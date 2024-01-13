Значение глутатиона и условия его синтеза в организме

Глутатион обеспечивает защиту клеток от повреждений и способствует удалению токсичных веществ из организма. Поддержание адекватной концентрации глутатиона в клетках необходимо для сохранения их нормальной функции, сильной иммунной системы и замедления старения. Из каких веществ вырабатывается глутатион?

Глутатион – важное вещество, которое производится клетками организма. Это естественный антиоксидант, оказывающий сильное восстановительное и детоксикационное действие. Синтез глутатиона идет постоянно практически во всех клетках для обеспечения окислительно-восстановительного равновесия. Адекватное содержание глутатиона жизненно важно для печени.

Вещества, необходимые для для синтеза глутатиона

Глутатион — это белковая молекула, в ее состав входят аминокислоты глутамат, цистеин, глицин. Глутатион оберегает клетки тела от повреждений и помогает выводить вредные вещества из организма.

Поддержание адекватного показателя глутатиона в клетках необходимо для нормальной работы клеток, сильного иммунного ответа и отсрочки увядания организма.

Глутатион требуется в процессе восстановления после инсульта, онкологических заболеваний, стабилизирует сахар в крови и предотвращает окисление холестерина, который пагубно действует на сосуды. Он способствует защите лимфатической и пищеварительной систем.

5 эффектов глутатиона

Это ключевой антиоксидант, защищающий клетку. Глутатион нужен для функций прочих антиоксидантов (витаминов C и E).

Глутатион нужен для функций прочих антиоксидантов (витаминов C и E). Усиливает иммунную защиту. Оберегает клетки иммунитета и губит вирусы.

Оберегает клетки иммунитета и губит вирусы. Положительно воздействует на функции митохондрии.

Нужен для клеточных функций. Участвует в производстве белков клеток, ДНК, в работе ферментов. Обеспечивает функцию вит-на D3.

Глутатион - сильное вещество для детокса. Он связывает токсины, шлаки, тяжелые металлы, остаточные продукты медикаментов и удаляет их с помощью почек и кишечника.

Как вырабатывается глутатион

Глутатион - это аминокислота (C10H17N3O6S), которая производится из другой (серосодержащей) аминокислоты цистеина при содействии глицина и глютаминовой кислоты. Это вещество по большей части вырабатывается в печени.

Показатель глутатинона снижается в процессе старения, в связи с дефицитом полиненасыщенных жирных кислот и растительных жиров, зашлакованностью организма токсинами.

Серосодержащие соединения

Элемент сера (S) входит в многие соединения, содержащиеся в организме (ферменты, гормоны, антитела и антиоксиданты).

Серосодержащие соединения необходимы для выработки глутатиона.

Серные аминокислоты

Сера имеется в составе следующих аминокислот:

метионина,

таурина,

цистеина

цистина.

Из метионина (C5H11NO2S) производятся все серосодержащие аминок-ты.

Ключевые источники так называемой пищевой серы – это 2 аминок-ты — метионин и цистеин. Из них в организме вырабатываются такие важные для здоровья вещества как коэнзим А, гепарин, глутатион, липоевая к-та, биотин.

Для чего организму требуется метионин

Для функций ДНК и РНК, коллагена и выработки клеточного протеина.

Работает в синтезе лецитина, который способствует разрушению жира в печени и крови.

Способствует детоксу.

Ослабляет эффект гистамина.

Удаляет из организма металлы-токсины.

Противодействует свободным радикалам.опубликовано econet.

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