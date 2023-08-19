Заземление - ключевой механизм поддержания здоровья

Заземление эффективно снимает воспаление, потому что оно разжижает кровь и насыщает вас отрицательно заряженными ионами через подошвы ног. Когда вы заземлены, отрицательно заряженные электроны, которые вы получаете, укрепляют структуру воды в клетках.

Вы когда-нибудь замечали, как приятно ходить босиком по песчаному пляжу или в лесу? Тому есть причина, которая называется эффектом заземления. Причина этого ощущения благоденствия заключается в том, что вы получаете мощный поток целительных электронов от земли. Земля имеет слегка отрицательный заряд, поэтому, когда вы стоите босиком на этом песке, электроны из земли входят в ваше тело, давая вам живительное «переливание» целительной силы.

Заземление: лучший антиоксидант и противовоспалительное средство

Заземление определяется как расположение босых ног на земле, будь то грязь, трава, песок или бетон (особенно влажный или мокрый). Когда вы заземляетесь в обогащенную электронами почву, улучшается баланс симпатической и парасимпатической нервной системы.

Земля является естественным источником электронов и едва уловимых электрических полей, которые необходимы для правильной работы иммунной системы, кровообращения, синхронизации биоритмов и других физиологических процессов, и на самом деле может быть наиболее эффективным, важным, наименее дорогостоящим и легким в получении антиоксидантом.

Современная наука тщательно задокументировала связь между воспалением и всеми хроническими заболеваниями, включая болезни, вызываемые старением и самим процессом старения. Важно понимать, что воспаление - это состояние, которое можно уменьшить или предотвратить, заземлив ваше тело, как это делали практически все ваши предки на протяжении сотен, если не тысяч поколений.

Как современные кроссовки могут погубить ваше здоровье

Такие материалы, как металлы, являются электрическими проводниками. Они содержат свободные или подвижные электроны, которые могут переносить электрическую энергию с места на место.

Ваше тело в некоторой степени является проводящим, потому что оно содержит большое количество заряженных ионов (называемых электролитами), растворенных в воде. Таким образом, ваша кровь и другие биологические жидкости являются хорошими проводниками. Свободные или подвижные электроны также могут перемещаться внутри вашего тела.

В других материалах, называемых инсуляторами, очень мало свободных или подвижных электронов. Пластик и резина являются хорошими инсуляторами и используются для покрытия электрических проводов, чтобы проводники не касались друг друга и вашей кожи, что в противном случае могло бы вызвать у вас электрический удар.

Традиционно обувь делали из кожи, которая на самом деле проводит электроны и, следовательно, поддерживает проводящий контакт между землей и вашими ногами. Однако современная резина и пластмассы являются электрическими инсуляторами и, следовательно, блокируют приток полезный электронов от Земли к вашему телу.

Заземление - основополагающий аспект оптимального здоровья

Давление свободных радикалов от воздействия ртутного загрязнения, сигарет, инсектицидов, пестицидов, трансжиров, облучения и многих других постоянно истощает запасы электронов в вашем организме.

Это одна из основных причин, почему используются антиоксиданты, которые фактически возвращают электроны в организм, чтобы предотвратить повреждение тканей свободными радикалами.

Вы также можете получить эти электроны, выйдя на улицу босиком. Прикосновение к земле помогает нейтрализовать разрушительный положительный заряд свободных радикалов в вашем организме.

По словам Клинта Обера, это отсутствие заземления, по-видимому, лежит в основе большинства хронических заболеваний - феномена, который он называет «синдромом дефицита электронов».

Влияние заземления на здоровье

Когда ваше тело подвергается сильному стрессу от свободных радикалов, ваша кровь имеет тенденцию сгущаться, и в вашем теле накапливаются положительные заряды. Это вызывает хроническое воспаление, которое является признаком большинства хронических и дегенеративных заболеваний.

Заземление эффективно помогает уменьшить воспаление в организме. Оно также помогает разжижать кровь, обеспечивая ваши эритроциты избытком электронов, чтобы они могли эффективно отталкивать друг друга и не слипаться, что может привести к образованию тромбов, которые могут привести к сердечному приступу или инсульту.

Исследования показали, что свободным электронам Земли требуется около 80 минут, чтобы достичь кровотока и трансформировать клетки крови.

Например, первые (и даже некоторые современные) противозачаточные таблетки были печально известны тем, что вызывали сердечные приступы у женщин. Один из механизмов, ответственных за этот повышенный риск, заключается в том, что синтетические эстрогены и прогестероны увеличивают вязкость крови. Другие биохимические изменения, вызванные заземлением:

Фосфор

Метаболизм кальция

Фиброзный метаболизм

Лейкоциты

Заземление также помогает успокоить вашу симпатическую нервную систему, которая поддерживает вариабельность частоты сердечных сокращений, что играет важную роль в балансировании вашей вегетативной нервной системы. Облегчение боли, улучшение сна и самочувствия в целом - это лишь некоторые из преимуществ для здоровья, о которых сообщают люди, попробовавшие заземление.

И последнее, но не менее важное: когда вы заземлены, отрицательно заряженные электроны, которые вы получаете, укрепляют структуру воды в ваших клетках, аналогично тому, как это происходит, когда отрицательный заряд вносится в воду электродом.

Как объяснил Джеральд Поллак, доктор наук, автор книги Четвертая фаза воды: помимо твердого вещества, жидкости и пара, живая вода - это отрицательно заряженная вода. Она может удерживать энергию, как батарея, а также может ее доставлять. По сути, когда вы заземляетесь, вы заряжаете каждую клетку своего тела энергией, которую ваше тело может использовать для самоисцеления.

Как заземлиться в помещении и на открытом воздухе

Ходьба босиком - один из самых простых и наилучших способов заземлиться, но для этого вам понадобится подходящая поверхность. Многие пешеходные поверхности в современном мире НЕ допускают передачи электронов между землей и вашим телом. Это включает асфальт, дерево, резину, пластик, винил, гудрон и асфальт. Поверхности, которые позволяют вашему телу заземляться:

Песок (пляж)

Трава (желательно влажная)

Почва

Бетон и кирпич (если он не окрашен и не загерметизирован)

Керамическая плитка

Даже в помещении и во время полета есть способы оставаться заземленным. Прикосновение к крану одной рукой во время бритья другой помогает заземлиться. А во время полета вы можете снять обувь и поставить ноги (босиком или в носках) на стальные стойки кресла перед собой, так как это тоже поможет вам оставаться заземленным.

Есть также площадки для заземления, на которых можно спать или сидеть, что может быть особенно полезно, если вы живете в многоэтажном доме.

Заземление может иметь важное значение для жизни и здоровья

Важно понимать, что заземление - это не «лечение» или «лекарство» от какой-либо болезни или расстройства. Скорее, это один из ключевых механизмов, с помощью которого ваше тело поддерживает равновесие и здоровье.

Человеческое тело эволюционировало в постоянном контакте с Землей, и ваше тело нуждается в непрерывном обмене энергией, чтобы нормально функционировать.

Тренировки на открытом воздухе босиком - один из самых замечательных, недорогих и эффективных способов включить заземление в вашу повседневную жизнь. Вы также можете просто снимать обувь как можно чаще на улице, чтобы воспользоваться естественными возможностями заземления.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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