Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье и красота
  4. Здоровый кишечник – красивая кожа: Как оздоровить свой микробиом

Здоровый кишечник – красивая кожа: Как оздоровить свой микробиом

Автор: Econet 20 октября 2022 7402
  • Рейтинг: 3.0 из 5
  • 3.0
  • 3.0
  • 3.0
  • 3.0
  • 3.0
Сохранить публикацию

Любые нарушения в работе кишечника непременно отражаются на состоянии кожи. Если в кишечнике повышен уровень вредных бактерий и целость его стенок нарушена, это провоцирует развитие воспалительных заболеваний, в частности кожных – экземы, акне, псориаза и прочих. Улучшить состояние кишечника можно путем корректировки питания

Здоровый кишечник – красивая кожа: Как оздоровить свой микробиом

Для здоровья не только кожи, но и всего организма важно исключить из рациона продукты, стимулирующие рост вредных бактерий и добавить продукты, богатые питательными веществами – пребиотиками, благодаря которым увеличивается численность полезных бактерий (пробиотиков).

Роль пробиотиков и пребиотиков в организме человека

Пробиотики – это живые микроорганизмы, находящиеся в кишечнике и формирующие здоровую микрофлору. Пребиотики – это питательные вещества, иными словами пища для пробиотиков. Без тех и других кишечник не способен нормально функционировать. Если вы хотите наладить работу кишечника и, как следствие, иметь здоровую кожу, вам необходимо:

  • употреблять в пищу больше свежих овощей и фруктов, рыбы и морепродуктов, цельнозерновых, орехов и полезных масел;
  • Специи – имбирь и куркума;
  • включить в рацион ферментированные продукты – квашеную капусту, комбучу, кефир;
  • минимизировать потребление сахара, переработанной продукции, алкоголя;
  • отказаться от глютена, особенно при наличии кожных проблем;
  • снизить употребление молочной продукции.

Пребиотические продукты лучше употреблять в сыром виде, поскольку при термообработке большинство полезных волокон разрушается.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Здоровый кишечник – красивая кожа: Как оздоровить свой микробиом

Очень полезны для кишечника фруктовые смузи. К примеру, можно смешать в блендере банан, ягоды и кефир. В салаты полезно добавлять чеснок, лук, листья одуванчика и оливковое масло.

Уже через месяц такого питания микробиота оздоровится, работа кишечника наладится, уйдут запоры и вздутие живота. Это отразится и на коже — выделение кожного сала нормализуется, уйдут или уменьшаться высыпания.

Здоровый кишечник – красивая кожа: Как оздоровить свой микробиом

После того, как вам удастся привести в порядок пищеварительную систему, можно закрепить результат и заняться оздоровлением кожи изнутри. Для этого:

  • Употребляйте больше белка. Он необходим для производства эластина и коллагена.
  • Включите в рацион продукты, богатые Омега-3 жирными кислотами. К ним относится рыба жирных сортов, льняные семена и масло семян чиа.
  • Пейте не меньше 1,5 литров чистой воды каждый день. 

Включив в рацион такие продукты, вы запустите эффективный механизм борьбы со старением, ваша кожа будет выглядеть молодой и здоровой в любом возрасте.опубликовано econet.ru

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

кишечник пробиотики пребиотики кожа здоровье

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Шанс всегда есть. Но кроме шанса еще необходимо умение его увидеть и умение его использовать. Михаил Литвак
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.