Продукты, которые категорически нельзя есть натощак

А вы что едите с утра на голодный желудок? Всё подряд? А знаете, что наш организм не все продукты принимает натощак с радостью.

А вы что едите с утра на голодный желудок? Всё подряд? А знаете, что наш организм не все продукты принимает натощак с радостью.

Помните детский анекдот: «Сколько пирожков ты можешь съесть натощак? – С десяток! – Ага, только один, остальные уже будут не натощак!»

1. Цитрусовые

Эти фрукты могут спровоцировать аллергию, а также гастрит, если их есть на голодный желудок. Поэтому рекомендуется перед тем, как выпить стаканчик апельсинового сока, позавтракать овсянкой.

2. Бананы

В них содержится много магния, содержание которого регулирует деятельность сердечно-сосудистой системы. Употребляя их натощак, вы рискует нарушить кальциево-магиевый баланс.

3. Сырые овощи

Кислоты, которые содержаться в сырых овощах, могут раздражать слизистую желудка. Это чревато язвой и гастритом.

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4. Йогурт

Как ни удивительно, в этот список попал и йогурт. Утром организм не нуждается в йогуртовых бактериях и справляется сам. Поэтому польза от йогурта натощак — равна нулю. Его лучше употреблять через 2 часа после завтрака или вечером.

5. Холодные напитки

Холодные напитки не могут запустить должным образом процесс пищеварения с утра. Лучше замените их еле теплыми.

6. Сладости

На пустой желудок есть сладости нельзя. Так как поджелудочная не в состоянии после пробуждения вырабатывать должное количество инсулина. Чревато поедание сладостей с утра повышением сахара в крови.

7. Кофе

Негативно отразиться на вашем здоровье и кофе натощак. Ведь кофе раздражает слизистую желудка, и он вырабатывает желудочный сок. Через время может развиться гастрит.опубликовано econet.ru

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