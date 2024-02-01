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Желчеотток и женские болезни

Автор: Econet 01 февраля 2024 6272
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Желчь секретируется клетками печени и по печеночным и желчным протокам попадает в желчный пузырь. Когда пища оказывается в полости рта и начинается процесс переваривания, желчь направляется в кишечник (двенадцатиперстную кишку), где работает в важных биохимических реакициях, обеззараживает пищу и удаляет патогенные бактерии.

Желчеотток и женские болезни

Женщины чаще страдают патологиями желчного пузыря, чем мужчины. Эта тенденция наблюдается из-за гормонального дисбаланса, что вызвано родами, оральными контрацептивами, антибиотиками, колебаниями веса и диетами. Как наладить отток желчи?

Отток желчи и женское здоровье

В сутки организм вырабатывает до 1 л желчи. Это эмульсия, которая выполняет в организме целый ряд задач:

  • Эмульгирование, всасывание жиров для производства гормонов.
  • Всасывание жирорастворимых витаминов А, Д, Е, К.
  • Нейтрализация желудочного сока и формирование среды для запуска пищеварительных ферментов.
  • Запуск кишечной моторики: выведение содержимого кишечника (в частности - продуктов детоксификации эстрогенов).
  • Выведение тяжелых металлов.
  • Антибактериальное действие, поддержание микрофлоры кишечника.
  • Антипаразитарное действие.

Желчеотток – 3-я фаза детокса: удаление из организма обезвреженных токсичных веществ (для женщин актуальны эстрогены).

Нарушенный желчеотток для женщины означает дефицит субстрата для выработки женских гормонов и сложности с их выведением, сбои микрофлоры кишечника, который работает в доминировании эстрогенов.

Симптомы застоя желчи

  • Зуд кожных покровов (усиливается вечером и после контакта с водой).
  • Беспокойство, перепады настроения, нарушение сна.
  • Ощущение распирания и боль в области правого подреберья.
  • Желтизна склер глаз, ладоней.
  • Активная пигментация – потемнение кожи.
  • Появление ксантом – утолщенных участков грубой кожи коричневого / желтого оттенка.
  • Появление ксантелазм – образований на веках желтого оттенка.

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Желчеотток и женские болезни

Другие признаки нарушенного оттока желчи

  • Сухость кожных покровов.
  • Микротрещины на коже.
  • Появление пигментных пятен.
  • Тошнота после жирной пищи.
  • Плохой аппетит.
  • Метеоризм.
  • Запор.
  • Цвет каловых масс светло-коричневый, серый, белый.
  • Стул близок к жидкому, запах резкий.
  • Нехватка жирорастворимых витаминов. 

Что поможет процессу оттока желчи

  • Синтез желчных кислот требует энергии, и эти кислоты, выполнив свою функцию, всасываются кишечником и снова транспортируются в печень.
  • Разжижение желчи, обеспечение ее текучести – не единственная задача. Важно нормальное сокращение протоков. Когда на выходе есть спазм, идет нежелательное растяжение стенок желчного пузыря и отток желчи не восстанавливается. 
  • Еще один важный вопрос – беспрепятственное попадание желчи в кишечник, которое зависит от спазма сфинктера Одди. Поможет добавка магния и контроль стресса.
  • Митохондриальная энергия обеспечивает выработку желчи и ее выведение. Важно контролировать обеспечение микроэлементами. Также полезно введение карнитина, кофактора-Q10, R- липоевой кислоты. 

Как запустить отток желчи

  • Пить воду (30 мл на кг веса). Полезен стакан горячей воды как желчегонное средство за полчаса до еды.
  • Пищевой протокол включает обилие ценных жиров: масла первого отжима, яйца, орехи, авокадо.
  • Количество потребляемых жиров в расчете 1-1,5гр на 1 кг веса.
  • Рацион - трехразовый. Если вы на интервальном голодании, допустимо употребление костного бульона, Омега-3 и клетчатки между приемами пищи.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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