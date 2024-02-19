Здоровье ПОЧЕК: Топ-15 продуктов для баланса натрия, калия и фосфора

Одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для своих почек! Новое исследование показало, что употребление в пищу трех или четырех порции овощей и фруктов в день вместо приема рецептурных препаратов может снизить кровяное давление и вполовину сократить ваши расходы на лекарства. Чеснок и лук, капуста и кале, зеленый чай и оливковое масло это лишь некоторые из продуктов, содержащих большое количество захватывающих свободные радикалы антиоксидантов, которые могут помочь детоксикации почек, а также укрепить здоровье различными путями.

Допустим, вам сообщили, что у вас заболевание почек. Учитывая, что это жизненно важные органы, которые избавляются от отходов и токсинов в организме, стимулируют выработку красных кровяных телец и регулируют кровяное давление, очевидно, что вам нужно быстро решить эту проблему.

Овощи помогают почкам лучше, чем сильнодействующие препараты

Употребление в пищу правильных продуктов улучшит функционирование почек

Овощи и упражнения это потрясающие находки для кровяного давления

Высокое кровяное давление - вторая по распространённости причина почечной недостаточности

Что вызывает почечную дисфункцию?

Весьма вероятно, что одним из первых шагов вашего лечащего врача будет назначение режима приема лекарств.

Но недавно появилось новое исследование, которое проводилось пять лет. Оно показало, что одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для своих почек, это есть три или четыре порции овощей и фруктов ежедневно. Мало того, что они помогут восстановить ваше здоровье, но также сэкономят деньги на медицинские расходы, в том числе и лекарственные препараты.

И действительно, потребление здоровых фруктов и овощей может сократить ваши расходы на лекарства на целых 50 процентов.

Употребление в пищу правильных продуктов улучшит функционирование почек

Вам может быть интересно, как же это работает. По данным исследования Университета штата Техас, все начинается со сдвига в питании.

Некоторые продукты помогают вам управлять кровяным давлением лучше, чем другие, одновременно улучшая ряд других аспектов вашего здоровья, потенциально приводя в здоровую норму такие показатели, как, например, систолическое артериальное давление.

Пятилетнее исследование показало, что после положительных изменений в диете систолическое артериальное давление у пациентов с заболеванием почек снизилось сильнее, чем у тех, кто решил принимать лекарства.

U.S. News сообщили, что исследование фокусировалось на небольшом количестве участников с проблемами почек, чтобы ученые могли сравнить стандартное лечение с помощью лекарств с результатами пищевого вмешательства.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Целью ученых было определить, чье состояние улучшилось сильнее – у людей в группе сильнодействующих препаратов или в группе продуктов питания. Оценивалось не только то, какой из способов сильнее снижал кровяное давление естественным образом, но и действительно ли пищевое вмешательство может сократить траты.

Вы уже знаете результат. Здоровая пища победила вне всяких сомнений. У участников исследования улучшения проявились уже на первом году, а затраты на препараты уменьшались каждый последующий год, и «овощная» группа сэкономила в общей сложности примерно 153000 долларов за пять лет исследования.

Доктор Нимрит Горая, автор исследования и директор программы нефрологии в Скотт энд Уайт при Бейлорском университете в городе Темпл штата Техас, сказал, что людям с заболеванием почек, или тем, кто хочет его предотвратить, «невероятно» важно есть правильные продукты, а не полагаться на лекарства. Другие исследования показывают, что прием препаратов от давления может повысить риск смерти.

Овощи и упражнения это потрясающие находки для кровяного давления

Обзор 28 исследований в Университете Сан-Паулу в Бразилии с участием более 1000 пациентов, проходящих диализ почек, привел к появлению новой многообещающей статистики. Ученые обнаружили, что у тех, кто регулярно делает как аэробные, так и упражнения на сопротивление (силовые тренировки) показатели кровяного давления значительно понизились.

Лона Сэндон, директор программы клинического питания в школе медицинских работников в Юго-западном медицинском центре Университета Техаса в Далласе, отметила, что три или четыре порции овощей и фруктов, в зависимости от типа, приносят желаемые изменения:

«Примечательно, на что способны фрукты и овощи вкупе с небольшим количеством упражнений. Лекарства от давления имеют множество негативных последствий, могут вызывать чувство вялости и приводить к другим проблемам.

Побочные эффекты фруктов, овощей и упражнений это укрепление здоровья. Когда люди имеют доступ к здоровой пище, они могут улучшить свое здоровье. Особенно, если они едят рекомендуемое количество, которое было предоставлено в исследовании».

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Высокое кровяное давление - вторая по распространённости причина почечной недостаточности

Несколько лет назад центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявили о том, что происходит все больше смертельных случаев в результате высокого кровяного давления.

Многие люди не понимают, что почки и сердечно-сосудистая система работают сообща, чтобы предотвратить повышение кровяного давления (ВКД), также известное как гипертония. Как сообщает американская ассоциация сердечных заболеваний, повреждение почек из-за высокого кровяного давления происходит тремя способами:

Во-первых, ВКД вызывает повреждение артерий. Плотность расположения кровеносных сосудов и артерий в почках означает, что через них проходит большое количество крови, но так как это состояние их ослабляет, в ткани ее поступает недостаточно.

Плотность расположения кровеносных сосудов и артерий в почках означает, что через них проходит большое количество крови, но так как это состояние их ослабляет, в ткани ее поступает недостаточно. Кровь плохо фильтруется через поврежденные почки. Мельчайшие, похожие на пальцы нефроны фильтруют вашу кровь и получают снабжение через еще более мелкие, волосовидные капилляры, но при поражении почек они не обеспечиваются кислородом или питательными веществами, которые им необходимы. Гормоны, кислоты, соли и другие жидкости в организме перестают контролироваться.

Мельчайшие, похожие на пальцы нефроны фильтруют вашу кровь и получают снабжение через еще более мелкие, волосовидные капилляры, но при поражении почек они не обеспечиваются кислородом или питательными веществами, которые им необходимы. Гормоны, кислоты, соли и другие жидкости в организме перестают контролироваться. Артериальное давление также не регулируется и не производит важный для саморегуляции гормон, что запускает нисходящую спираль. Другие артерии засоряются и перестают функционировать, вызывая почечную недостаточность.

Все это звучит довольно мрачно, но важно помнить, что это обычно происходит постепенно в течение нескольких лет - и это можно предотвратить.

В США каждый третий человек старше 65 лет имеет хронические заболевания почек или ХБП. У большинства болезнь не прогрессирует до более поздних стадий, поскольку они раньше сдаются под гнетом терминальной стадии болезни почек, даже при наличии 4-й стадии ХБП, как показало исследование 2014 года в журнале Clinical Practice.

Итальянское исследование привело ученых к выводу, что потребление всего 7 грамм белка в день снижает количество случаев развития почечной недостаточности. Что еще более важно, было высказано мнение о том, что диета с низким содержанием белка гораздо предпочтительнее, чем содержащая его избыточное количество. Так что вам, возможно, придется ограничить потребление белка.

Вам требуется всего около половины грамма белка на фунт мышечной массы тела. Фруктозу следует употреблять исключительно в небольших количествах: примерно 25 г или 6 чайных ложек в день (несмотря на то, что американский национальный почечный фонд разрешает потреблять целых 40-50 г). DaVita, образовательный сайт о почках, отмечает:

«Исследователи обнаруживают все больше и больше связей между хроническими воспалительными заболеваниями и „суперпродуктами“, которые могут предотвратить или защитить от нежелательного окисления жирных кислот, состояния, которое возникает, когда кислород в вашем организме реагирует с жирами в крови и клетках.

Окисление это нормальный процесс для производства энергии и многих химических реакций в организме, но чрезмерное окисление жиров и холестерина создает молекулы, известные как свободные радикалы, которые могут повредить ваши белки, клеточные мембраны и гены».

Кроме заболевания почек, некоторые из болезней, которые в исследовании были связаны с повреждением свободными радикалами, включают рак, болезнь Альцгеймера, проблемы с сердцем и другие повторяющиеся и дегенеративные заболевания. Но продукты, содержащие антиоксиданты, могут помочь нейтрализовать и защитить от них ваш организм.

Пищевые продукты, содержащие фосфор, как правило, способствуют образованию камней в почках. Продукты с высоким содержанием калия, такие как овощи и семена, полезны в умеренных количествах. К сожалению, только 2 процента людей в США получают достаточно калия, зачастую из-за того, что все остальные едят слишком много переработанных продуктов питания.

Топ-15 фруктов, овощей и других продуктов, содержащих мощные антиоксиданты для здорового баланса натрия, калия и фосфора, это:

Красный перец

Капуста, цветная капуста и кале

Спаржа, стручковая фасоль и сельдерей

Чеснок и лук

Грибы

Яблоки, груши персики и вишни

Арбуз

Черника, клубника, малина и брусника

Сладкая картошка

Зеленый чай

Орехи и семена

Красный и фиолетовый виноград

Яйца

Пойманная в дикой природе Аляскинская нерка

Оливковое и кокосовое масло

Будьте осторожны при потреблении фруктов из этого списка, так как из-за них можно запросто превысить рекомендуемое количество фруктозы в день. Помимо «чистых», здоровых продуктов, которые помогают вашему телу поддерживать и излечивать себя, существуют продукты, которых вам следует избегать, особенно если у вас проблемы с почками.

Если вы пьете газировку или любой напиток, содержащий кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы или аспартам, остановитесь! Это искусственно созданные вещества, которые могут подорвать даже самое крепкое здоровье.

Чистая вода – лучший напиток для организма, и если вы еще не произвели эту рокировку, вы удивитесь, насколько здоровее вы будете выглядеть и чувствовать себя. Daily Superfood Love сообщает:

«Здоровый образ жизни и потребление правильных продуктов помогут вам поддерживать ваши почки в форме на протяжении десятилетий. Пища доказано может в корне поменять ситуацию при многих состояниях здоровья, замедляя и даже останавливая дальнейшее повреждение жизненно важных органов.

Рацион, наполненный мощными суперпродуктами избавляется от свободных радикалов, вызванных окислением и снижает воспаление. Исследование за исследованием обо всех основных типах заболевания показывают, насколько то, что вы едите, влияет на внешний вид, самочувствие, и внутреннее здоровье».

Один из способов контроля состояния организма это наблюдение за цветом мочи, который должен быть бледно-желтым. Если он темнее, пейте больше воды.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Что вызывает почечную дисфункцию?

Более 26 миллионов людей в США имеют хронические заболевания почек. Согласно One Green Planet, они способствуют другим болезням и проблемам со здоровьем:

«Заболевание почек тесно связано с прочими основными проблемами здоровья, такими как диабет, гипертония (высокое кровяное давление) и болезни сердца. У многих людей, страдающих ожирением, аутоиммунными заболеваниями или инфекциями мочевыводящих путей (ИМП), могут также развиться заболевания почек в течение жизни.

В любой момент, когда организм находится под напряжением, почки также принимают на себя сильный удар. Распространенные признаки заболевания почек включают частое и проблематичное мочеиспускание, боль, жжение или постоянную жажду».

Есть два типа почечной дисфункции: острое повреждение и хроническое заболевание почек.

Острое повреждение почек (ОПП) возникает, когда происходит внезапное уменьшение притока крови, что приводит к почечной недостаточности. На самом деле, эти два термина являются синонимами. Причинами могут являться сильное обезвоживание, несчастный случай, хирургическое вмешательство и даже передозировка (в результате аккумуляции или сознательная) таких препаратов, как ацетаминофен, ибупрофен или напроксен.

Хроническое воспаление, как то, которое встречается у диабетиков или пациентов с болезнью сердца, инфекции (например, сепсис), закупорка или аллергические реакции могут также привести к почечной недостаточности.

Около половины людей, страдающих ОПП можно лечить, если нет необратимых повреждений; остальным, вероятно, потребуется пересадка почки или диализ, то есть машинная фильтрация крови.

Симптомы могут включать боль, слабость, головокружение, потерю аппетита, тошноту и рвоту, сильную жажду, снижение частоты мочеиспускания. Интересно, что наиболее острые случаи происходят у людей, которые уже госпитализированы из-за других причин.

Хроническая болезнь почек (ХБП) развивается постепенно и, как правило, усугубляется высоким кровяным давлением и диабетом. Люди, которые долгое время принимают множество лекарственных препаратов, являются вероятными кандидатами, также как и те, кто злоупотребляет наркотиками или алкоголем. Закупорка почечной артерии может нанести непоправимый ущерб вашим почкам.

Возраст, генетические аномалии и болезни, такие как рак, могут влиять на это заболевание. В хронических случаях могут проявляться симптомы вплоть до потери функционирования. На этой стадии повышается уровень фосфатов и понижается уровень железа в крови.

Большинство практикующих врачей советуют есть много овощей, избегать сахара, пить достаточное количество воды и делать столь важные регулярные физические упражнения, которые не только полезны для почек, но и могут глубоко улучшить общее состояние здоровья.опубликовано econet

доктор Джозеф Меркола

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet