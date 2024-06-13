Жиры и глюкоза провоцируют воспаление

Современная пища в избытке содержит жиры и глюкозу. Это фаст-фуд, переработанные продукты, сладкие напитки. Жиры и глюкоза способствуют повышению уровня воспаления в организме. Какие заболевания развиваются вследствии этого и как можно снизить воспаление?
Жиры и глюкоза, высокий уровень которых содержится в нынешней пище, стимулируют воспаление в кишечнике. Это увеличивает риск широкого спектра серьезных заболеваний. Жиры показывают более сильную связь с воспалительными реакциями, чем глюкоза в крови.
В ходе специального клинического исследования добровольцы получили 2 стандартных приема пищи с содержанием заданного объема жиров, углеводов, клетчатки, белка. З
автрак включал булочку и молочный коктейль, обед (4 часа спустя) состоял из булочки. У участников исследования брали анализы крови перед завтраком и еще 9 раз в течение дня. Кровь проанализировали на показатели жира и сахара в различные моменты времени. Кроме того, рассмотрели уровни 2-х маркеров воспаления – IL-6 и GlycA.
Дополнительно собирались сведения о здоровье добровольцев, их пищевом рационе. Исследовались образцы кала для анализа микрофлоры и проводилось сканирование отложений жира в их теле.
Выяснилось, что показатель воспаления после приема пищи сильно различался у участников.
После анализа полученных данных можно было сделать вывод, что люди с избытком жира в организме и высоким индексом массы тела демонстрировали более высокий показатель воспаления после еды.
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Образ жизни матери (пищевой рацион, физические нагрузки, стресс, курение) и факторы загрязнения окружающей среды во время беременности могут отразиться на программирование иммунитета ребенка, что в перспективе сформирует у него более провоспалительный фенотип.
Рекомендуется введение в рацион:
Рекомендуется ограничение:
Имеет смысл перенести «калорийные» приёмы пищи в 1-ю половину дня.
Это полезно знать! Высокий показатель воспаления (его демонстрирует уровень провоспалительного цитокина IL-17) при избытке жиров в пищевом протоколе снижается, если жиры сочетать с соком из ананаса, черной смородины, сливы.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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