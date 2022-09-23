Здоровье женщин: 25 симптомов и признаков гормонального дисбаланса

Гормоны влияют на каждую клетку и систему организма. Гормональный дисбаланс может ослабить вас. Некоторые гормональные сдвиги являются нормальными, например, ежемесячные колебания половых гормонов, ответственных за менструацию и овуляцию, или изменения, которые происходят во время беременности.

Менопауза - это еще один повод для нормального гормонального сдвига в жизни женщины. В это время многие женщины могут испытывать такие симптомы как: увеличение веса, перепады настроения, ночные приливы и снижение сексуального влечения. В других случаях эти колебания могут быть связаны с приемом лекарств или состоянием здоровья. Увеличение веса является одним из возможных признаков дисбаланса гормонов у женщин.

Симптомы Гормонального Дисбаланса

Вздутие живота, усталость, раздражительность, выпадение волос, перепады настроения, проблемы с сахаром в крови, проблемы с концентрацией внимания, бесплодие - это всего лишь несколько симптомов гормонального дисбаланса.

Уровень кортизола

Кортизол является важным гормоном, который может не быть в норме при стрессе или болезни. Кортизол вырабатывается надпочечниками, которые расположены поверх почек. Низкая интенсивность упражнений может помочь снизить уровень кортизола. Стресс также влияет на функцию надпочечников и уровень гормонов. Познакомьтесь с симптомами и признаками гормонального дисбаланса, чтобы вы могли заметить, когда что-то в вашем теле не так.

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Нерегулярная менструация

У большинства женщин менструальный цикл длится от 21 до 35 дней. До 25% всех женщин испытывают нерегулярные месячные. Это включает наличие периодов, которые короче или длиннее, чем обычно, или периодов, которые легче или тяжелее, чем обычно. Некоторые женщины с нерегулярными периодами могут испытывать спазмы в животе или отсутствие овуляции. Аменорея - это медицинский термин, который относится к отсутствию менструации в течение как минимум 3 месяцев, даже если женщина не беременна. Меноррагия это термин, который означает чрезмерное менструальное кровотечение. Дисменорея относится к болям и спазмам во время менструации. Длительное менструальное кровотечение включает периоды, в которые кровотечение обычно длится в течение 8 дней или дольше. Олигоменорея - это состояние, при котором периоды наступают нечасто или чаще, чем каждые 35 дней. Обратитесь к врачу, если вы считаете, что гормональный дисбаланс влияет на ваш менструальный цикл.

Прогестерон

Если вы не можете спать или не высыпаетесь должным образом, скорее всего, в этом виноват гормональный дисбаланс. Прогестерон - это соединение, выделяемое яичниками, которое помогает вам спать. Низкий уровень может стать причиной плохого сна или и вовсе его отсутствия. Небольшое исследование у женщин в постменопаузе показало, что 300 мг прогестерона восстанавливали нормальный сон при нарушении сна. Уровень эстрогена снижается в перименопаузе и после менопаузы. Это может быть причиной ночных приливов, которые часто мешают женщинам спать. Обратитесь к врачу, если считаете, что дисбаланс гормонов способствует проблемам со сном.

Прыщи

Многие женщины ежемесячно сталкиваются с появлением прыщей до или во время менструации. Тем не менее, хронические прыщи это нечто другое. Угри, которые не проходят, могут быть вызваны избытком андрогена, мужского гормона, такого как тестостерон, который есть у женщин и мужчин. Избыточный уровень андрогенов делает сальные железы более продуктивными. Андрогены также влияют на клетки кожи, которые выстилают волосяные фолликулы. Избыток кожного сала и клеток кожи изменяет поры, они забиваются, что приводит к появлению прыщей. Врач может назначить противозачаточные таблетки, кортикостероиды, такие как преднизон (противовоспалительный препарат) или антиандрогенные препараты для лечения угревой сыпи.

Высокий уровень андрогенов. Иногда такой уровень может указывать на синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Женщины с СПКЯ могут иметь бесплодие. Высокий уровень инсулина может стимулировать выработку андрогенов и может быть связан с резистентностью к инсулину. Потеря веса может помочь изменить резистентность к инсулину.

Мозговой туман

Недостаток эстрогена во время менопаузы может вызвать туман мозга. Что вызывает мозговой туман? «Туман мозга» - это частая жалоба, хотя это не настоящий медицинский термин. Женщины в перименопаузе и после менопаузы сообщают о большем количестве жалоб на память и трудности с концентрацией внимания, чем женщины в пременопаузе. Возможно, причина этого кроется в снижении уровня эстрогена, но и другие факторы могут сыграть свою роль. Женщины в перименопаузе и постменопаузе часто испытывают проблемы со сном, испытывают приливы и повышенную депрессию. Это, в свою очередь, может привести к туману мозга. Заболевание щитовидной железы является еще одной распространенной причиной тумана мозга. Обратитесь к врачу, если вы испытываете туман мозга, чтобы вы могли выяснить и устранить причину. Если виноват сниженный уровень эстрогена, гормональная терапия может принести облегчение и восстановить гормональный баланс.

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Проблемы с животом

Клетки, выстилающие желудочно-кишечный тракт, имеют рецепторы как эстрогена, так и прогестерона. Уровни этих гормонов изменяются в течение месячного менструального цикла женщины. Когда это происходит, они влияют на функцию желудочно-кишечного тракта. Женщины часто испытывают боль в животе, вздутие живота, диарею, запоры, рвоту и тошноту до или во время менструации. Эти симптомы также могут возникать при многих других состояниях. Если женщина испытывает их вместе с изменениями настроения и усталостью до или во время менструации, более вероятно, что нарушения ЖКТ происходят из-за ежемесячных гормональных колебаний.

Гипотиреоз и усталость

Усталость является распространенным симптомом, который может иметь много потенциальных причин. Подобно тому, как слишком низкий уровень прогестерона может затруднить сон, слишком высокий уровень может сделать вас более уставшим. Другим распространенным гормональным дисбалансом, который вызывает усталость, является низкий уровень гормонов щитовидной железы (гипотиреоз). Это состояние легко диагностируется с помощью анализа крови.

Если у вас низкий уровень, вы можете принимать лекарства по рецепту, чтобы привести ваш уровень в норму. Независимо от любого гормонального дисбаланса, соблюдайте определенные правила, чтобы оптимизировать свой сон. Это включает в себя правильный режим сна, засыпайте и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, даже в выходные дни. Избегайте алкоголя, кофеина и физических упражнений поздним вечером, чтобы не мешать сну. Примите теплую ванну, выпейте чашку ромашкового чая или послушайте расслабляющую музыку.

Перепады настроения

Гормональный дисбаланс может быть виновником перепадов настроения. Многие женщины испытывают гнев, раздражительность, перепады настроения, депрессию и беспокойство до и во время менструации. Это может быть связано с предменструальным синдромом (ПМС). Предменструальное дисфорическое расстройство (ПМДР) является более тяжелой формой ПМС. Женщины с ПМС или ПМДР более чувствительны к изменению уровня гормонов. Эстроген оказывает влияние на нейротрансмиттеры, включая дофамин, серотонин и норэпинефрин. Отказ от курения или употребления алкоголя может помочь с этими симптомами. Держитесь подальше от кофеина, сахара и натрия. Делайте физические упражнения, спите минимум 8 часов и получайте достаточное количество кальция.

Тяга к нездоровой пище

Падение уровня эстрогена снижает уровень лептина, что повышает аппетит и тягу к нездоровой пище. Что влияет на аппетит и вес? Когда эстроген падает, голод усиливается. Снижение уровня эстрогена во время месячного цикла женщины может вызвать изменения настроения у женщин.

Некоторые женщины могут потреблять продукты с высоким содержанием жиров, калорий, сахара и соли, чтобы чувствовать себя лучше. К сожалению, употребление этих продуктов имеет скорее неприятные последствия. Натрий увеличивает задержку воды и вздутие живота. Сахар, лишний жир и калории заставят вас набрать вес.

Падение уровня эстрогена также влияет на лептин, гормон, который подавляет голод.

Бороться с гормональным увеличением веса можно придерживаясь правильного рациона и плана упражнений. Употребляйте постное мясо, полезные жиры, сложные углеводы, цельное зерно и свежие фрукты и овощи, чтобы помочь предотвратить ПМС.

Головная боль

Различные факторы могут вызвать головные боли, но снижение уровня эстрогена является частой причиной у женщин. Если головные боли возникают регулярно в одно и то же время каждый месяц, непосредственно перед или в течение периода, снижение эстрогена может быть причиной. Правильное питание, физические упражнения, избегание стресса и хороший сон помогут вам минимизировать симптомы ПМС и головные боли.

Сухость влагалища

Падение уровня эстрогена во время перименопаузы и недостаток эстрогена после менопаузы могут привести к сухости влагалища, что делает стенки влагалища более тонкими. Это может стать причиной болей во время секса. Врач может назначить синтетические гормоны или биоидентичные гормоны для борьбы с этими и другими симптомами, связанными с менопаузой.

Важно принимать прогестерон вместе с эстрогеном, чтобы уменьшить определенные риски гормональной терапии. Некоторым женщинам не рекомендуется принимать гормоны из-за повышенного риска сердечного приступа, инсульта, тромбов, заболеваний желчного пузыря, рака молочной железы и рака эндометрия. Гормонотерапия может быть связана с побочными эффектами, которые включают головные боли, болезненность молочных желез, отеки, изменения настроения, вагинальное кровотечение и тошноту.

Сниженное либидо

Низкий уровень тестостерона может привести к низкому либидо у многих женщин после менопаузы. Тестостерон обычно считается мужским гормоном, но он есть и у женщин. Низкий уровень тестостерона может стать причиной низкого либидо.

В одном исследовании участвовало более 800 женщин в постменопаузе, сообщивших о низком половом влечении. Те, кто получал 150 или 300 мкг тестостерона в день, сообщали о большем сексуальном желании и меньшем стрессе, чем женщины, получавшие плацебо.

Женщины, получавшие дополнительный тестостерон, также сообщали о более удовлетворительном сексуальном опыте по сравнению с женщинами, которые принимали плацебо. Однако женщины, которые принимали 300 мкг тестостерона в день, имели более интенсивный нежелательный рост волос, чем женщины, которые принимали плацебо.

Изменения груди

Слишком высокий или низкий уровень эстрогена может привести к изменениям в тканях молочной железы. Высокий уровень эстрогена может привести к образованию комковатой или плотной ткани молочной железы, даже кист. Слишком низкий уровень эстрогена может привести к снижению плотности ткани молочной железы.

В одном исследовании женщины в постменопаузе, которые принимали заместительную терапию эстрогеном и прогестероном, испытывали увеличение плотности груди по сравнению с женщинами, которые принимали плацебо. Ксеноэстрогены представляют собой соединения, которые имитируют функцию эстрогена в организме. Они встречаются в природе в некоторых растениях и грибах, но также встречаются в некоторых лекарствах, промышленных побочных продуктах и пестицидах. Ксеноэстрогены могут оказывать ряд вредных воздействий на организм, включая воздействие на плотность груди и риск развития рака молочной железы. Они также могут нарушить эндокринную систему. Если вы заметили какие-либо изменения в груди или обеспокоены уровнем эстрогена, обратитесь к врачу.

Циркадный ритм

Пинеальная железа - это маленькая эндокринная железа, расположенная в мозге. Она производит мелатонин, который влияет на циркадный ритм и уровень других гормонов в организме. Киста шишковидной железы - это заболевание шишковидной железы, которое может не вызывать никаких симптомов. Если киста большая, она может вызвать симптомы, включая воду в головном мозге (гидроцефалия), головную боль, проблемы со зрением. Крупные шишковидные кисты, вызывающие проблемы, обычно поражают женщин после 20 лет.

Проблемы с гипофизом

Результаты предварительных исследований показывают, что селективные модуляторы рецепторов эстрогена (SERMs) могут улучшить когнитивные функции и другие симптомы у женщин с психическими расстройствами. Они могут даже снизить частоту маниакальных эпизодов у женщин с биполярным расстройством. Однако эти препараты не лишены потенциальных рисков. Обратитесь к врачу, если считаете, что снижение уровня эстрогена способствует возникновению серьезных проблем с психическим здоровьем.

Повышенный риск апноэ

Риск обструктивного апноэ во сне (OSA) увеличивается у женщин во время и после менопаузы. Обструктивное апноэ во сне является серьезным заболеванием, которое заставляет людей многократно останавливать дыхание во время сна. OSA возникает, когда мышцы в горле расслабляются и блокируют дыхательные пути во время сна. Люди, которые имеют этот тип апноэ во сне, часто храпят.

Исследователи, которые выполнили одно исследование, обнаружили, что женщины в перименопаузе и постменопаузе с более низким уровнем эстрогена чаще страдали от обструктивного апноэ во сне, чем женщины с более высоким уровнем эстрогена. Необходимы дополнительные исследования, но женщинам, которые чувствуют усталость или плохой сон, следует обратиться к врачам, чтобы оценить уровень гормонов, обсудить факторы риска и сделать тесты на апноэ во сне.

Истончение костей

Эстроген помогает женщинам строить и поддерживать крепкие, здоровые кости. Потеря эстрогена после менопаузы связана с потерей костной массы и повышенным риском развития остеопороза. Примерно 50 процентов женщин старше 50 лет страдают от перелома костей из-за остеопороза. Кавказские и азиатские женщины имеют более высокий уровень остеопороза, чем женщины других этнических групп. Эстрогенная терапия может помочь женщинам в постменопаузе сохранить костную массу, но она также может увеличить риск рака молочной железы, инсульта, сердечного приступа, тромбов и других состояний. Поговорите с врачом, если вас беспокоят симптомы менопаузы и истончение костей.

Доминирование эстрогена

Доминирование эстрогена - это состояние, при котором в организме слишком много эстрогена. Рецепторы эстрогена присутствуют во многих тканях организма, включая мозг, сердце, матку, грудь, кожу и другие области. Избыток эстрогена играет роль в раке молочной железы, раке яичников, синдроме поликистозных яичников (PCOS), бесплодии, аутоиммунных состояниях и даже в "мужских сиськах" (гинекомастия). Диета и изменения образа жизни могут помочь вам сбалансировать уровень эстрогена. Некоторые добавки, включая дииндолилметан (DIM), могут помочь снизить уровень эстрогена. DIM - это соединение, полученное из брокколи и других овощей. Врач-натуропат (ND) или врач (MD), практикующий функциональную медицину, может диагностировать и лечить доминирование эстрогена.





Изменения в распределении веса

По мере снижения уровня эстрогена у женщин в постменопаузе, они могут заметить, что они набирают больший вес вокруг живота и рук. Это центральное ожирение, как известно, опасно, поскольку увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин.

В одном исследовании женщины в постменопаузе, получавшие заместительную гормональную терапию (ЗГТ), не испытывали увеличения веса в области туловища и рук по сравнению с женщинами, которые не принимали ЗГТ. Женщины, получавшие гормоны, набрали незначительное количество веса во время исследования на ногах. Эта схема распределения жира не связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Женщины, принимающиеся препараты, имели лучшую минеральную плотность кости по сравнению с теми, кто не получал гормональную терапию.

Гипофиз представляет собой небольшое строение, расположенное у основания мозга. Он производит несколько гормонов, которые влияют на многие процессы организма и других желез внутренней секреции. Гормоны, вырабатываемые гипофизом, включают пролактин, гормон роста (GH), тиреотропный гормон (TSH), лютеинизирующий гормон (LH), аденокортикотропин (ACTH) и фолликулостимулирующий гормон (FSH).

Гипофиз также выделяет антидиуретический гормон (АДГ) и окситоцин. Опухоль гипофиза является очень распространённым явлением. Они обычно доброкачественные. Иногда эти опухоли выделяют больше или меньше гормонов, вырабатываемых гипофизом. Другие опухоли ничего не выделяют. Некоторые опухоли гипофиза вызывают симптомы, потому что они становятся достаточно большими, чтобы влиять на функционирование гипофиза или окружающих структур мозга.

Гипоталамус

Гипоталамус - это часть мозга, которая находится рядом с гипофизом. Гипоталамус помогает регулировать секрецию гормонов в различных частях тела, контролируя такие функции, как температура тела, настроение, голод, жажда, сон, усталость, половое влечение и циркадные ритмы. Дисфункция гипоталамуса может вызывать множество симптомов в зависимости от того, какие гормональные системы поражены. Добавление низких уровней гормонов может помочь облегчить симптомы. Если гипоталамус работает неправильно из-за наличия опухоли, лечение опухоли обеспечить облегчение.

Аномальный уровень кальция

Паращитовидные железы представляют собой четыре крошечные структуры, расположенные внутри шеи. Они выделяют паратиреоидный гормон, который регулирует уровень кальция в организме. Люди с высоким уровнем гормона околощитовидной железы страдают от гиперпаратиреоза, в то время как люди с низким уровнем гормона страдают от гипопаратиреоза.

Нестабильный уровень сахара в крови

Поджелудочная железа служит как экзокринной железой, так и эндокринной железой. Как экзокринная железа, она выделяет ферменты, которые необходимы для переваривания белков, жиров и углеводов. Эндокринная функция поджелудочной железы включает секрецию гормонов, инсулина и глюкагона, которые регулируют уровень сахара в крови. Организм нуждается в постоянном запасе сахара в крови, чтобы питать мозг, почки и печень. Такие заболевания, как диабет, вызывают проблемы с инсулином, которые могут вызывать изменения веса, чрезмерную жажду и нестабильный уровень сахара в крови.

Бесплодие

Гормональный дисбаланс является частой причиной женского бесплодия. Аномальные уровни эстрадиола, тестостерона, лютеинизирующего гормона, фолликулостимулирующего гормона, прогестерона, пролактина и других гормонов могут способствовать бесплодию у женщин. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) - это заболевание, которым страдают приблизительно 10 процентов женщин детородного возраста. Это вызывает нерегулярные периоды, такие как пропущенные периоды, более частые периоды или даже полное прекращение менструации.

Старение кожи

Снижение уровня эстрогена в перименопаузе и менопаузе связано со старением кожи. Кожа истончается с возрастом и имеет тенденцию к морщинам при потере коллагена. С возрастом кожа также становится более сухой, неэластичной. Снижение эстрогена связано с усилением признаков старения кожи. Гормональная терапия может помочь предотвратить или отсрочить признаки старения кожи, но также может повысить риск развития рака молочной железы и матки.

Обострение проблем психического здоровья

Считается, что эстроген оказывает защитное действие на мозг. Похоже, что это положительно влияет на химические вещества мозга (нейротрансмиттеры), когнитивные функции и способность противостоять стрессу. Падение уровня эстрогена, по-видимому, связано с повышенным риском развития психоза. Возраст менопаузы связан со вторым пиком шизофрении у женщин. опубликовано econet.ru

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