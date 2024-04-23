Здоровье груди: что должна знать КАЖДАЯ женщина

По статистике Всемирной организации здравоохранения ежегодно регистрируется до миллиона случаев опухоли молочной железы. Это самый распространенный вид рака среди женщин. Предотвратить ужасные последствия можно, если следить за здоровьем груди и вовремя обратиться к врачу. Разберемся, как поддерживать здоровье молочных желез и какие факторы провоцируют их патологии.

Что влияет на здоровье груди

Молочные железы – это орган, который острее всего реагирует на скачки гормонов в женском теле. Наиболее отрицательно на их состояние влияют три причины:

механические поражения – из-за травм и ушибов, которые могут провоцировать возникновение новообразований;

закупоривание молочных путей и его осложнение мастит – из-за погрешностей грудного вскармливания, приводящие к уплотнениям и абсцессам, что может провоцировать развитие опухоли;

резкая смена температур, переохлаждения, приводящие к воспалительным заболеваниям, нагноениям.

Любые закаливающие процедуры или купание в бассейне необходимо начинать с обследования у врача, чтобы исключить риск доброкачественных опухолей или имеющихся в мышечной структуре болезнетворных возбудителей.

Причины, провоцирующие болезни груди

Медицинским специалистам известно больше 80 причин, которые вызывают риск развития доброкачественных, а часто и злокачественных новообразований. Есть очень много факторов, способствующих сбоям гормонального фона и отрицательной реакции тканей грудных желез:

1. Психоэмоциональные переживания – сильная психическая травма, которая запускает механизм гормонального сбоя или длительный стресс, поддерживающий гормональный дисбаланс.

2. Гинекологические проблемы – заболевания, аборты, прием контрацептивов или гормональных препаратов.

3. Эндокринные нарушения – заболевания или процессы, приводящие к повышенной выработке эстрогена, и тем самым, к возникновению рака груди.

4. Проблемы в интимной сфере – отрицательно сказываются на здоровье грудных желез;

5. Погрешности рациона – недостаток витаминов, избыток кофеина, алкоголя и курение.

Кроме этого, негативное влияние оказывает раннее начало менструации, слишком позднее наступление климакса, беременности в пожилом возрасте или отсутствие детей, раннее прекращение грудного вскармливания младенцев.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Спорт и здоровье груди

Посещения тренажерных залов вполне допустимы для здоровых женщин. Усиленная нагрузка способствует синтезированию молочной кислоты. Она оказывает стимуляцию нервных окончаний и провоцирует болезненные ощущения, отекание тканей. Но это не влияет на риск появления опухолей.

Массаж молочных желез может принести большую пользу или оказать серьезный вред. Здоровым женщинам разрешается делать массажные лечебные и косметические процедуры, но при наличии новообразования, массаж строго запрещен. Перед проведением нужно пройти тщательное врачебное обследование.

Важное правило — занятия спортом всегда должны проходить в спортивном бюстгальтере.

Бюстгальтер и здоровье груди

Если у женщины грудь большого размера, то требуется ношение бюстгальтера, чтобы предотвратить отечность и боли в молочных железах. Он должен быть достаточно свободным, чтобы не нарушать кровоснабжение органов и нервных окончаний, и хорошо поддерживать грудь. Доказано, что постоянное ношение очень тесной одежды приводит к возникновению опухолей. Поэтому, тело во время ночного отдыха, должно находиться без белья.

Правила, которые должны соблюдать женщины, чтобы сохранить здоровье груди:

не находитесь на жарком солнце и не подвергайтесь облучению в солярии – загорать рекомендуется под рассеянным светом в утренние часы;

откажитесь от курения и спиртных напитков – никотин и образующиеся при курении смолы воздействуют на обмен половых гормонов, а алкоголь оказывает токсическое действие на все органы и системы;

включите в рацион продукты, богатые витаминами и микроэлементами (свежие ягоды, овощи, фрукты и зелень) – особенно полезны витамины групп А, Е, С, и такие вещества, как ликопин, индинол, элементы — цинк и селен, все они благоприятно воздействуют на ткани молочных желез. Есть специальные биодобавки, разработанные для здоровья груди, но лучше предпочесть получать полезные вещества из продуктов питания;

предпочтите полноценное грудное вскармливание (по возможности) – пока женщина кормит грудью, у нее значительно снижается гормональный фон, то есть молочные железы «отдыхают» от негативного влияния половых гормонов;

любые гормональные препараты принимайте только под строгим контролем врача – сейчас, чтобы сохранить молодость и задержать старение, многие женщины приобретают безрецептурные гормональные средства, и результатом такого приема становятся злокачественные опухоли.

Обследования у врача-маммолога

Для женщин с наступления 18 летнего возраста, необходимы регулярные осмотры врача, хотя бы раз в год, особенно если в семье были случаи опухолей. До наступления сорокалетия, женщинам еще нужно делать УЗИ грудных желез и маммографию (только по назначению врача). Эти процедуры взаимно дополняют друг друга. При маммографическом исследовании, чаще выявляют злокачественные опухоли, а на УЗИ – доброкачественные.

Кроме этого, нужно периодически проводить самостоятельное исследование груди. Большую часть опухолей, выявляют сами женщины. Любые изменения в молочных железах требуют срочной консультации специалиста. Это могут быть: резкое увеличение или уменьшение величины желез за непродолжительный срок, бляшки, язвочки, выделяющаяся жидкость, намокания соска, повышение температуры железы, уплотнения и другие.

Специалист маммолог должен выявить патологию, а затем, в зависимости от результата, назначить лечение, профилактические мероприятия, регулярные осмотры, либо дополнительные исследования. При выявлении доброкачественного новообразования, назначается консервативное лечение с помощью медикаментозных препаратов. Оперативные вмешательства проводятся в случаях риска перехода в злокачественную форму.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!