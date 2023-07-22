Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Здоровье позвоночника: Несложный тест на эластичность и упругость связок

Здоровье позвоночника: Несложный тест на эластичность и упругость связок

Автор: Econet 22 июля 2023 5860
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Здоровье позвоночника во многом зависит от выносливости мышечно-связочного аппарата или, другими словами, мышечно-связочного корсета. Чем крепче и выносливее мышцы и связки, тем меньшую нагрузку принимают на себя диски и суставы.

Здоровье позвоночника: Несложный тест на эластичность и упругость связок

Мышцы позвоночника, или глубокие мышцы спины, играют главную роль в поддержании тела в вертикальном положении и именуются разгибателями. Мышцы брюшного пресса, иначе мышцы живота, – сгибатели позвоночника. Когда они работают дружно, гармонично – вы не испытываете никакого дискомфорта.

О важности мышц и связок позвоночника

Представим себе два смежных позвонка. Они соединены в единую систему диском, суставами, мышцами и связками. Диск за счет эластичности своего ядра стремится оттолкнуть позвонки друг от друга, а связки и мышцы, противодействуя усилиям диска, стараются сблизить позвонки. Подобная динамическая система чрезвычайно плодотворна и в других областях человеческой жизнедеятельности. Нечто похожее пытаются создать политики, называя это «системой сдержек и противовесов».

Здоровье позвоночника во многом зависит от выносливости мышечно-связочного аппарата или, другими словами, мышечно-связочного корсета. Чем крепче и выносливее мышцы и связки, тем меньшую нагрузку принимают на себя диски и суставы.

Эластичность, упругость связок взрослого человека относительно постоянна. Мягче, податливее связки можно сделать на какое-то время путем тренировок. А жестче их делает только болезнь. Человеку приходится довольствоваться такими связками, какими его наделила природа.

Вот выступает на арене цирка артистка с номером «женщина-змея». Сворачивается клубком, демонстрирует невиданные извивы тела... Зрители ахают. Некоторые, наверное, даже завидуют. И напрасно. Завидовать тут совершенно нечему. Просто у артистки этого жанра излишне мягкие связки (правильнее связки, обладающие такой аномалией, называть «длинными», потому что они имеют запас длины.

Но, думается, термин «мягкие связки» удобнее. «Женщина-змея» может восхищать посетителей цирка, но жизнь у нее нелегкая. Из-за слишком мягких связок она предрасположена к привычным вывихам. К тому же у нее гораздо раньше, чем у других людей, появятся боли в спине. Но помочь ей можно, поверьте нам.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Здоровье позвоночника: Несложный тест на эластичность и упругость связок

Тот, кто любопытен, может самостоятельно провести несложный тест, имея в виду, что связки всего организма, где бы они ни находились, имеют похожие свойства.

Попробуйте, как это показано на рис. 1, максимально приблизить большой палец согнутой кисти к ладонной поверхности предплечья. При нормальных связках расстояние между пальцем и предплечьем у взрослого человека должно составить 7—10 см. Если же палец коснется или почти коснется предплечья, то у вас, увы, излишне мягкие связки. И тут уж ничего не поделаешь. Просто давая нагрузку позвоночнику вам следует дозировать ее помня о мягкости своих связок.

Здоровье позвоночника: Несложный тест на эластичность и упругость связок

Рис. 1

Другое дело – мышцы. Их можно и должно укреплять, а если у вас к тому же мягкие связки, то это просто необходимо. При нарушении гармонии в активных усилиях сгибателей и разгибателей не достигается наиболее выгодная для конкретного действия конфигурация позвоночного столба. Это делает его чувствительным при выполнении даже самой обычной работы.

Напротив, когда мышечно-связочный корсет работает как полагается, позвоночный столб, словно некая изогнутая эластичная колонна, прочно стоит, опираясь на мышцы позвоночника и две камеры, брюшную и грудную. Попеременное сокращение диафрагмы, межреберных мышц, мышц брюшного пресса повышает давление то в брюшной полости, то в грудной клетке. Вспомните, как напрягаются мышцы брюшного пресса и грудной клетки во время поднятия тяжестей.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Хорошо функционирующие глубокие мышцы спины и камеры с постоянно меняющимся давлением способны создать и сохранить наиболее оптимальную форму позвоночника при совершении каких-либо действий, движений. Не бойтесь двигаться, только научитесь делать это правильно. Позвоночник создан для движения. Не давая ему такой возможности, вы сами себя обкрадываете.

А если все-таки заболит, заноет, заскрипит, скрючит – не ругайте, схватившись за поясницу, свой позвоночник. Он не виноват. Виноваты некоторые факторы и причины, выявить и устранить которые способен специалист. Отправляйтесь к врачу. Лучше всего – к вертебрологу Мы уверены, что он вам поможет.опубликовано econet

Автор Андрей Викторович Долженков, "Здоровье вашего позвоночника"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье позвоночник мышцы связки

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Большинство людей предпочитают глупость мудрости, ибо глупость смешит, а мудрость печалит. Уильям Шекспир
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.