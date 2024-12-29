Здоровье мозга: ЧТО НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ

Как защитить здоровье мозга и даже предотвратить болезнь Альцгеймера с помощью ключевой стратегии питания.

Если бы вы могли защитить свой мозг от ухудшения его функций, напитать свои нейроны и даже увеличить производство нейротрансмиттеров, всего лишь употребляя более вкусные цельные продукты ... вы бы это сделали?

Лучшие и худшие продукты для мозга

Чтобы улучшить умственные способности, ешьте больше продуктов из этой девятки

Что нельзя есть, если хотите укрепить здоровье мозга

Здоровый образ жизни означает здоровый мозг

Для тех из вас, кто ответил «да», есть хорошие новости... еда, конечно же, может улучшить ваши умственные способности. А если вам интересно, какие продукты лучше всего подходят мозгу, ознакомьтесь с девятью из них, которые возглавляют список.

Чтобы улучшить умственные способности, ешьте больше продуктов из этой девятки

1. Карри

В карри содержится куркума – специя, которая, в свою очередь, содержит противовоспалительный антиоксидант куркумин. Куркумин способен пересекать гематоэнцефалический барьер - поэтому он перспективен в качестве нейропротекторного агента при широком диапазоне неврологических расстройств.

Исследования показали, что куркумин способен подавлять накопление разрушительных бета-амилоидов в головном мозге пациентов с болезнью Альцгеймера, а также разрушать существующие бляшки. Установлено даже, что куркумин улучшает память и стимулирует выработку новых клеток мозга – процесс, который называется нейрогенезом.

Один совет... в некоторых порошках карри может содержаться очень мало куркумина, по сравнению с порошком непосредственно куркумы, поэтому, для большей пользы для здоровья выбирайте именно его.

2. Сельдерей

Сельдерей – богатый источник лютеолина, растительного соединения, способного успокоить воспаление мозга, основной причины нейродегенеративных расстройств. Лютеолин также связывают со снижением показателей возрастной потери памяти у мышей. 2 Кроме сельдерея, хорошими источниками лютеолина также являются перец и морковь

3. Брокколи и цветная капуста

Брокколи и цветная капуста – отличный источник холина, витамина В, известного своей ролью в развитии мозга. Потребление холина во время беременности «супер-зарядило» мозговую активность животных в утробе матери, а это дает основания полагать, что холин может повышать познавательную функцию, улучшать обучаемость и память.

Он даже уменьшить возрастное снижение памяти и уязвимость мозга перед токсинами в детском возрасте, а также обеспечить защиту в дальнейшей жизни. Яйца и мясо тоже считаются прекрасными пищевыми источниками холина.

4. Грецкие орехи

Грецкие орехи – прекрасный источник растительных омега-3 жиров, природных фитостеролов и антиоксидантов. Кроме того, доказана их способность обращать вспять старение мозга у пожилых крыс. Так, ДГА – один из видов омега-3 жира, который, как установлено, повышает функции мозга и даже способствует его выздоровлению, хотя в более высокой концентрации это вещество находится в омега-3 жирах животного происхождения, таких, как криль, в отличие от грецких орехов

5. Крабы

Одна порция крабов содержит больше всей вашей суточной потребности в фенилаланине - аминокислоте, которая помогает образовывать нейротрансмиттер допамин, стимулирующие мозг адреналин и норадреналин, гормон щитовидной железы, а также способна помочь бороться с болезнью Паркинсона. Кроме того, крабы – отличный источник витамина B12, улучшающего функцию мозга

6. Бобы гарбанзо (нут)

Бобы гарбанзо – один из лучших пищевых источников магния (кроме ламинарии и зеленых листовых овощей). Цитрат магния благотворно влияет на клеточные рецепторы, ускоряя передачу сообщений, а также расслабляя кровеносные сосуды, что обеспечивает больший приток крови к мозгу

7. Красное мясо

Красное мясо, например, мясо выпасной говядины – это отличный источник витамина B12, который жизненно необходим для правильной работы мозга. Люди с высоким уровнем маркеров дефицита витамина B12 склонны хуже справлять с когнитивными тестами, а также имеют меньший общий объем мозга, а это предполагает, что недостаток витамина может привести к усадке мозга

8. Черника

Антиоксиданты и другие фитохимические вещества черники связывают с улучшением процессов обучения, мышления и памяти, наряду со снижением нейродегенеративного окислительного стресса. Кроме того, по сравнению с другими фруктами, в них относительно низкое содержание фруктозы, благодаря чему, черника – одна из самых полезных ягод

9. Здоровые жиры

К благотворно влияющим на здоровье жирам, которые необходимы для оптимальной работы вашего организма и мозга, в частности – относятся органическое масло из сырого молока, топленое масло (сырое масло из молока выпасных коров), оливки, органическое оливковое масло первого отжима и кокосовое масло, орехи, такие как пекан и макадамия, яйца птицы, находящейся на свободном выгуле, дикий аляскинский лосось и авокадо, например

Что нельзя есть, если хотите укрепить здоровье мозга

Мы рассмотрели ряд лучших продуктов для мозга, но не менее важно и то, каких продуктов следует избегать. Д-р Дэвид Перлмуттер – вероятно, ведущий невролог натуральной медицины в США, с моей точки зрения, делится своим пониманием того, как защитить здоровье мозга и даже предотвратить болезнь Альцгеймера с помощью ключевой стратегии питания... а именно, отказа от сахара и углеводов, в том числе глютена.

Чувствительность к глютену (клейковине) – один из факторов большинства хронических заболеваний, в том числе, поражающих мозг, ввиду того действия, которое глютен оказывает на иммунную систему. К сожалению, многие люди, в том числе и врачи, по-прежнему считают, что если у вас нет целиакии, то глютен для вас безопасен и его можно есть сколько угодно. Тем не менее, практически все из нас в той или иной степени чувствительны к глютену.

Так происходит потому, что у всех нас в ответ на глютен в кишечнике вырабатывается зонулин. Белки клейковина, присутствующие в пшенице, ржи и ячмене, увеличивают проницаемость кишечника, из-за чего непереваренные белки и содержимое кишечника, например, бактерии, попадают в кровь. Это, таким образом, сенсибилизирует иммунную систему и способствует развитию воспаления и аутоиммунных процессов.

Когда глютен увеличивает проницаемость кишечника, он становится «дырявым» и все виды белков, которые ранее не могли проникнуть сквозь стенки кишечника, в том числе казеин и другие молочные белки, получают прямой доступ к крови, тем самым представляя угрозу для иммунной системы и способствуя утрате аутотолерантности , самого понятия аутоиммунитета.

По словам доктора Перлмуттера, большая часть сегодняшнего бремени болезней, в том числе заболеваний головного мозга, проистекает из того факта, что мы загрязняем свою иммунную систему белками, воздействию которых иммунная система человека ранее в истории человечества не подвергалась.

Здоровый образ жизни означает здоровый мозг

Ваш мозг не «запрограммирован» усыхать и ухудшать свою работу по мере того, как вы стареете. Теперь мы знаем, что любой вид деятельности, которой вы занимаетесь, будь то упражнения, еда, которую вы едите, добавки, которые вы принимаете, ваши личные отношения, ваше эмоциональное состояние, ваши привычки сна – все эти факторы существенно влияют на ваше ежесекундное генетическое выражение. А это, в свою очередь, влияет на общее состояние здоровья и риск развития заболеваний.

Стратегии образа жизни, которые способствуют нейрогенезу и отрастанию клеток головного мозга, включают в себя следующие. Все эти стратегии направлены на определенный генный путь под названием BDNF – нейротрофический фактор головного мозга, который способствует росту клеток мозга и возможности связи между ними, как показывает МРТ.

Занятия спортом. Физическая активность вызывает биохимические изменения, которые укрепляют и обновляют не только тело, но и мозг, особенно области, связанные с памятью и обучением.

Физическая активность вызывает биохимические изменения, которые укрепляют и обновляют не только тело, но и мозг, особенно области, связанные с памятью и обучением. Снижение общего потребления калорий , в том числе, чередующееся голодание.

, в том числе, чередующееся голодание. Сокращение потребления углеводов , в том числе сахара и зерновых.

, в том числе сахара и зерновых. Увеличение потребления здоровых жиров.

Увеличение употребления омега-3 жиров и уменьшение употребления поврежденных омега-6 жиров (имеются в виду обработанные растительные масла), чтобы сбалансировать соотношение омега-3 и омега-6 жиров. Для этого я предпочитаю масло криля рыбьему жиру, поскольку в масле криля содержится еще и астаксантин, который, как представляется, особенно полезен для здоровья мозга. Как поясняет д-р Перлмуттер, он относится к классу каротиноидов, нацеленных специально на сокращение повреждения жира от свободных радикалов, а мозг, кстати, на 60-70 процентов состоит из жира.опубликовано econet

Автор доктор Джозеф Меркола

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