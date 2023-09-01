Злоба = язвенная болезнь. Психосоматика заболеваний органов пищеварения

Подобно тому, как проходит через Ваши органы пищеварения еда, так проходит через Вас жизненная мудрость. Либо Вы что-то усваиваете, либо просто пропускаете через себя подлинные жизненные ценности.

Желание приобретать и его реализация отличаются наибольшей скрытностью в жизни и в человеческом теле. Жажду наживы очень трудно удерживать в равновесии, потому и растет количество заболеваний пищеварительного тракта, и зачастую они выявляются слишком поздно. У щедрого, доброго и жизнерадостного человека пищеварительный тракт работает безупречно. Болезни пищеварительного тракта у человека со стрессами отражают мысленный мир хозяина. Пищеварительный тракт – это комплексный орган, где пища измельчается, смешивается с пищеварительными соками и постепенно продвигается из одного отдела в другой. Начало пути пищи по организму человека начинается с ее заглатывания. Потом пища переваривается, питательные вещества поступают в нашу кровь и лимфу, то, что не используется организмом, удаляется.

Обретение мудрости. Заболевания органов пищеварения

Состояние пищеварительного тракта и его деятельность тесно связаны с общим состоянием человеческого организма. Нагрузка на все отделы пищеварения выпадает огромная, поэтому любые нарушения функций пищеварительного тракта сказываются на самочувствии человека, отражаются на состоянии его здоровья, могут вызвать различные заболевания.

Человек получает ум от отца. Зубы символизируют отцовский ум.

Человек с крепкими зубами способен строить толковые планы, он унаследовал от отца хороший ум.

Кто зубоскалит насчет отцовского и мужского ума, в том числе, естественно, насчет мужских планов, у того начинают разрушаться коренные зубы.

Кто по какой-либо причине ненавидит мужской ум, тому зубы причиняют много боли.

Кто на других огрызается, у того разрушаются резцы.

А кто желает унизить других людей своей жестокостью, тот зарабатывает пародонтоз – воспаление зубных корней, из-за чего может произойти даже выпадение зубов, чтобы человек не мог больше использовать рот в виде боевого оружия.

Пародонтоз – невоспалительное системное поражение пародонта (околозубной ткани). Причины пародонтоза точно не установлены, считается, что важную роль играет наследственность, недостаточность кровоснабжения тканей десны. Поражение пародонта возникает при системных, хронических заболеваниях, поражениях костей, сахарном диабете, нарушениях деятельности желёз внутренней секреции, при заболеваниях внутренних органов и т. д. Профилактика пародонтоза – качественный уход за полостью рта, регулярное посещение стоматолога, и, конечно, раннее выявление и устранение причин заболевания.

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Если человеку постоянно хочется что-нибудь грызть, то ему следует приступить к большой и важной работе. Желание грызть означает стресс от беспрестанного строительства планов. Наивысшая цель любого духа – обретение мудрости. Сюда же относится и самая великая работа – изменение себя. Пока этот стресс не освобожден, человек не в состоянии придумать что-либо умное и толковое. Величина его стресса может символически соперничать лишь с весом его тела.

Начало определяет финал, подобно тому, как причина влечет за собой следствие. Движение пищи по пищеводу похоже на внедрение плана в действие, пожелание ему доброго пути. Кто в последний момент вдруг решает отказаться от задуманного, поскольку не верит в результаты своей работы, у того пища с икотой возвращается обратно из пищевода в рот.

Пища, отравленная нехорошими мыслями, отрицательно влияет на пищеварение.

Кто боится идти вперед, у того время от времени происходит спазм пищевода.

А кто злится на жизненные препятствия, так как хочет идти слишком быстро, тот может настолько повредить пищевод, что он навсегда останется суженным, например в результате многочисленных язв.

Если же человек боится жизни и прячется от трудностей, у него образуются дивертикулы пищевода. Это своего рода ниши, в которых задерживается пища.

Кто путает пищевод с дыхательными путями, то есть у кого пища попадает в трахею, тот смешивает работу со свободой и любовью. В символическом смысле работа душит свободу.

Желудок символизирует начало работы. Кто боится приступать к работе, у того желудок спастический. Кто не желает приступать к работе, у того желудок не вырабатывает желудочный сок. А кто приступает к работе и делам со злобой, у того поначалу образуется воспаление слизистой оболочки – гастрит.

Гастрит – это воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка. Различают две основные формы гастрита – острый и хронический (отдельно рассматривается алкогольный гастрит). Боль при гастрите обычно появляется через 1,5–2 часа после еды в подложечной области. Но бывают и «голодные боли» (под утро, натощак) или сразу после еды. При лечении гастрита следует соблюдать диету, режим труда и отдыха, отказаться от вредных привычек (курения и употребления алкоголя), временно отказаться от лекарственных средств, раздражающих слизистую оболочку желудка.

Если злоба усиливается, то начинается язвенная болезнь. Если злоба перерастает в злонамеренную, то язвенная болезнь перерастает в рак. Иначе говоря, при перерастании чувства вины в обвинение в желудке образуется повышенная кислотность, независимо от того, обвиняет ли человек себя или других. Разница в том, что, обвиняя себя, человек зарабатывает более глубокую и болезненную язву. Кто враждебно относится к начальству или приказу и непременно оказывает им хотя бы мысленное сопротивление, у того желудок и не может быть здоровым. Неприятная работа требует от человека принуждения. Принуждение есть целенаправленная злонамеренность, то есть человек желает зла себе. Кто желает возвращения старого доброго времени или протестует против будущего, у того желудок рвотой извергает обратно все содержимое.

Язва желудка – хроническое заболевание, протекающее с периодами обострения и ремиссии. Основной признак болезни – образование дефекта (язвы) в стенке желудка. Для язвенной болезни характерны сильные болевые ощущения, изжога, рвота. Во время обострения возникают «голодные» боли (проходят через 30–60 минут после приема пищи), характерный симптом – ночная боль.

Причины заболевания: стрессы, длительные психические перенапряжения, регулярное переутомление и недосыпание, сбои в работе гормональной системы, заболевания поджелудочной железы, травмы и т. д. Способствуют развитию заболевания и такие факторы, как алкоголизм и курение. Нельзя не сказать и о влиянии хеликобактер пилори, бактерии, которая присутствует у больных язвой желудка и двенадцатиперстной кишки.

Женской половиной кишечного тракта является тонкая кишка, мужской половиной – толстая кишка.

В кишечнике переваривание продолжается и начинается всасывание питательных веществ, или, символически, усвоение жизненной мудрости. Сперва процесс идет в тонкой кишке. Это означает, что усвоение жизненной мудрости начинается с понимания мелочей, из которых вырастает понимание большого в жизни.

Двенадцатиперстная кишка символически подобна началу масштабной работы, в которую вовлекаются все причастные лица. 12-перстная кишка расположена сразу за желудком, в начале тонкой кишки. Ее состояние указывает на то, как человек относится к мелочам жизни и к женскому полу. Она показывает, насколько человек умеет мобилизовать все силы на совершение работы.

Если мужчина видит мужскую доблесть только в том, чтобы начать работу, а продолжение взваливает со злобой на другого, например, на жену, то у него возникает воспаление 12-перстной кишки либо язвенная болезнь. Болезнь говорит человеку, что мелочами заниматься не зазорно, мелочи могут и мужчину научить уму. Она говорит: «Может быть, другим мужчинам это и не нужно, а тебе нужно. Если ты этих вещей не усвоишь, то тебе будет плохо».

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Женщинам больше по душе продолжение и завершение работы, поэтому у них реже встречается заболевание 12-перстной кишки. А если женщина ненавидит заниматься мелочами жизни, то у нее возникает язвенная болезнь, чтобы внушить ей необходимость вернуться к женскому образу мыслей.

Воспоминания о былом плохом привносят в жизнь горечь. Желчный проток открывается в 12-перстную кишку, и избыточное выделение желчи усиливает заболевание 12-перстной кишки, если человек предается плохим воспоминаниям. Туда же открывается проток поджелудочной железы. Если желчь можно сравнить с женской решительностью и требовательностью, избыточность которых причиняет боль, то пищеварительные ферменты поджелудочной железы похожи на мужскую ласку и нежность, отсутствие которых препятствует пищеварению, или усвоению тонкостей жизненной мудрости.

Если же женщина слишком нетребовательна, то уменьшается выделение желчи. Если мужчина проявляет в работе излишнюю чувствительность, становится в делах по-женски гибким и подверженным женскому влиянию, то у него увеличивается выделение поджелудочного сока и, вдобавок к нарушениям пищеварения, падает содержание сахара в крови. Всасывание питательных веществ, или усвоение жизненной мудрости, резко сокращается.

Двенадцатиперстная кишка является центральным органом пищеварительного тракта. Умение коллективно работать для достижения чего-то большого служит гарантией здоровой 12-перстной кишки.

Тонкая кишка символизирует повседневную работу, которая, как всем известно, состоит из мелочей. Вся тонкая кишка характеризует срединный период в жизни и работе. Кто с удовольствием занимается мелочами жизни и не чурается повседневной работы, у того тонкая кишка здоровая. А кто спешит, у того возникает характерный для тонкой кишки понос – едва успевает поесть, как уже бежит в туалет. Кто ненавидит мелочи жизни, особенно если это женщина, но и освободиться от них не желает, тот ощущает в области пупка боль и тяжесть, ибо мелочами призвана заниматься скорее женщина, нежели мужчина. Мужчина, который злится на женскую работу, испытывает такое же недомогание. Вмешательство мужчины в женские мелочи жизни может быть пока незначительным, но тонкая кишка уже подает знак о том, что мужчина пренебрегает мужской ролью. В правой нижней части живота тонкая кишка переходит в толстую.

Толстая кишка символизирует серьезную и рискованную часть работы, где уже не до шуток. Начальная часть толстой кишки именуется слепой кишкой. Слепая кишка имеет червеобразный отросток – аппендикс. Аппендикс служит как бы кладовой, куда складываются женские досаждающие мелочи до тех пор, пока кладовая не набьется до отказа. Наступившее затем воспаление указывает на критическое накопление злобы.

Аппендикс подобен женщине, которая до отказа переполнена злобой и хочет выплеснуть ее на мужчину, однако упускает подходящий момент. Лечение острой формы аппендицита путем исправления образа мыслей сопряжено с риском, но возможно. Зато хронический аппендицит хорошо поддается лечению, так как в этом случае время не подгоняет. В настоящее время хронический аппендицит все чаще встречается у людей молодых, которые, глядя на трудности, выпадающие на долю родителей, и запутавшись в решении школьных проблем, никак не могут найти выхода из хронической тупиковой ситуации. Хроническое воспаление незаметно распространяется и на соседние органы, вызывая снижение их функций и спайки в полости живота. Постоянная боль в правом подвздошье, то ослабевающая, то усиливающаяся, изнуряюще действует на психику.

Аппендицит – воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса), заболеть может человек в любом возрасте. Острый аппендицит требует срочного хирургического вмешательства. Симптомы острого аппендицита: боли в животе (сначала внизу живота, затем в правом боку), повышение температуры, тошнота, рвота (у пожилых людей и детей боли могут быть слабовыраженными).

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Засорение прямой кишки, или мужского образа мыслей, происходит в слепой кишке независимо от того, кто мыслит по-мужски – мужчина или женщина. Если человек боится приступать к большой работе и постоянно ее откладывает, то у него заболевает слепая кишка.

Неумение идти дальше из-за неспособности правильно понять жизнь вызывает заболевания в ободочной кишке. Если человек боится риска, боится занять более высокую должность, считая себя некомпетентным, однако заставляет себя пойти на этот риск, то у него заболевает ободочная кишка, расположенная в правой части живота. Этот человек, стремясь удовлетворить свое тщеславие, перебарывает страх злобой.

Толстая кишка выражает отношение к большим, серьезным жизненным вещам. Предприимчивый человек, подающий надежды, осуществляет свои большие планы с умом. По-мужски уравновешенные женщины или мужчины, учитывающие естественный ход времени, имеют здоровую толстую кишку. А кто начинает спешить, тот становится злым и заболевает. Кто ненавидит серьезные и большие начинания, поскольку чувствует себя в таких делах неуверенно, либо ненавидит мужскую малооплачиваемую работу, у того толстая кишка заболевает. Кто в злобе становится прижимистым, скупым, корыстным, взяточником или вором либо из жажды наживы пытается склонить к этому другого человека, у того толстая кишка начинает точно так же накапливать на стенке шлаки. Это затрудняет процесс всасывания, но может привести и к злокачественной опухоли. Все зависит от размера и характера злобы. Лишь злоба приводит к новообразованиям.

Поперечная ободочная кишка – это место, где сосредоточена неспособность принимать решения, где взвешиваются сомнения и польза. Кто злится на возникшие на пути препятствия, поскольку боится и не хочет повернуть назад, однако вернуться должен, либо кто предпочитает вернуться, ибо от его движения вперед кто-то может выиграть больше, чем он сам, у того возникает ощущение безнадежности, что приводит к заболеванию поперечной ободочной кишки. Коротко выражаясь, это ситуация, когда человек сам не пользуется и другим не дает. Это болезнь жадности и зависти. Ее симптомом является чувство переполненности и боль под реберной дугой. Если человек прокладывает себе дорогу, словно бульдозер, подминая под себя всех и вся, у него из-за скопления газов расширяется поперечная ободочная кишка и верхняя часть живота выпячивается вперед.

Нисходящая ободочная кишка выражает умение добиваться своих целей и преодолевать периоды жизненных спадов. Иному человеку маленькое достижение доставляет больше радости, чем другому большое. Величина – понятие относительное. Если человек со злобой собрался с последними силами, чтобы идти дальше, то у него по необъяснимой причине и в самый неподходящий момент может случиться понос, потому что в поединке его страха и злобы победу одерживает более негативное начало, то есть злоба. Тело помогает таким образом освободиться от злобы. Резкий запах испражнений указывает на неудовлетворенность результатами работы. На этот участок кишечника отрицательно влияет злоба, связанная с отказом от чего-либо, т. е. злоба побежденного.

Умение сдаться или отступить в нужное время и в нужном месте гарантирует здоровье нисходящей ободочной кишки. Судорожное цепляние за свое, нежелание отказаться от прекрасных целей, желание рисковать, добиваясь большего, приводят к задержке и скоплению шлаков в нисходящей ободочной кишке. От злобы побежденного возникает воспаление, а тот, кто желает победителю зла, приобретает рак. Злоба на незавершенную работу, неразрешимые проблемы, несбыточные мечты скапливается в толстой кишке. Чем конкретнее препятствие, тем конкретнее злоба. Злоба, переросшая в злонамеренную, вызывает рак.

В сигмовидной ободочной кишке обитает нечестность. Если человек со злобой ищет обходные пути, чтобы скрыть житейские неудачи, то заболевает сигмовидная ободочная кишка. Духу свойственна честность, и если человек для достижения цели начинает использовать нечестные приемы, то это приводит к заболеваниям сигмовидной ободочной кишки. К таким нечестным приемам относится и скупердяйство, поскольку в его основе лежит обман других людей.

Прямая кишка указывает на то, как человек завершает работу. Кто испытывает радость от окончания работы, у того прямая кишка здоровая. А кто недоволен результатами работы и обвиняет в этом себя или других, у того прямая кишка заболевает. Кто хотел бы заново сделать ту же работу или ее исправить, поскольку за новую браться страшно, тот испытывает постоянное недомогание в анусе. Страх упустить из рук последний шанс, злобное цепляние за него или ощущение трагедии, например, из-за потери рабочего места – все это приводит к болезни прямой кишки. Чем больше человек в злобе перебарщивает, тем обширнее очаг воспаления. Если человек испытывает жажду мести, то у него также происходят кровавые выделения. Если человек желает зла тому, кто преуспел больше него, то у недоброжелателя образуется рак.опубликовано econet

Лууле Виилма, из книги "Исцеление Светом Любви и Прощения. Большая книга избавления от болезней"

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