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Здоровая лимфосистема – сильный иммунитет

Автор: Econet 22 ноября 2023 6862
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Сохранить здоровье возможно, если вы укрепляете свой иммунитет. А какие поддерживающие мероприятия необходимы для этого? Перво-наперво стоит позаботиться о нормальной работе лимфоидной ткани. Почему? Лимфатическая система выполняет в организме важную функцию: она выводит шлаки и токсины.

Здоровая лимфосистема – сильный иммунитет

Не все ясно понимают значение лимфосистемы. Что же происходит в ней в смысле физиологии? Лимфосистема – это наша река жизни. Лимфатические капилляры, сосуды, узлы, стволы и протоки являются периферическими органами иммунной системы. Миссия лимфосистемы в организме - обмен в межтканевой жидкости и удаление бактериальных, грибковых, паразитарных шлаков и токсинов.

Как поддерживать чистоту лимфатической системы

К каждой клетке организма подходят капилляры, несущие артериальную кровь, кислород, химические соединения. А через вены из клетки удаляются отработанные вещества и токсины. Получается, что питательные вещества из капилляров попадают в межтканевую жидкость, и через нее клетка потребляет нужные вещества. А отработанное — то, что не требуется, клетка удаляет в то же межтканевое пространство. Потом все лишнее собирают лимфокапилляры, чтобы вывести из организма.

83% всех токсинов сосредоточено в этом самом межклеточном пространстве. Если человек не пьет воду, то в межклеточном пространстве формируется что-то наподобие густого болота. Лимфатическим капиллярам тяжело выполнять работу по удалению токсинов. Получается, что от того, сколько мы пьем чистой воды, зависит здоровье лимфосистемы. 

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Здоровая лимфосистема – сильный иммунитет

Лимфатическая система уничтожает вредоносных агентов

Давая клетке всё необходимое и очищая ее от токсинов, лимфокапилляры передают межтканевую жидкость в сосуды, имеющие клапаны. Последние нужны, чтоб лимфатическая жидкость не опускалась вниз. Лимфожидкость поднимается к лимфоузлу. В лимфатическом узле фильтруется грязь из межклеточного пространства - происходит ликвидация всех патогенных агентов (вирусов, паразитов, бактерий). 

Можно ли греть лимфоузлы в период болезни?

Категорически нет. Если их греть, активируется клеточное питание, и есть риск, что инфекция распространится. Плюс к этому, в лимфоузлах идет утилизация онкоклеток, их уничтожение, так как в лимфатических узлах обитают Т- и В-лимфоциты, там происходит их образование, созревание клеток иммунитета. И функция лимфоузла — обезвредить и уничтожить то, что не требуется организму, обеспечить гомеостаз — устойчивость внутренней среды. Это 1-й уровень защиты. Потом по более крупным лимфососудам частично очищенная межтканевая жидкость транспортируется к другим лимфоузлам, и далее собирается в протоки, и попадает в венозную систему.

Лимфа перемещается снизу вверх. У сердечно-сосудистой системы работает сердце, «качающее» кровь, и кровь в артериях проталкивается вверх. А у лимфосистемы нет подобных насосов. Опуститься лимфе вниз не позволяют клапаны. И мы помогаем им своей физической активностью. За счет сокращения мускулов идет сокращение лимфососудов, лимфе проще подняться вверх и удалить из организма токсичные вещества. 

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Чистка лимфосистемы

Чистку лимфосистемы важно осуществлять после восстановления работы пищеварительного тракта и почек в продолжение 14 дней на убывающей луне.

Чтобы лимфатическая система функционировала правильно, важно придерживаться правил: 

  • Физическая активность. Даже в положении сидя полезно обеспечить сокращение мускулатуры ягодиц, любые движения конечностями вверх-вниз, чтоб избежать застоя в лимфоидной ткани.
  • Важно наличие свежего воздуха. 
  • Лимфа перемещается крайне медленно, и контрастный душ, баня разжижают межклеточное пространство. Таким образом грязь, токсины без труда выходят из организма. 
  • Употребление чистой воды. Чистая вода необходима организму, ее качество влияет на функции иммунной системы и всего организма.

Лимфостимуляторы и лимфоблокаторы

  • Лимфостимуляторы - растения, стимулирующие отток лимфы. Среди них: корень солодки, красный клевер, шиповник, тысячелистник, лист черной смородины и малины
  • Лимфоблокаторы – препараты (но-шпа, гепарин, ибупрофен, диклофенак), которые блокируют отток лимфы. Это значит, что очистка лимфы необходима после приема антибиотиков, после перенесенной инфекции.

Эндоэкология: очищаем организм

  • 1-й этап очистки. Когда мы принимаем лимфостимуляторы, в протоки выходит грязь, она попадает в кишечник. Теперь необходимы сорбенты, чтобы собрать все ненужное из лимфатической системы. К ним относятся активированный уголь, энтеросгель, лактофильтрум, лимфомиозот. Помочь выводу может оптимальный питьевым режимом. Важно пить больше жидкости (до 40 мл воды на 1 кг веса). 

В течение двух недель очистки полезна баня (2 раза в неделю). 3-4 раза в неделю необходима полноценная физическая активность.

  • 2-й этап очистки. Подключение антиоксидантов, витаминов, минералов. Если проблемы кардиологические, то, необходимы калий, магний; сложности с печенью - потребуются продукты, с экстрактом расторопши, силимарин.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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лимфоидная ткань лимфатическая система чистка лимфы здоровье

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Комментарии (Всего: 1)
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      Карина

      Вообще все в организме связано и для действительно крепкого иммунитета нужно комплексно подходить к организму. Я стараюсь двигаться активно, с мужем даже палки для скандинавской ходьбы купили, весной витамин С+D+цинк+селен эвалар в шипучих таблетках пропиваем, на фитомаркет ру заказываем. Хороший комплекс, основные иммуностимуляторы содержит и пить приятно – такой вкусный напиток получается

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