«Земная Жила»: как состояние сухожилий влияет на весь организм

Состояние сухожилий связано с функциями важных внутренних органов. Чтобы нормализовать работу организма, полезно простукивать, массировать определенные сухожилия. Также эффективным упражнением является ходьба на коленях. Какие именно сухожилия связаны с функциями печени, половой, мочевого пузыря и т.д.?

Достаточно периодически стимулировать «земные сухожилия» на стопах, и наши силы будут снова и снова возрождаться. Глядя на вантовый мост через реку Янпу в Шанхае, невольно поражаешься величественности и грандиозности этого сооружения. А обратили ли вы внимание, на чем держится этот мост? Его поддерживают прочные стальные тросы, по сути жилы этой конструкции. Чтобы организм человека был крепким, необходимо, чтобы жилы были такими же прочными, как эти стальные тросы.

Корень болезней - состояние сухожилий

Каждый человек надеется быть здоровым, жить в покое и радости. Но темп современной жизни таков, что мы постоянно испытываем давление, пребываем в напряжении, не можем расслабиться ни на минуту.

И начинают развиваться заболевания:

болезни печени,

проблемы с простатой,

импотенция,

анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева),

выпячивание межпозвонковых дисков в поясничном отделе,

бессонница,

проблемы с сосудами головного мозга,

болезнь Паркинсона,

гиперактивность детей.

На первый взгляд, болезни разные, но все они проистекают из одного корня, и этот корень — состояние сухожилий.

В «Хуанди нэйцзин» сказано: «Печень отвечает за сухожилия». Под сухожилиями подразумеваются все связки и сухожилия человеческого тела.

Многие болезни неизвестной этиологии нужно лечить, опираясь на теорию о сухожилиях. В организме есть главные переключатели, рубильники, для того, чтобы укрепить здоровье или справиться с болезнью, нужно задействовать эти рубильники.

В этом и состоит главный «секрет» древних. «Точка сброса» Тай Чун, о которой я уже много писал, «точка прочистки сухожилий» Ян Лин Цюань, «точка укрепления желудка» Цзу Сань Ли, «точка оздоровления селезенки» Гун Сунь, «точка лечения боли в пояснице» Фэй Ян, «точка восполнения крови» Лао Гун, «точка питания почек» Тай Си – каждая из этих важных точек способна решить какую-то одну проблему организма. Об этих точках уже очень много написано и сказано, эта информация многим известна.

Как же нам позаботиться о сухожилиях

Сегодня я хочу рассказать вам о том, что трудно вычитать в книгах, но лечебный эффект сравним с воздействием на перечисленные выше точки. Я хочу рассказать о продавливании «земной жилы» — Ди Цзинь.

В древних даосских трактатах есть такие слова:

«Небесная жила хранится в глазах, земная жила – в ногах»

Небесную жилу обычному человеку трудно тренировать. А земную жилу каждый легко может найти и воздействовать на нее на пользу здоровью.

Разминая, массируя это сухожилие, мы можем получить чудесный эффект.

Положите стопу одной ноги на бедро другой, разверните стопу к себе, отведите пальцы стопы наружу, при этом на стопе покажется твердое на ощупь сухожилие.

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Разминая, массируя это сухожилие, мы можем получить чудесный эффект. Чем более человек раздражителен, тем плотнее это сухожилие, если нажать на него большим пальцем, возникает ощущение, что трогаешь натянутую струну.

Если есть проблемы с печенью, массировать это сухожилие нужно обязательно. Вы можете сказать:

Но ведь земная жила расположена на стопе, не относится ни к какому энергетическому каналу, при чем тут печень?

Но посмотрите внимательно. Фактически, «земная жила» находится там, где проходит канал печени, просто канал печени обычно обозначают на верхней стороне стопы.

«Земная жила» — Ди цзинь – идет по ходу канала печени. Воздействуя на Ди цзинь, можно восстанавливать печень.

Проблемы с печенью – это ключевые проблемы здоровья. Укрепляя печень, мы стимулируем функцию организма по расщеплению токсинов, пищеварение, производство свежей крови.

Вообще-то, укрепить и оздоровить печень очень сложно. Лекарственные препараты тут мало эффективны, как и иглоукалывание. И тут нам должна помочь фраза древних о том, что печень отвечает за сухожилия.

Тренируя сухожилия, можно восстановить функциональное состояние печени. Говоря о том, что «Хуанди нэйцзин – это драгоценный дворец», я ничуть не преувеличил.

Каждая фраза этой книги – жемчужина, открой книгу наугад, и наткнешься на бесценное сокровище.

Хотя «земная жила» видна невооруженным глазом, некоторые не могут ее найти. Или продавливая ее, ощущают, что она мягкая и расслабленная, почти не выступает при загибании пальцев вверх. Это признак того, что у человека мало ци в печени, кровь плохо поступает к стопам.

Таким людям тоже полезно воздействовать на Ди Цзинь.

А у других, хоть жила и выступает явно, но совершенно нечувствительна при продавливании, не напряженная, словно ватная.

Для укрепления сухожилий полезно ходить на коленях.

Часто она бывает такой у мужчин за пятьдесят: в молодости они были взрывными и раздражительными, печень функционировала активно, но из-за злоупотребления алкоголем, сексуальных излишеств или эмоционального перенапряжения ци печени ослаб.

Таким мужчинам тоже полезно продавливать и разминать «земную жилу».

Хочу сказать еще немного о сухожилиях, чтобы вы использовали эту информацию, исходя из своих конкретных симптомов.

Колени – это резиденция сухожилий.

Полезно почаще простукивать под коленями по ходу канала Мочевоко пузыря и расслаблять сухожилия.

Поэтому для укрепления сухожилий так полезно ходить на коленях. Точка Ян Лин Цюань канала желчного пузыря называют «точкой слияния сухожилий». Поэтому продавливать ее полезно для «прочистки» сухожилий.

На заднесрединном канале Ду Май по ходу позвоночника часто происходит укорачивание связок, поэтому полезно массировать позвоночник основанием ладони, вытягивать связки.

Под коленями — по ходу канала мочевого пузыря сухожилия часто перенапрягаются. Поэтому полезно почаще простукивать эту область и расслаблять сухожилия.

Как понять, что у вас проблемы с печенью и сухожилиями

Запомните, пожалуйста, помогая сухожилиям, мы помогаем печени. Такие симптомы, как

покачивание,

тремор,

судороги,

конвульсии,

ригидность (окостенение),

истерики,

вспыльчивость,

головокружение,

депрессия…

все связаны с печенью.

Несколько дней назад написал статью «Стань подобен тигру» о том, что мужская сила связана с состоянием двух каналов – печени и почек.

В статье я советовал мужчинам почаще выполнять упражнения на возможно более полное разведение ног в стороны, потому что это помогает укрепить каналы. По сути, при этом упражнении мы растягиваем сухожилия и связки на внутренних поверхностях бедер.

В древних медицинских трактатах мужской половой орган называют «родовой жилой», подразумевается, что здесь сходятся воедино все сухожилия. Обеспечивая достаточное поступление крови к сухожилиям, мы заботимся о печени, и, одновременно, улучшаем половую функцию, проще всего это сделать, разминая «земную жилу» и силы наши будут возрождаться снова и снова.

Когда люди смотрят на вантовый мост через реку Янпу в Шанхае, они поражаются величественности и грандиозности этого сооружения.

А вы обратили внимание, на чем держится этот мост? Его поддерживают прочные стальные тросы, по сути жилы этого сооружения. Постараемся, чтобы жилы в нашем теле были такими же прочными, как тросы этого моста.

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Из записей в блоге:

Вопрос: Никак не могу обнаружить эту «земную жилу». Она проходит вдоль стопы или поперек?

Ответ читателя: Разверните стопу к себе, оттяните большой палец стопы вверх, явственно проступит крупная жила, которая проходит от основания большого пальца к основанию пятки. Так же, как идет по наружной стороне стопы канал печени.

— Учитель Чжэн говорит о Ди Цзинь.

Когда-то я тренировал эти сухожилия, чтобы избавиться от конвульсий. Поначалу они были у меня очень твердыми и болезненными. После нескольких сеансов массажа расслабились. Массаж для предупреждения конвульсий проводят в расслабленном состоянии, специально ищут позиции, в которых мышцы спазмируются.

Вообще-то, спазм мышц – естественная реакция организма по саморегуляции. Под влиянием холода или перенапряжения сухожилия и связки в некоторых частях тела естественным образом укорачиваются, иногда это вызывает болевые ощущения, порой, очень сильную боль. Но через короткое время – минуту или чуть больше, боль достигает максимума, и тут же отпускает, одновременно сухожилие расслабляется, разогревается и возвращается в нормальное состояние.

К сожалению, мы мало знаем об этом способе саморегуляции организма, впадаем в панику при спазмах, меняем положение тела, прерывая процесс самовосстановления.

— Каждый может сам убедиться: у вспыльчивых и раздражительных людей, «земная жила» выпячивается на стопе, как толстая туго натянутая струна, остро болезненна при продавливании. Самостоятельно продавливать это место не очень сподручно, а если продавливают близкие, трудно найти подходящую силу давления, массаж может быть таким болезненным, что невозможно сдержать слезы.

Советую всем приобрести массажер – колесики на длинной ручке. Одной рукой удерживать стопу, а другой работать массажером. Регулярный массаж позволяет добиться замечательных результатов, не уступает продавливанию точки Тай Чун.

— Хочу высказать свое предложение: Печень отвечает за расщепление токсинов. Тем, кто часто принимает западные лекарства, необходимо постоянно, ежедневно растягивать сухожилия и связки. Лучший способ для этого – упражнение, которое мы все выполняли на разминке на уроках физкультуры – боковая растяжка бедер. Это упражнение полезно всем, но особенно тем, кто часто принимает западные лекарства.опубликовано econet

Автор Чжэн Фучжун

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