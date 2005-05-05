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Авторские колонки
Авторские колонки
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Ветер
Потянуло с болот гнилью, залило в ноздри едкий запах правдивого разложения, морщины сжимаются в кольцо, отвращение, елеуловимые нотки отсекающего восприятие возбуждения, такое воздушное, плотно...
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Вера
Вера - один из самых могущественных феноменов в нашей жизни, если даже не самый могущественный. Присутствие веры является основой для трансформации настоящего, если веры нет, на ее место при...
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Наказание
Тело не ждет, оно готово принять тебя таким, какой ты есть, ну а ты, готов сделать с ним то, какой ты есть. Жесткая мочалка наготове в ванной, ...
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Контроль
Контроль на границе которой не видно, это зыбкое ощущение присутствия чего-то невидимого, расплывчатого, что поглощает твои защитные механизмы, втягивает тебя в свое пространство наполняя тебя ...
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Зачатие и Рождение
Есть Дни Зачатия и есть Дни Рождения... Об этом могут говорить, думать и рассуждать только те, кому Родители приняли решение подарить Жизнь... Удивительно, правда?... А сколько из Нас ...
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Благородный Ахиллес и спина черепахи
Ты сейчас далеко, оттуда не видно себя, не слышно своих звуков и нет ощущения запахов, нет внешности и имени, нет тени, нет сомнений. Монотонно...
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Вдох выдох
Вдох выдох, жизнь где-то рядом идет мимо, не оглядывается, твой взгляд лишь мимоходом скользит по ней своим вымышленным любопытством, что-то тя...
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Жизнь рядом
Некоторым, не нужно украшать дом на Хэллоуин, некоторым, не нужно переодеваться чтобы пугать окружающих, некоторым, не нужно ждать, когда к ним...
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За забором забор
Как описать движение души, неуловимое? Как много можно сказать если услышать голос другого, как мало останется тогда слов на острие твоего у...
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2120 начало конца
Ты в социальном лифте невероятного небоскреба, едешь вверх на последний этаж. Лифт сам по себе вместилище всех твоих страхов, воплощенных в вид...
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Искусственный мир нарциссической травмы
Вначале была тишина. Вслед за ней пришло отсутствие. И затем пришло спасение. Нечто вошло в пустоту и увидело тебя в ней, после того как случил...
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Боль моя, полюби меня
Сцена первая. Одиночная камера в которой сидит боль матери причиненная ей ребенком когда тот родился и лишил ее привычной жизни, т.е. иллюзи...
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Оскар Семеныч и финансовый ноктюрн
Оскар Семеныч тайно в глубинах своего сознания допускал неискоренимую приверженность женщин в любви к деньгам, однако, его естество неугомонно ...
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Маленький принц
Кто мы с тобой такие, может быть встреча взглядов в потерянных мирах, вдыхая утренний перегар вагона метро, слушая рокот колес несущихся прочь ...
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Психолог - это человек
В этом хрупком мире ты легче вздоха, завернули в рулон горизонт качели, твой отверженный взгляд ценнее воздуха, полет мысли губят красок акварели уставший жить, смущенно ты сто...
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Гнев
Гнев, какой он? Мягкий и нежный, разрушающий твою голову как молоток вонзающийся в спелый арбуз, мягко проникает в твою голову благодаря сво...
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Сон
Засыпаешь, тебя засыпает темное море рыхлой земли, собранной в одеяло заботливой ностальгии, рука тянется к твоим глазам и закрывает их, тянет ...
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Страшно бояться
Вначале был страх Страх смешанный с любовью рождает священный трепет, от которого происходит покой. Страх как некий представитель чего-то не...
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Одиноко сидящий мужчина
Одиноко сидящий мужчина среднего возраста, болезненно воспринимающий действительность своих переживаний, ему немного жарко от пожара внутри, его успокаивает уют и порядок, многочисленные пробле...
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С тобой тяжело, а без тебя невыносимо
С тобой тяжело, а без тебя невыносимо. Тяжело начать, что-то есть для отсутствия, тянется тишина, закручиваю тумблер громкости до предела и слы...
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Мужская сторона
Страдания вечны как и попытки от них избавиться, игра перетекает из одного берега в другой, есть мысль, что со временем удастся избавиться от этой злосчастной зависимости от женщины, но, потом,...
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В ожидании клиента
Как найти клиентов? Этот вопрос так или иначе живет с психологом всю его жизнь, ведь это часть самого психолога в независимости от его принадле...
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Слова
Текст, который я так люблю, еще не написан, вокруг столько шума, иногда хочется просто тишины. Иногда, я внимателен к абсурду происходящего, а ...
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Боли.net
Нет Человек-боль говорит. Он говорит протяжно и скромно, с невероятным усилием воли вытягивая из себя аккорды безумия, смотрит в пол, голос ...
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О профессиях будущего в условиях кризиса, неопределённости и обвалах рынков труда
Сайты о методе Ключ: https://stress.su https://hasai.ru https://shop.stress.su Официальный видео-канал по методу Ключ: https://www.youtube.com/user/metodKlu4 Хасай Алиев - основатель ...
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Несчастный человек
Несчастный человек хочет то, чего нет, что он точно никогда не получит, и он это знает, он верит искренне в невозможное, в то, чего нет, в саму возможность получать. Невозможная вера движет им,...
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Что делать?
Ты часто задаешься вопросами. Вопросов много в твоем сознании, усталые скитальцы разума, неуемные попрошайки истины, они везде куда не глянешь, что делать с этим, как быть с тем, кем быть, что ...
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Пластилиновый человек
Пластилиновый человек, он не грустен и не весел, он ходит туда-сюда по городам и по весям, он скомкан, потерт, пооббит и помят, вокруг все о нем потихоньку молчат, быть может он нежен, быть мож...
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Я как бы есть, но меня как бы нет
Иррациональность восприятия самого себя, физическое тело как эталон присутствия в бытии, импульсивные попытки эго придать смысл своему существованию через присутствие своего отражения в мире Др...
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Живая и мертвая мать
Живая и мертвая мать как часть живого и мертвого во мне. Невозможность запустить процесс своей психологической жизни через оральную агрессию по отношению к матери (первичному объекту), в том чи...
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Странный вопрос
Такая упругая атмосфера для дыхания принуждает меня или вежливо просит насладиться выкриком совести, ушедшим не по расписанию. А ты стой и смот...
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Аромат женщины
Ароматы запахов, друзья - это алхимия души. И каждый человек изначально в состоянии ощущать тонкость, нежность, глубину, свет, загадочность и н...
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ИЗМЕНА в отношениях мужчины и женщины
Это трагедия? Это болезнь роста? Это возможность изменить Жизнь? Это обида или прощение? Со своей стороны, как переживший и физическую измену, и моральную, могу дать вам несколько рекомендаций,...
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Пипка и Сардэль
На одном шепотном корпоративе встретились Пипка и Сардэль. Нельзя ни приуменьшить, ни преувеличить значимость этой встречи для обоих, это было настолько же ожидаемо, насколько и неожиданно. Пип...
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Жизнь тогда
Подобно ребенку рядом с родителем, клиент пребывает в своих переживаниях рядом с психологом, проживая, пусть и бессознательно, все те тягучие моменты своей архаичной и непонятной жизни ребенка....
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Усталость
Я хочу говорить честно и прямо, не пряча за спиной острое лезвие обиды. Освещать дорогу идущим и ищущим, это не мое, света моего фонаря хватает...
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Пополам и надвое.
В этой ужасно нудной и длинной для некоторых статьея предлагаю немного порассуждать на тему расщепленной фигуры анимы в сновидениях мужчин. Да, для своего удобства я буду рассматривать именно м...
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Согрей меня на этом пешеходном переходе.
Освещенная сторона дома и ветер в лицо, шум дороги, немного дискомфорта в уставших ногах, и вот жизнь кажется такой настоящей в этот момент, чт...
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И что с этим делать?
И что с этим делать? Вопрос часто звучащий у меня в кабинете. Возможно, это как-то характеризует меня как психолога, возможно. Что с этим делать? Я...
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Задыхаюсь от счастья
Вдох, выдох. И вот так каждый раз:подпустишь к себе ближе это теплое создание, а потом, бац, и нет его, и руки просто шарят в пустоте воздуха, загр...
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Магия реального.
Чьим голосом я говорю? Несбывшихся мечтаний, вытесненной злости, затаенной правды? Говорят, в анализе основная цель - это не вылечить человека, а помочь ему соприкоснуться с реальностью, т.е. в...
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Пилить
Как же иногда классно сесть и выпилить нечто этакое. Неспеша, открыть каналы и просто двигать пальцами рук и глазами, перенося смысл на что-то что сможет вынести это бремя. Красота. Не та...
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Я хочу. Откуда берутся желания
Откуда же берется это "я хочу..."? В принципе, это достаточносложный вопрос на который ответить сложно. Хотя, вначалеможно задаться в...
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История одной истории
Возможно, все, что с нами происходит, это есть исключительно наша история. Возможно, это одна и та же история. Возможно, эта история не прекратится после ее "разрешения", а только лиш...
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Чувства second hand, или Этот прекрасный прекрасный мир
Бывает страшно. И тогда я убегаю. Сколько бы я не бежал, а все равно стою на месте. Это место не ровное и не косое, оно просто неподходящее для жизни духа свободы. Конечно, я могу сказать, что ...
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Одиночество
На протяжении долгого времени терзаемый чувством одиночества Я. долго не мог успокоиться. Много работы над собой и мало результата не давали Я. повода расслабленным взглядом посмотреть в будуще...
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В анализе
Цель, которую человек преследует – всегда скрыта. Девушка, мечтающая о замужестве, грезит о чем-то совершенно ей неведомом. Молодой человек, жаждущий славы, не знает что такое слава. То, ...
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Что я могу сказать о душевной боли?
Что я могу сказать о душевной боли? Сам по себе это не вопрос, это компромис между криком отчаяния и затяжным тихим скулением. Внутри есть нечто знающее тебя с этой стороны, там ты вечный ребенок в...
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Грудь
Женская грудь.Онапрекрасна.Мне интересен этот вопрос с точки зрения психологии. Безусловно в отношениях мужчина-женщина есть очень много подоплек и без влечения мужчины к женской груди, да, это...
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Отец
Как часто тебя не было рядом. А когда ты был рядом, мы не знали, что друг с другом делать. Древние греки считали, что если у ребенка нет отца, ...
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Любовь и ненависть у депрессивных личностей
Быть депрессивно акцентуированной личностью - значит быть в глубинном переживании утраты безопасности, связанной с потерей целостности и единства своей личности. Страстное желание любить и быть...
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Ты – само совершенство, а я просто есть
Я смутно помню, когда встретил тебя впервые, кажется, что мы вместе целую вечность. Изначально, как только я пришел в сознание нас представили ...
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Когда психолог тебя понимает
Ощущение того, что я не понят, не покидало меня на протяжении всей терапии. С одной стороны, само понимание происходящего и было объектом терапии, а, с другой стороны, это былосвоего роданедост...
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Страх и любовь шизоидной личности
Страхявляется неотъемлемой частью нашей жизни. Вся наша жизнь пропитана попытками противостоять страху или, освободиться от страха. Кого-то он ...
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Без работы
«Если любви нет, работа становится суррогатом, если нет работы, любовь становится опиумом.» Алиса Люткенс. Значение работы и профессиональной деятельности в нашей жизни неимоверн...
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Убегая от себя на выходных
Выражение «от себя не убежишь» некоторые мои клиенты с легкостью могут опровергнуть и особенноэто касается выходных или отпуска. ...
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Повседневность
Этот пост должен пройти незамеченным, он про повседневность. Лично я считаю, что повседневность - это единственное, что может дать нам яркое пер...
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Бессознательное и Я
Если принять во внимание что существует бессознательное (а оно существует) и то какое весомое место оно занимает в нашей жизни, то все попытки рационализировать и понять жизнь и наши в ней проя...
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Пустое место или тут мог быть ты
Может ли быть депрессия горячей настолько, что согревает? Да. Лето, жарко. Зной, разговоры о курорте за окном, настроение туда-сюда, в режиме ожидания. Тут могла бы быть ваша реклама, но тут то...
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Злиться, мучиться, ненавидеть.
Белый волк медленно бежит по снегу сливаясь с ним. Холодно, ветер несет твое дыхание на полюс, не слышно шума дождя проливающего слезы, нет ощущения приходящего несчастья, все покрыто снегом. Х...
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