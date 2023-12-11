Жуйте! Если хотите похудеть и оздоровить ЖКТ

Процесс пищеварения начинается еще во рту, когда мы жуем. От жевания зависит много аспектов нашего здоровья, а также набор лишнего веса.

Современные люди постоянно испытывают недостаток времени, поэтому, практически не жуя, глотают куски продуктов и заливают их различными, часто газированными напитками. Это очень вредит всем органам пищеварения, способствует постоянному перееданию и набору лишнего веса.

К чему ведет плохое пережевывание пищи

Специалисты считают, что для хорошего усваивания пищи нужно совершать не менее 32 жевательных движений для каждого кусочка пищи.

1. В ротовой полости анализируется состав и количество продуктов. При недостаточном пережевывании вкусовые рецепторы запаздывают передавать мозгу сигналы о насыщении. Поэтому человек постоянно поглощает больше, чем ему это необходимо.

2. Зерновые культуры и углеводные продукты, при недостаточном пережевывании, не пропитываются выделяющейся слюной в достаточном количестве. Это приводит к тому, что недостаток содержащихся в слюне ферментов и других химических веществ, отражается на работе пищеварительных органов, провоцирует появление гастритов и других заболеваний пищеварительной системы.

3. Недостаточно измельченная еда повреждает органы пищеварения, которые испытывают постоянную перегрузку, перерабатывая еду.

4. При слишком быстром поступлении продуктов питательные вещества не успевают всасываться, поэтому после приема пищи человек не чувствует прилив сил. Ускоренный процесс не доставляет организму достаточное количество витаминов и микроэлементов, которые имеются в качественных продуктах.

5. Крупные плохо переваренные куски создают давление на диафрагму, что способствует повышенной нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

6. Плохо пережеванная еда дольше находится в желудке, запуская брожение, следствием чего являются вздутия, повышенное газообразование в желудке и кишечнике, следующие за этим расстройства.

7. При недостаточном пережевывании в желудке чувствуется тяжесть, чтобы этого избежать, человек начинает принимать пищевые ферменты. А они, при регулярном употреблении, провоцируют организм понижать их естественную секрецию. Образуется замкнутый круг.

8. При недостатке жевания, человеку требуется большое количество воды и напитков, чтобы дополнить недостаток желудочного сока, который не успевает выделиться, ускоряя процесс пищеварения.

9. При неправильном процессе пищеварения ухудшается состояние кожи и появляется лишний вес.

10. Недостаток пережевывания вредит зубам и деснам, которые портятся, не получая необходимую нагрузку. Нарушается кровоснабжение и слюноотделение жевательного аппарата. Часто недостаточное пережевывание провоцирует заболевание и удаление зубов.

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Почему мы недостаточно пережевываем еду:

жуем автоматически, не чувствуя истинный вкус пищи – при просмотре телевизора, чтении, разговаривая с собеседником;

постоянно торопимся или едим фастфуд на ходу, стремясь как можно быстрее насытиться;

испытываем отрицательные эмоции перед едой или во время процесса, что вызывает проблемы с пищеварением;

имеем недостаточное количество зубов или неподходящие имплантаты, которые вызывают неудобство, болезненность при жевании и заставляют быстро глотать пищу;

есть заболевания мышечной, костной и суставной тканей лица, травмы, пластические операции или уколы ботокса.

Что происходит при длительном пережевывании

Достаточное жевание позволяет углеводной пище начать переваривание уже в ротовой полости, а белки и жиры, обработанные пищевыми ферментами, и тщательно измельченные, попадают в желудок уже полностью готовые к процессу усвоения. При долгом пережевывании, вкусовые рецепторы начинают чувствовать настоящий вкус каждого кусочка, получают удовольствие от натуральных продуктов. Человек насыщается в несколько раз быстрее, что способствует нормализации веса и быстрому похудению. Известный американский пропагандист здорового образа жизни, сбросил около 30 кг лишнего веса, просто длительно пережевывая свою пищу.

При хорошем пережевывании, человек может избавиться от серьезных расстройств пищеварительного тракта, таких, как тяжесть в желудке, метеоризм, воспалительные процессы в кишечнике, диареи и запоры. Питательные вещества полностью усваиваются организмом, и человек получает достаточное количество энергии из меньшего количества продуктов. При этом нормализуется процессы метаболизма, повышается трудоспособность. Улучшается кровоснабжение в полости рта, корни зубов и десны лучше снабжаются кислородом, слюнные железы больше вырабатывают лизоцима, который предохраняет зубы от разрушения.

Хорошо усвоенная пища не перегружает печень и позволяет ей быстро выводит продукты жизнедеятельности и токсины полностью, не отравляя организм токсическими веществами.

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Как научиться долго жевать

Мы привыкли жевать нетщательно, в частности из-за того, что стали потреблять больше мягкой, жирной и термически обработанной пищи. Научиться долгому пережевыванию можно постепенно, с помощью этих правил:

Перестаньте запивать еду водой или напитками. Хорошо прожуйте каждый кусочек и только после этого запейте чаем или другой жидкостью.

Постарайтесь использовать счет. Жуйте каждую порцию не меньше 32 раз, постепенно вы привыкните, и жевание будет происходить автоматически.

Если вы едите жидкую пищу, то постарайтесь добавить к ней твердый продукт и начните считать, как только об этом вспомнили.

Рекомендуется пережевывать порцию до тех пор, пока она не утратила вкус и не стала жидкостью.опубликовано econet

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