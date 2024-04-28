ЗЕЛЕНЬ для здоровья мужчин и женщин: советы аюрведы

В этой статье мы рассмотрим полезные свойства нескольких видов зелени. В этом списке, скорее всего, найдется немало той зелени, которая и так появляется в вашем рационе, но узнав о пользе каждого из видов представленной зелени, вы наверняка захотите добавить ее в свое меню в большем количестве.

Мы часто слышим о пользе зелени и о том, что она просто необходима при определенных конституциях тела и заболеваниях. Сегодня мы хотели бы рассказать о том, какие травы могут помочь при различных болезнях, почему ежедневный рацион должен включать свежую зелень и как это отражается на нашем организме.

Польза зелени

Петрушка

Укроп

Кинза

Руккола

Базилик

Шпинат

Салат

Сельдерей

Орегано

Тархун

Витграсс

Щавель

Мята

Мелисса

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Петрушка

Петрушка — один из немногих видов зелени, активно употребляемых в России и странах постсоветского пространства. Петрушка является в большей степени женской зеленью. Она действует как противовоспалительное и кровеостанавливающее средство на придатки, а также активизирует менструальный цикл у женщин, помогает при его сбоях и нерегулярности. В целом свежая петрушка дает очищение почек, увеличивает иммунитет, лечит некоторые виды инфекционных заболеваний, увеличивает защиту от простуд и РВИ.

Мужчинам хорошо употреблять для лечения почек. Петрушка может лечить почечные инфекции и даже пиелонефрит. Эта трава не будет давать лишнюю нагрузку на почки. Также хорошо употреблять ее в тушеном виде, от этого увеличится эффект усвоения минеральных веществ. В тушеном виде петрушка будет укреплять кости, суставы, позвоночник, лечить полиартриты, тонизировать нервную систему и стимулировать желчевыводящие пути. На тонком плане петрушка больше тонизирует. Это активная зелень.

Укроп

Укроп в большей степени является мужской зеленью. Укроп влияет на половую сферу у мужчин, помогает при воспалительных заболеваниях уретры. В сыром виде укроп чистит мочеполовую систему у мужчин, а у женщин лечит матку, то есть он тонизирует и очищает эти органы. Если у женщин эндометриоз, какие-то нарушения работы матки, мышечной ткани, например, выкидыши, опущения, тогда помогает укроп. Также эта трава способна лечить желудок и позвоночник. Она повышает активность пищеварительной системы.

Можно добавлять укроп в супы, чтобы улучшить пищеварительные свойства супа. В вареном виде больше повышает кислотность в желудке и огонь пищеварения, его активность. Тем у кого есть повышенная кислотность желудка, укроп в вареном виде может принести вред, поэтому лучше есть в сыром. Укроп больше успокаивает на тонком плане, расслабляет и может улучшать сон.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Кинза

В кинзе много мужской силы. Она хорошо повышает мужские гормоны. Хорошо есть при мужском бесплодии, сильно влияет на гормональную сферу. Если женщина слишком чувствительная, эмоциональная, то ей тоже будет подходить кинза. Она будет немного снижать ее женские гормоны, и женщина таким образом будет успокаиваться. Если есть, наоборот, избыток мужских гормонов, то кинзу лучше не есть. Кинза увеличивает тонус матки, поэтому беременным она тоже не рекомендуется.

Кинза улучшает работу органов пищеварения, агни (огонь) в желудке, активизирует работу печени и поджелудочной железы, обмен веществ в организме и внутриклеточное пищеварение. Кинза ускоряет обмен веществ и усваиваемость пищи, очень активно влияет в целом на флору организма. Дает сильный противомикробный эффект от стафилококка, вирусных патологий в кишечнике, паразитов. В сыром виде обладает противоинфекционным действием. В вареном виде больше воздействует на пищеварение и на органы пищеварения.

Руккола

Руккола — удивительная зелень, которая сочетает в себе горький, острый и пряный вкусы. Благодаря своему специфическому вкусу, руккола очень популярна в таких кухнях, как итальянская и средиземноморская, блюда которых славятся на весь мир. Именно оттуда пошла мода на рукколу и блюда с ней, из-за чего ее стали активно выращивать как на огородах, так и в домашних условиях.

Растение направлено именно на пищеварение: активизирует поджелудочную железу, печень, выделение желудочного сока, внутриклеточное пищеварение, все виды пищеварения. Если у человека ослаблена всасываемость полезных веществ, он худеет, не может поправиться, тогда руккола хорошо подходит. В вареном виде увеличивается усваиваемость веществ, идет влияние на сосуды, выводится холестерин из организма. Когда сильно увеличивается пищеварение, тогда лечится атеросклероз, так как он является результатом слабого пищеварения. Руккола выводит токсины. Токсины означают слабое пищеварение. Для тех, у кого есть склонность к изжогам, руккола может быть вредна. При этом сырая трава менее вредна, чем вареная. От тушеной зелени увеличивается активность в сторону повышения органов пищеварения.

Если на вашем столе одна треть рациона будет в виде зелени (свежей / тушеной), то вы сможете оказать сильное влияние на здоровье. Половина рациона зелени больше подходит для сильно ослабленных людей. Здоровому достаточно одной трети объема его пищи. От этого будет максимальный оздоравливающий эффект. Меньше тоже хорошо, больше — это уже диета. Больным диабетом и страдающим заболеваниями кожи можно есть одну зелень. Руккола положительно и очень сильно воздействует на кожу, оздоравливает ее.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Базилик

Базилик — это зелень, поднимающая энергию вверх, как мята, мелисса и тархун. Это зелень, которая специфически действует на нервную систему, лечит ее и тонизирует. Она сильно влияет на гормоны, особенно гормоны щитовидной железы. Хорошо влияет на гормоны головного мозга. В целом базилик лечит депрессию. Все виды зелени, перечисленные в этой статье, являются антидепрессантами. Они дают человеку оптимизм, работоспособность, концентрацию внимания, лечат невриты. Красный базилик более возбуждающий, а зеленый более успокаивающий. Вся тонизирующая зелень имеет мужскую природу. Когда зелень поднимает энергию вверх, это мужская природа, а когда опускает энергию вниз — это женская природа. В целом базилик подходит всем. Его хорошо сочетать с фруктами.

Шпинат

Уникальная зелень, которая считается самой лучшей при нарушениях работы печени. Древние лекари знали, что печень можно вылечить одной этой травой. Шпинат также помогает при воспалениях головного мозга и кожных заболеваниях. В тушеном виде он снимает воспаления, а в свежем — очищает.

Этот вид зелени обладает очень сильным лечебным эффектом на указанные органы. Если у человека печень находится в критическом состоянии, то шпинат в тушеном виде может вылечить эту болезнь, если есть одного его. Также идет очень активное воздействие на поджелудочную железу и снижение сахара в крови. Благодаря такому сильному лечебному эффекту, шпинат полезно есть всем послеоперационным больным и тем, у кого ослаблен организм. Он очень хорошо помогает восстановиться.

Есть четыре вида самой легкой пищи: финики, бананы, авокадо и шпинат. Эти продукты подходят даже тем людям, которым ничего не подходит. Что касается того, что лучше в сыром виде или в тушеном, то тут надо смотреть индивидуально.

Сырая пища дает силу и тонизирует, вареная же увеличивает обмен веществ и всасываемость. Когда человек ест вареную пищу, это облегчает усвоение организмом. Если человек ест сырую пищу, это дает ему силы. Вареная пища силу не дает, она ее забирает, но всасываемость улучшается.

Салат

Лист салата очень хорош для женщин. Это женский вид зелени. Он увеличивает женские гормоны, улучшает возможность зачатия, улучшает обмен веществ в женских органах. Женщинам в период менопаузы очень хорошо есть салат. Это будет благоприятно сказываться на организме в такой переходный период.

В какой-то степени салат влияет на пищеварение, улучшает работу печени. В вареном виде больше дает пищеварительный эффект, а в сыром виде — больше очищающий и тонизирующий. Если у женщины вялость гормональных функций, то ей лучше есть сырой салат. А если у нее есть воспалительные процессы по-женски, то тогда вареный. Салат никак не влияет на матку, поэтому этот вид зелени можно есть беременным. А вот петрушка, хоть и является женским видом зелени, сильно тонизирует матку, поэтому беременным ее лучше не есть.

Шпинат можно есть беременным, но не стоит увлекаться, так как может быть передозировка кальция. Также можно есть рукколу, а витграсс сильно тонизирует матку. Кресс-салат также можно есть при беременности. Он в основном действует на пищеварительные органы и влияет на печень и поджелудочную железу. Также салат оказывает противовоспалительное воздействие на суставы.

Сельдерей

Очень сильно влияет на нервную систему и в том числе лечит воспалительные процессы в нервной системе (например, невриты). Лечит кости, укрепляет их, активно влияет на функции пищеварения, стимулирует поджелудочную железу, печень, желудок. Сельдерей относится к тонизирующей зелени. Она дает сильный тонус, работоспособность, укрепляет нервную систему, оказывает сильное действие на иммунитет.

Стебель больше влияет на нервную систему и суставы, корень — на мужские гормональные функции. Он оказывает противовоспалительное действие и хорошо помогает при заболеваниях простаты.

На нервную систему хорошо влияют листья сельдерея. Если есть невралгия, то листья будут хорошо влиять. Корни тоже влияют, но больше на позвоночник и суставы. В тушеном виде он будет питать позвоночник и суставы, а в свежем — давать силы.

Орегано

Орегано наряду с базиликом является визитной карточкой итальянской и средиземноморской кухни. Обладает пряным, горьковато-терпким вкусом. Оказывает тонизирующее воздействие, в том числе на нервную систему. Можно использовать с фруктами.

Наряду с мятой, мелиссой, тархуном, базиликом он оказывает успокаивающее воздействие на пищеварительную систему: гастриты, повышенную кислотность. Противовоспалительно действует на печень и поджелудочную железу. Является антидепрессантом. Лечит нервную систему и гормональные функции щитовидной железы, убирает повышенную активность щитовидки.

Тархун

Является сильнейшим стимулятором женских гормональных функций и повышает настроение у мужчин, вызывая у них эйфорический эффект. Тархун также способствует нормализации месячных у женщин. Из тархуна добывают эстроген, поэтому если женщине не хватает этого гормона, то такая трава хорошо помогает.

Витграсс

Сильно тонизирует матку и нервную систему, максимально повышает концентрацию внимания, иммунитет. Хорошо подходит детям 3–4 лет, если у них понижен иммунитет и не хватает концентрации. Витграсс обладает сильно сладким вкусом. Для детей сладкий вкус очень хорош. Лучше применять траву курсами. Витграсс также обладает сильным очищающим воздействием и к тому же сильно слабит.

Щавель

Это растение сильно увеличивает пищеварение, больше тонизирует кишечник, оказывает желчегонное, мочегонное, слабительное действие. Дает мощное очищение и выводит всё лишнее из организма.

Мята

Мята сильно тонизирует и предназначена для активизации работы нервной системы. Она тонизирует иммунитет, гормональные функции головного мозга: гипофиза, гипоталамуса. Является мощным антидепрессантом. Мята разбивает зажимы в теле и гармонизирует энергию, поднимая ее вверх. Трава успокаивает ум и убирает неестественный тонус в теле.

Мелисса

Это трава замечательно успокаивает. Ее можно использовать при бессоннице.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet