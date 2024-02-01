Желчеотток и женские болезни

Желчь секретируется клетками печени и по печеночным и желчным протокам попадает в желчный пузырь. Когда пища оказывается в полости рта и начинается процесс переваривания, желчь направляется в кишечник (двенадцатиперстную кишку), где работает в важных биохимических реакициях, обеззараживает пищу и удаляет патогенные бактерии.
Женщины чаще страдают патологиями желчного пузыря, чем мужчины. Эта тенденция наблюдается из-за гормонального дисбаланса, что вызвано родами, оральными контрацептивами, антибиотиками, колебаниями веса и диетами. Как наладить отток желчи?
Отток желчи и женское здоровье
В сутки организм вырабатывает до 1 л желчи. Это эмульсия, которая выполняет в организме целый ряд задач:
Эмульгирование, всасывание жиров для производства гормонов.
Всасывание жирорастворимых витаминов А, Д, Е, К.
Нейтрализация желудочного сока и формирование среды для запуска пищеварительных ферментов.
Запуск кишечной моторики: выведение содержимого кишечника (в частности - продуктов детоксификации эстрогенов).
Цвет каловых масс светло-коричневый, серый, белый.
Стул близок к жидкому, запах резкий.
Нехватка жирорастворимых витаминов.
Что поможет процессу оттока желчи
Синтез желчных кислот требует энергии, и эти кислоты, выполнив свою функцию, всасываются кишечником и снова транспортируются в печень.
Разжижение желчи, обеспечение ее текучести – не единственная задача. Важно нормальное сокращение протоков. Когда на выходе есть спазм, идет нежелательное растяжение стенок желчного пузыря и отток желчи не восстанавливается.
Еще один важный вопрос – беспрепятственное попадание желчи в кишечник, которое зависит от спазма сфинктера Одди. Поможет добавка магния и контроль стресса.
Митохондриальная энергия обеспечивает выработку желчи и ее выведение. Важно контролировать обеспечение микроэлементами. Также полезно введение карнитина, кофактора-Q10, R- липоевой кислоты.
Как запустить отток желчи
Пить воду (30 мл на кг веса). Полезен стакан горячей воды как желчегонное средство за полчаса до еды.
Пищевой протокол включает обилие ценных жиров: масла первого отжима, яйца, орехи, авокадо.
Количество потребляемых жиров в расчете 1-1,5гр на 1 кг веса.
Рацион - трехразовый. Если вы на интервальном голодании, допустимо употребление костного бульона, Омега-3 и клетчатки между приемами пищи.опубликовано econet
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