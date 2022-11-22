ВНИМАНИЕ! Факторы разрушения организма

Эти причины приводят к появлению бесчисленного множества различных заболеваний, хотя в основе всех их будут одни и те же факторы разрушения. Негативное действие оказывается на все системы организма.

Эти причины приводят к появлению бесчисленного множества различных заболеваний, хотя в основе всех их будут одни и те же факторы разрушения. Негативное действие оказывается на все системы организма.



1. Нарушение энергетического обмена — разрыв в цепи реакций, обеспечивающих клетку энергией. В результате она теряет энергетический потенциал и защиту от неблагоприятных факторов

2. Нарушение обмена веществ — нарушение химических реакций, которые протекают в живом организме для поддержания его жизнедеятельности. Нарушение обмена ведет к ослаблению клеток и началу патологических процессов.

3. Недостаток клеточного питания — низкое усвоение или недостаточное поступление в организм микро- и макроэлементов, витаминов, аминокислот, минералов, ферментов, жирных кислот, необходимых для нормального функционирования органов и систем. В результате нарушения питания клетки становятся уязвимыми и перестают выполнять свои функции, что является началом любой болезни.

Наша пища все больше становится рафинированной, консервированной, ароматизированной, так называемо “улучшенной”. Но организму нужны питательные и строительные материалы для жизни и регенерации тканей, поэтому во многом пища не усваивается и не может быть выведена. Это приводит к избыточному ожирению, аллергическим и токсическим реакциям.

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4. Обезвоживание организма - это действительно проблема в настоящее время, потому что ни чай, ни кофе, ни компоты и тем более газированные напитки — это не вода, нужная нашим клеткам. организму приходится разрывать межмолекулярные связи, чтобы отделить молекулы воды. Но и этого не достаточно, потому что клетки могут усваивать только воду с определенным кислотно-щелочным балансом, поверхностным натяжением, структурой, окислительно-восстановительным потенциалом.

На обеспечение оптимальных условий тратится огромное количество энергии, а если ее недостаточно, то вода застаивается в межклеточном пространстве, образуя отеки, а клетки гибнут, не имея возможности питаться, очищаться, размножаться, порождая болезни. Кровь становится густая, вязкая, малокислородная. В конце концов старение — это ни что иное, как обезвоживание организма!

5. Неблагоприятная экологическая обстановка. Загрязненный воздух и вода, перенасыщенность электро-магнитными излучениями, приводят к тому, что в организм попадает огромное количество токсических элементов — свободных радикалов, которые разрушают клетки.

6. Свободные радикалы — нестабильные атомы и соединения, имеющие неспаренные электроны. Стремясь обрести недостающий электрон, они отрывают его у других молекул, действуя как агрессивные окислители. Так возникает разрушительная цепная реакция — окислительный стресс, который уничтожает живую клетку. Свободные радикалы разрушают всё, что попадает им "под руку": молекулы, клетки, кромсают ДНК, вызывая клеточные мутации.

7. Токсины — яд биологического происхождения (бактериального, растительного или животного), который, действуя на клеточном уровне, угнетает физиологические функции, что приводит к возникновению различных заболеваний. Токсины накапливаются не только в кишечнике, как полагают многие! Они накапливаются в тканях печени, почек, в жировых тканях, в крови, в лимфе и т.д. Это еще не всё! С годами токсины из тканей начинают проникать во внутрь клеток, а это уже путь к разрушению организма, к серьезным необратимым заболеваниям.

8. Воспаления — патологический процесс, возникающий в ответ на повреждение клеточных структур организма или под действием патогенного раздражителя. Процесс проявляется в реакциях, направленных на выведение из клетки продуктов распада и токсинов.

9. Стрессы — реакция организма на действие экстремального фактора или угрожающую ситуацию, связанная с выработкой гормона адреналина. Основная функция адреналина — мобилизация сил организма для выживания. Стресс негативно действует на чувствительные к нему клетки нервной системы, расположенные в различных органах и тканях, поражая и разрушая их.

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10. Малоподвижный образ жизни ведет к тому, что лимфа, протекающая снизу наверх, не может двигаться нормально, потому что ее движение обеспечивают мышечные сокращения. А это значит, что организм зашлаковывается, токсины накапливаются в органах.

11. Вредные привычки, как сознательное разрушение своего организма, его слаженной работы.

12. Наследственные факторы. На самом деле они занимают всего 5% в общем списке причин заболеваний.

За последние сто лет радикально поменялись причины смертности людей. Если в XIX — начале XX века люди умирали частично от травм и эпидемий, а в основном от старости (80-100 лет), то теперь в основном от хронических заболеваний (50-70 лет).опубликовано econet.ru





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