Зрительное перенапряжение: Простая техника, которая улучшит зрение и избавит от головной боли

Акупрессура – это точечный массаж для профилактики заболеваний различных органов, который можно выполнять самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста. Заниматься можно когда и где угодно. Благодаря точечному массажу вы сможете улучшить зрение, избавиться от утомления глаз и головной боли.

Интенсивность воздействия подбирается индивидуально, в зависимости от текущего самочувствия и желаемого эффекта.

Акупрессура от головной боли и от напряжения глаз

Что нужно учесть

Для профилактики заболеваний органов зрения массировать нужно лицо, надплечья и волосистую часть головы, используя:

легкое поглаживание;

разминание и растирание;

давление и вибрации.

Воздействуя на определенные биологически активные точки на теле можно наладить работу внутренних органов и систем. Определить, правильно ли вы нашли точку, вам помогут собственные ощущения – если при воздействии на определенный участок вы чувствуете растяжение, онемение или небольшую боль, тогда требуемая точка найдена. Также сориентироваться, где расположена та или иная точка на теле можно по сухожилиям, ямкам, мышечным валикам или костным бугоркам.

От интенсивности воздействия зависит результат. Например, слабое и кратковременное давление будет действовать возбуждающе, а сильное и долгое, напротив, успокаивающе. Одну точку можно массажировать не более полутора минут.

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Самомассаж для снятия зрительного перенапряжения

Для улучшения состояния достаточно помассировать 12 точек:

1. Первая точка находится на затылке между первым и вторым шейным позвонком. Массажировать эту точку нужно при неврастении, боли в шее или головной боли.

2. Вторая точка расположена на затылке между первым шейным позвонком и затылочной костью (на 3 см выше волосистой части головы). Показаниями к массажу являются глазные болезни и головная боль.

3. Третья точка расположена на уровне первой, но немного сбоку, там, где впадина у основания трапециевидной мышцы (рядом с волосистой частью головы). Массаж этой точки позволяет избавиться от боли в шее, головной боли, а также предотвратить заболевания глаз.

4. Четвертая точка находится на расстоянии 3 см сбоку от второй точки, это вершина затылочного треугольника. Массаж поможет облегчить состояние при неврастении, а также избавиться от заболеваний уха, горла, носа и глаз.

5. Пятая точка находится на волосистой части головы в лобном углу, в полутора сантиметрах от края этого угла, там, где соединяются теменная и лобная кости. Массаж этой точки показан при снижении зрения, слезоточивости глаз, головной боли (особенно в лобной части).

6. Шестая точка расположена внизу от наружного края брови, на расстоянии 1,2 см от глазницы. Массировать ее нужно при коньюктивите, ушном шуме, болевых ощущениях в передней части головы и мигрени.

7. Седьмую точку найти просто – она расположена на 2/5 расстояния между передней границей волосистой части головы и центром брови. Массаж показан при головной боли и глазных заболеваниях.

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8. Чтобы найти восьмую точку, достаточно опустится вниз на 2 см от центра нижнего края глазницы. Массировать ее следует при коньюктивите и перенапряжении лицевых мышц.

9. Для того чтобы обнаружить девятую точку достаточно найти ямку по центру переносицы (между бровями). Массировать эту точку нужно при неврастении, головной боли и глазных заболеваниях.

10. Десятая точка находится вначале внутреннего края брови. Массаж показан при слезоточивости глаз и головокружении.

11. Одиннадцатая точка расположена на спине между отростками 6 и 7 шейных позвонков. Массажировать ее нужно при болях в шее и затылке.

12. Двенадцатая точка находится по центру брови в надглазничной ямке. Массаж показан при головной боли и болезнях глаз.

Противопоказания

Массаж нельзя проводить при повышенной температуре тела, воспалительных процессах в организме, наличии новообразований или повреждений на коже в месте расположения активной точки. Также заниматься самомассажем нельзя в период беременности. опубликовано econet

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