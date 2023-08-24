Золотая десятка: лучшие упражнения для шеи

Шея – одна из наиболее уязвимых частей тела. Разминать шейные мышцы особенно необходимо при сидячем образе жизни и дискомфорте в позвоночнике. Регулярные тренировки позволят укрепить мышцы шеи, улучшить подвижность суставов, избавиться от усталости, головокружения и шума в ушах, предотвратить развитие остеохондроза и инсульта. Предлагаем ознакомиться с комплексом упражнений, разработанным опытными неврологами и остеопатами.

Во время тренировки не делайте резких движений. Обязательно следите за спиной, она должна быть ровной.

Тренировка шейных мышц

Первое упражнение:

сядьте и посмотрите прямо перед собой;

сделайте 3-5 наклонов головой в разные стороны;

при выполнении последнего наклона в каждую сторону задержитесь на 7-10 секунд.

Второе упражнение:

сидя постарайтесь коснуться подбородком кадыка, не опуская голову, а просто поворачивая ее на одном месте;

задержитесь на 10 секунд;

вернитесь к исходной позиции, чтобы подбородок был направлен вверх, задержитесь на секунду;

повторите от 3 до 5 раз.

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Третье упражнение:

слегка запрокиньте голову и потяните подбородок вверх;

затем направьте подбородок к груди (к левой части);

задержитесь на 10 секунд;

вернитесь к исходному положению и повторите все заново, но в другую сторону.

Четвертое упражнение:

в положении сидя не спеша поворачивайте голову в разные стороны;

поднимите голову и посмотрите вверх, задержавшись на 10 секунд;

вернитесь в первоначальную позицию и повторите все заново трижды в каждую сторону.

Пятое упражнение:

сидя смотрите вперед;

правой рукой коснитесь левого плеча;

голову поверните к правому плечу;

через 10 секунд вернитесь к исходному положению, опустив руку;

повторите все заново, но в другую сторону.

Шестое упражнение:

соедините за головой ладони;

поверните голову влево, касаясь носом бицепса;

через 10 секунд поверните голову право и также коснитесь носом бицепса.

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Седьмое упражнение:

руки разведите в стороны;

задержитесь на 10 секунд;

опустите руки на пару секунд;

повторите упражнение трижды;

выполните наклоны рук в разные стороны, задерживаясь в последней точке на 10 секунд.

Восьмое упражнение:

руки отведите назад, чтобы ладони были развернуты к бедрам;

поднимите голову, посмотрите вверх;

через 10 секунд вернитесь в первоначальное положение, опустив руки на колени;

пару секунд отдохните;

повторите все заново 5 раз, будто изображаете цаплю.

Девятое упражнение:

руки расположите над головой, чтобы расстояние между ладонями не превышало 10 см;

смотрите прямо, выровняйте спину;

задержитесь на 10 секунд.

Десятое упражнение:

встаньте, правой рукой охватите голову и направьте ее к правому плечу;

через 10 секунд вернитесь к исходной позиции;

повторите все заново, но в другую сторону;

для каждой стороны сделайте по 2-3 повтора.

Если выполнять эти упражнения регулярно, состояние шеи существенно улучшится.опубликовано econet

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