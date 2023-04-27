Здоровье и питание по группам крови

Существует 4 группы крови, каждая из которых по-особому влияет на человека. Считается, что она формирует его пищевые вкусы и поведение, определяет состояние здоровья и основные болезни. Зная уникальные особенности каждой группы, можно подобрать правильную диету и режим питания без вреда для самочувствия.

Влияние группы крови на долголетие и развитие хронических заболеваний давно изучают многие врачи мира. Они заметили, что люди с одинаковыми показателями имеют склонность к определенным патологиям, по-разному воспринимают продукты и диеты. Это помогает диетологам составить правильный план питания, который дает оздоровительный эффект.

Особенности питания и диеты по группе крови

Ученые выяснили, что группы крови формировались постепенно. Их количество расширялось по мере появления земледелия и животноводства, что оказало влияние на пищевые пристрастия:

I(О) –предпочитают мясные продукты. Организму постоянно требуется животный белок, который идет на построение мышц и быстро сгорает при хорошем метаболизме. Представителям группы рекомендуется снизить в рационе количество молока, полуфабрикатов и следить за перееданием, чтобы оставаться здоровыми и энергичными.

II(А) – вторая группа считается вегетарианской. В ней генетически заложено предпочтение к растительной пище. Лучшие продукты для здоровья – любые каши, овощи и фрукты, кофе, бобовые. Таким людям лучше выбирать легкое мясо птицы или нежирную рыбу, чтобы не набирать лишний вес.

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III(В) – группа появилась в результате смешивания I и II, несет характеристики каждой. Представители являются всеядными: в организме присутствуют ферменты, с одинаковой легкостью расщепляющие мясо и овощи. Для предотвращения ожирения им лучше избегать консервов, специй и алкоголя.

IV(АВ) – уникальная группа крови, владельцам которой следует выбирать натуральные продукты. Для долголетия им придется отказаться от фаст-фуда, фритюра, убрать жирные соусы из меню.

При выборе диеты по группе крови лучше разработать полноценное питание на каждый день, стараясь по максимуму отказаться от продуктов, которые не подходят организму. Это помогает быстро сбросить вес и легко контролировать его в течение жизни.

Особенности здоровья и склонность к ожирению

При наблюдениях за представителями разных групп, врачи подметили склонность к развитию некоторых патологий и заболеваний. Возможно, это связано со скоростью обменных процессов, химических реакций и составом кровяных клеток. Это важно для диагностики болезней и разработки профилактических мер:

I(О) – представители первой группы от рождения имеют более крепкий иммунитет, реже болеют ОРВИ, гриппом, аутоиммунными патологиями. Ускоренный обмен веществ помогает легко справиться с лишним весом без строгих диет. Но такие люди имеют врожденную склонность к воспалениям суставов, остеопорозу, гормональным нарушениям, аллергии на пыль и пыльцу растений.

II(А) – у второй группы от природы хорошо развитый пищеварительный тракт. Они редко болеют язвами, гастритом или колитом, могут приспосабливаться к любому режиму питания. Несмотря на быстрый метаболизм, часто набирают вес из-за любви к сладостям и употребления мясных продуктов. Склонны к сахарному диабету, сердечно-сосудистыми заболеваниям, гепатитам и камням в желчном пузыре.

III(В) – представители группы имеют уникальную пищеварительную систему, которая легко приспосабливается к любому виду питания. Они отличаются крепкими нервами, но могут от переутомления впадать в депрессивное состояние. У них нередко диагностируют аутоиммунные болезни и гормональные сбои, рассеянный склероз. Ожирение возникает при частом употреблении жареных и мучных продуктов, не подходящим по крови.

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IV(АВ) – группа сформировалась последней, поэтому наиболее приспособлена к современному типу питания. Владельцы легко переносят стрессовые ситуации, имеют надежный иммунитет, но часто получают инфаркт, имеют сердечную недостаточность, врожденные пороки, онкологические болезни. Легко набирают вес при малоподвижном образе жизни.

Группы крови влияют и на психологический настрой, здоровье и состояние нервной системы. Тяжелее переносят стрессы и перегрузки представители I и II типа, которые чаще срываются, что сказывается на самочувствии. Более спокойны от природы люди с III и IV группой: они умеют справляться с эмоциями, погашают переизбыток негативной энергии спортивными нагрузками.

При выборе режима питания и диеты можно опираться на собственную группу крови. Это поможет определить наиболее подходящие продукты и нагрузки, которые запустят метаболизм. Придерживаясь рекомендаций в течение жизни, можно избежать ожирения и снизить риск хронических заболеваний.опубликовано econet

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