удерживаете энергию внутри и не позволите ее растратить попусту (см. рисунок). Ослабьте ваши усилия и сделайте вдох. Дыхание поддерживает ваш настрой. Вы почувствуете явный прилив сил.

Выполните упражнение 5 раз. Повторите его, сохраняя порядок действий, для другой руки. Самое главное – не забудьте о тех ваших умениях и навыках, которые вам нужны в данный момент. Тогда вы сможете добиться успеха.

Это несложное упражнение поможет в простых бытовых ситуациях и при деловых встречах. И никто не обратит внимания, что вы ведете себя как-то необычно. Наоборот, следя за вашими уверенными словами и выслушивая ваши умные и дельные предложения, вас посчитают стоящим специалистом и верным деловым партнером, который прекрасно знает предмет разговора.

Если вы остались в одиночестве, можно закрыть глаза и выполнить упражнения, настраиваясь на медитацию. Тогда ваше спокойствие окажется действительно невозмутимым. Кроме того, это активизирует память и наблюдательность, что, согласитесь, особенно ценно. опубликовано econet

Здоровья вам и благополучия!

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