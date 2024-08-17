Здоровье по лунным циклам

Вы, наверно, замечали, что в полнолуние плохо спите, чувствуете непонятное возбуждение или раздражение? Луна, а, точнее, ее фазы действуют на организм человека особым образом. Обратимся к лунному календарю и разберемся, как новолуние, полнолуние и другие фазы Луны влияют на наше самочувствие.

Луна - удивительное небесное тело. Этот спутник Земли влияет на приливы и отливы в океанах, непостижимым образом действует на человека, его эмоциональное состояние и здоровье. Чтобы понять, каким образом «работает» лунный календарь, мы разберемся в его периодах. В основе лунного календаря лежит смена фаз Луны (синодический месяц). Длится синодический месяц 29 суток. За это время спутник проходит условные фазы новолуния, молодой, полной, убывающей луны.

Фазы Луны и здоровье

Специфика влияния маленького светила на здоровье заключается именно в фазах лунного цикла. Каждая из фаз продолжается около семи дней.

Если конкретный лунный день объясняет преимущественно поведение людей, то фазы Луны определяют во многом психологическое и физиологическое состояние организма, уровень его жизненной стойкости.

Вы обращали внимание, что в определенные дни календаря встаете утром бодрыми и энергичными или утомленными и ослабленными. В данном факте можно усмотреть определенную закономерность. Оказывается, динамика нашего самочувствия циклична. Конкретные лунные фазы отражаются на эмоциональном настрое, нервной системе и энергопотенциале. Заметнее Луна воздействует на представительниц прекрасного пола, так как организм женщины более подчинен циклам Луны.

А теперь подробнее: как именно фазы Луны действуют на состояние здоровья и жизненную активность.

В новолуние наш организм как никогда ослаблен, энергоресурс человека находится в своей низшей точке. Пока Луна «прибывает», энергетика усиливается до наступления полнолуния. На мужчин новая луна действует активнее, чем на представительниц прекрасного пола. Как это проявляется? Мужчины в новолуние становятся более агрессивными и нервными.

Новая Луна

Во время новой луны не рекомендуются разного рода нагрузки, активный физический труд. Постарайтесь ослабить, насколько это возможно, нервное напряжение, агрессивные состояния.

Это полезно знать! В дни новолуния фиксируется «пик» случаев инсультов, инфарктов. Поэтому лицам, страдающим сердечно-сосудистыми проблемами целесообразно поберечься в новолуние, чтобы не подвергать себя риску.

Время новолуния как нельзя более подходит для того, чтоб покончить с пагубными привычками, для осуществления мероприятий по очистке организма, для диеты.

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Растущая Луна

Фазы растущей Луны – оптимальный период для всякого рода начинаний. Если говорить о здоровье, можно упомянуть о внимании к иммунной защите, наращивании мускулатуры, активации обмена веществ, тренировке гибкости позвоночного столба и проч. В фазе растущей Луны рекомендован старт всяческих начинаний, связанных с достижением указанных целей.

Растущая Луна «дарит» человеку жизненную энергию. И физические нагрузки, начатые при растущей Луне, дадутся вам без труда. В указанные дни вы сможете «выполнить достаточно высокие нормативы», говоря спортивным языком.

Во время нарастающей Луны показаны различные курсы с целью профилактики: употребление витаминов, сбалансированное питание и проч. Положительный эффект дадут мероприятия косметического характера: по уходу за кожей, ногтями и волосами. В указанный период организм усваивает питательные вещества более эффективно. Поэтому питание не должно быть избыточным.

Полнолуние

Полнолуние. Период загадочный и особенный. Это время, когда ощущения и эмоции обостряются как никогда. Психика становится наиболее хрупкой и уязвимой. Дамы активнее реагируют на полную луну, чем представители сильного пола. В период полнолуния вполне вероятна бессонница, прилив необъяснимой энергии и возбуждения. Во время полной Луны постарайтесь не выяснять сложные отношения, радикально подходить в вопросам воспитания. В полнолуние из-за высокой эмоциональности автовладельцев чаще фиксируются аварийные ситуации на автодорогах. Под воздействием алкогольных паров люди совершают неадекватные поступки, влекущие тяжелые последствия.

В дни полной Луны активируются имеющиеся заболевания, ярче их симптоматика, а хирургические вмешательства чреваты кровотечением. Результаты специальных исследований свидетельствуют, что в полнолуние хуже сворачиваемость крови. По этой причине в полнолуние люди стараются избегать хирургических операций.

Спортивную активность и интенсивность упражнений во время полной Луны постарайтесь снизить. В полнолуние физ. нагрузки дадут противоположный эффект: вас неожиданно одолеют усталость, плохое настроение, пессимизм. Поэтому в это время откажитесь от чрезмерных нагрузок.

В полнолуние будет полезным употребление большего объема жидкости (не спиртных напитков). Полная Луна усугубляет влияние спиртного на организм человека. Соки лучше пить свежевыжатыми. А вот мясо и мясные продукты не помешает в указанные дни исключить из рациона. В дни полной Луны пользу принесут кисломолочные продукты.

Убывающая Луна

В фазы убывающей Луны имеет смысл подвергнуть анализу результаты своей работы. В данный период полезно начинать лечение хронических недугов. На убывающей Луне удобно избавляться от всего того, что вас не устраивает в вашей жизни. Если вы хотите ограничить себя в питании, чтобы похудеть, новый режим имеет смысл начать в дни убывающей Луны (то есть сразу после полнолуния).

Заболевание в период убывающей Луны слабеет, и организм самостоятельно борется с ним. Но вы можете оказать ему поддержку дополнительными усилиями: оптимизацией распорядка дня, прогулками, коррекцией пищевого рациона, отказом от пагубных привычек. В данный период мероприятия по борьбе с воспалениями и выведению шлаков и токсичных соединений дадут хороший результат. На убывающую Луну полезно сходить к дантисту.

В фазе убывающей Луны тормозятся механизмы обмена веществ. Тяжело усвояемые продукты будут плохо усваиваться организмом, будет происходить зашлаковывание. Из этого следует, что в меню полезно включать злаковые и другую растительную пищу, а употребление мяса ограничить. Старайтесь пить значительный объем жидкости, так вы сможете активировать вывод токсических соединений из организма.

Жизнь в гармонии с циклом Луны поможет сберечь физическое, психологическое здоровье и нервную систему, а в терапии болезней с учетом лунных фаз будет более эффективный результат. Поэтому планируйте свои действия с оглядкой на цикл Луны, чтобы ваши дела ладились, здоровье было крепким, а вы сами были энергичными и бодрыми.опубликовано econet

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