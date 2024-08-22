Женьшень: Кому, как и для чего его нужно принимать

ЖЕНЬШЕНЬ - натуральная и более полезная замена энергетическим напиткам с кофеином. Ведь, помимо оказываемого бодрящего эффекта, в нем содержатся необходимые организму минералы и витамины.

Женьшень — лекарственное растение, которое славится своими восстановительными свойствами. Это одно из самых эффективных народных средств, если вам нужно быстро собраться, причем как в физическом, так и умственном плане. Узнайте из нашей статьи, в каком виде и дозировке его можно употреблять, а также какими полезными свойствами он обладает.

Как употреблять женьшень

Женьшень

Для чего используют женьшень?

Как лучше употреблять женьшень?

Обычно в таких случаях люди пьют кофе или энергетические напитки, которые стимулируют нервную систему. А ведь женьшень — гораздо более полезная альтернатива!

Вы удивитесь количеству заболеваний и проблем, для борьбы с которыми можно применять корень женьшеня. Например, он полезен при упадке сил, стрессе, беспокойстве или депрессии. Вдобавок, в отличие от фармацевтических препаратов, женьшень не имеет побочных эффектов.

Женьшень

Женьшень с древности использовали в китайской народной медицине. В наше время он не потерял популярность. Так, средства на основе этого корня очень популярны в США.

Корень женьшеня богат витаминами группы В и такими минералами, как железо и цинк, а также многочисленными биоактивными веществами.

Существует множество разновидностей этого растения. Тем не менее они все обладают схожими лечебными свойствами. Наиболее распространен китайский женьшень (Panax ginseng), его также называют азиатским или красным.

Толстый корень этого растения постепенно накапливает целебные свойства. У него очень характерная ветвистая форма, напоминающая мандрагору.

Есть еще другая популярная разновидность — сибирский женьшень (Eleutherococcus senticosus). Как ясно из названия, его родина — Россия, а именно Сибирь. Считается, что это растение снижает негативный эффект от радиации.

В любом случае, все виды этого целебного корня имеют общие полезные свойства. Далее вы узнаете, какие именно.

Для чего используют женьшень?

Тонизирующее средство

Чаще всего этот корень применяют в качестве натурального тоника. Активные вещества, которые в нем содержатся, стимулируют организм, однако не вызывают при этом состояния перевозбуждения.

В этом его основное отличие от других «бодрящих» средств — колы, кофе или алкогольных напитков. Они сначала вызывают прилив сил, за которым следует резкий их упадок. В то время как женьшень улучшает физическую и умственную работоспособность без каких-либо побочных эффектов.

Как лучше употреблять женьшень?

В аптеках и магазинах натуральных продуктов можно купить экстракт корня женьшеня в капсулах или таблетках. Также вы можете приобрести свежий корень и заваривать с ним чай.

Очень важно принимать любые средства на основе женьшеня с утра. В противном случае у вас могут начаться проблемы со сном.

Не стоит принимать средства на основе женьшеня постоянно. Обязательно делайте перерывы: например, курс 1-2 недели с повторением несколько раз в год. Полезнее всего подобные средства в моменты стресса или когда вам предстоит серьезная физическая нагрузка.

Если вы хотите продолжить курс после 2 недель приема, сделайте паузу в 2 недели.

Не злоупотребляйте натуральными средствами. Это именно тот случай, когда избыток дает противоположный эффект. Так, женьшень в повышенных дозах может привести к состоянию нервозности.

Как и с любыми натуральными средствами, есть определенные болезни и состояния, при которых их прием противопоказан. Так что лучше заранее проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.

Не стоит принимать средства из женьшеня беременным и кормящим женщинам, а также детям.

Следуйте этим рекомендациям, и средства из этого целебного корня принесут вам много пользы!опубликовано econet

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