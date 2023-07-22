Здоровье позвоночника: Несложный тест на эластичность и упругость связок

Здоровье позвоночника во многом зависит от выносливости мышечно-связочного аппарата или, другими словами, мышечно-связочного корсета. Чем крепче и выносливее мышцы и связки, тем меньшую нагрузку принимают на себя диски и суставы.

Мышцы позвоночника, или глубокие мышцы спины, играют главную роль в поддержании тела в вертикальном положении и именуются разгибателями. Мышцы брюшного пресса, иначе мышцы живота, – сгибатели позвоночника. Когда они работают дружно, гармонично – вы не испытываете никакого дискомфорта.

О важности мышц и связок позвоночника

Представим себе два смежных позвонка. Они соединены в единую систему диском, суставами, мышцами и связками. Диск за счет эластичности своего ядра стремится оттолкнуть позвонки друг от друга, а связки и мышцы, противодействуя усилиям диска, стараются сблизить позвонки. Подобная динамическая система чрезвычайно плодотворна и в других областях человеческой жизнедеятельности. Нечто похожее пытаются создать политики, называя это «системой сдержек и противовесов».

Здоровье позвоночника во многом зависит от выносливости мышечно-связочного аппарата или, другими словами, мышечно-связочного корсета. Чем крепче и выносливее мышцы и связки, тем меньшую нагрузку принимают на себя диски и суставы.

Эластичность, упругость связок взрослого человека относительно постоянна. Мягче, податливее связки можно сделать на какое-то время путем тренировок. А жестче их делает только болезнь. Человеку приходится довольствоваться такими связками, какими его наделила природа.

Вот выступает на арене цирка артистка с номером «женщина-змея». Сворачивается клубком, демонстрирует невиданные извивы тела... Зрители ахают. Некоторые, наверное, даже завидуют. И напрасно. Завидовать тут совершенно нечему. Просто у артистки этого жанра излишне мягкие связки (правильнее связки, обладающие такой аномалией, называть «длинными», потому что они имеют запас длины.

Но, думается, термин «мягкие связки» удобнее. «Женщина-змея» может восхищать посетителей цирка, но жизнь у нее нелегкая. Из-за слишком мягких связок она предрасположена к привычным вывихам. К тому же у нее гораздо раньше, чем у других людей, появятся боли в спине. Но помочь ей можно, поверьте нам.

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Тот, кто любопытен, может самостоятельно провести несложный тест, имея в виду, что связки всего организма, где бы они ни находились, имеют похожие свойства.

Попробуйте, как это показано на рис. 1, максимально приблизить большой палец согнутой кисти к ладонной поверхности предплечья. При нормальных связках расстояние между пальцем и предплечьем у взрослого человека должно составить 7—10 см. Если же палец коснется или почти коснется предплечья, то у вас, увы, излишне мягкие связки. И тут уж ничего не поделаешь. Просто давая нагрузку позвоночнику вам следует дозировать ее помня о мягкости своих связок.

Рис. 1

Другое дело – мышцы. Их можно и должно укреплять, а если у вас к тому же мягкие связки, то это просто необходимо. При нарушении гармонии в активных усилиях сгибателей и разгибателей не достигается наиболее выгодная для конкретного действия конфигурация позвоночного столба. Это делает его чувствительным при выполнении даже самой обычной работы.

Напротив, когда мышечно-связочный корсет работает как полагается, позвоночный столб, словно некая изогнутая эластичная колонна, прочно стоит, опираясь на мышцы позвоночника и две камеры, брюшную и грудную. Попеременное сокращение диафрагмы, межреберных мышц, мышц брюшного пресса повышает давление то в брюшной полости, то в грудной клетке. Вспомните, как напрягаются мышцы брюшного пресса и грудной клетки во время поднятия тяжестей.

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Хорошо функционирующие глубокие мышцы спины и камеры с постоянно меняющимся давлением способны создать и сохранить наиболее оптимальную форму позвоночника при совершении каких-либо действий, движений. Не бойтесь двигаться, только научитесь делать это правильно. Позвоночник создан для движения. Не давая ему такой возможности, вы сами себя обкрадываете.

А если все-таки заболит, заноет, заскрипит, скрючит – не ругайте, схватившись за поясницу, свой позвоночник. Он не виноват. Виноваты некоторые факторы и причины, выявить и устранить которые способен специалист. Отправляйтесь к врачу. Лучше всего – к вертебрологу Мы уверены, что он вам поможет.опубликовано econet

Автор Андрей Викторович Долженков, "Здоровье вашего позвоночника"

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