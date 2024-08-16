Защита печени: 5 натуральных гепатопротекторов

Последние исследования корейской медицинской школы Университета Сонгюнгван обнаружили, что малоподвижный образ жизни может привести к жировому перерождению клеток печени, это касается даже тех, кто не имеет излишков веса. При этом, надо учесть, что на здоровье печени и без того постоянно воздействует множество негативных факторов. Восстановить здоровье печени помогут природные гепатопротекторы.

Когда гепатопротекторы жизненно необходимы?

при заболеваниях печени, спровоцированных злоупотреблением алкогольных напитков – развивается жировая дистрофия;

вирусные гепатиты различных форм – А, В, С, Д, Е;

лекарственная форма гепатита – вследствие бесконтрольного приема некоторых препаратов;

жировая болезнь печени – из-за злоупотребления жирной и острой пищей;

изменение размеров печени, вследствие отравления токсическими веществами или неправильного питания;

после лечения химиотерапией – противораковые лекарства усиливают нагрузку на печень.

Защита для печени

Эссенциальные фосфолипиды

Это защитники печени, чья эффективность подтверждена клинической практикой. Они повышают стойкость печени к вредному воздействию окружающей среды и внутренних нарушений. Усиливают ее способность к обезвреживанию токсинов, замедлению накопления жира, подавлению воспалений и регенерации.

Куркумин

Активное вещество пряности – куркума, натуральный антибиотик, борется с инфекциями, воздействием свободных радикалов, помогает снижать содержание жира в клетках, улучшает структуру печени, уменьшает воспалительные проявления.

Расторопша

Экстракт из плодов растения защищает печень от радиации, токсинов и вирусов. Способствует выведению вредных веществ, блокирует проникновение вредных веществ в клетки.

Артишок

Содержит белки, углеводы, витамины С, В2, В6, каротин, минералы и другие полезные вещества, помогающие восстановить здоровье печени и улучшить ее работу. Обладает антиоксидантными и желчегонными свойствами.

Альфа-липоевая кислота

Улучшает клеточный метаболизм, препятствует «ожирению» печени, стимулирует ее естественное восстановление. Улучшает выведение из организма токсинов, солей тяжелых металлов, радионуклеидов. опубликовано econet

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