Золотая десятка: лучшие упражнения для шеи

Шея – одна из наиболее уязвимых частей тела. Разминать шейные мышцы особенно необходимо при сидячем образе жизни и дискомфорте в позвоночнике. Регулярные тренировки позволят укрепить мышцы шеи, улучшить подвижность суставов, избавиться от усталости, головокружения и шума в ушах, предотвратить развитие остеохондроза и инсульта. Предлагаем ознакомиться с комплексом упражнений, разработанным опытными неврологами и остеопатами.
Во время тренировки не делайте резких движений. Обязательно следите за спиной, она должна быть ровной.
Тренировка шейных мышц
Первое упражнение:
сядьте и посмотрите прямо перед собой;
сделайте 3-5 наклонов головой в разные стороны;
при выполнении последнего наклона в каждую сторону задержитесь на 7-10 секунд.
Второе упражнение:
сидя постарайтесь коснуться подбородком кадыка, не опуская голову, а просто поворачивая ее на одном месте;
задержитесь на 10 секунд;
вернитесь к исходной позиции, чтобы подбородок был направлен вверх, задержитесь на секунду;
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