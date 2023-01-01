Защемление седалищного нерва: снимем боль за 1 минуту

Многие люди по утрам сталкиваются с ощущением покалывающих или тупых болезненных ощущений в бедрах или голенях. Иногда дискомфорт происходит после длительного нахождения в одном положении или физической нагрузки. Часто болевой синдром возникает вследствие защемления седалищного нерва.

Причины защемления седалищного нерва

Дискомфорт в бедре и голени вызывается защемлениями нервных окончаний, которые происходят вследствие гипертонуса грушевидных ягодичных мышц. Перенапряжение этих мышц происходит из-за поражений поясницы – возникновения межпозвонковых грыж. То есть болезненные ощущения в нижних конечностях обычно возникают из-за патологий позвоночника. Проблемы в пояснице и во всем позвоночнике, чаще провоцируют такие факторы, как малоподвижный образ жизни или травмы в прошлом.

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Если человек длительное время находится в сидячем положении с округленной верхней частью спины, то у него не происходит естественного поддерживания прогиба в поясничном отделе. Мышцы спины становятся слабыми и плохо держат межпозвоночные диски в физиологическом положении. Если человек не прорабатывает свои мышцы с помощью физических упражнений, то уже к 30 годам их тонус полностью ослаблен.

Травмирование поясницы часто случается, когда человек приподнимается с наклонного положения и происходит одновременный поворот в сторону. Женщины часто получали травму при стирке белья или мытье полов вручную. Мужчины подвергаются поражениям, когда меняют колесо машины. В таких случаях, в поясничных межпозвонковых дисках происходят нарушения, которые через какое-то время проявляются сильной болью в ноге.

Как лечить защемление седалищного нерва

Вначале следует снять болевой синдром. Если боли острые, сильные, то следует немедленно показаться врачу и не заниматься самолечением. Если боли не ярко выраженные, больше напоминают дискомфортное состояние, то можно устранить их с помощью мягких растягивающих упражнений, которые снимут гипертонус ягодичных мышц, которые зажимают нервное окончание.

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Поза голубя

Это очень простое и эффективное упражнение, которое способствует расслаблению грушевидных мышц.

И. П. – сидя на коврике. Другую ногу согните, а стопу направьте под бедренную часть прямой ноги. При этом, корпус наклоните вперед.

Эта позиция идеальна для расслабления мышц и отдыха после интенсивных нагрузок. Также, упражнение можно выполнять в течение дня или вечернее время. Кроме этого, такое же движение можно выполнять в положении сидя и лежа – упражнение Колыбель.

После возникновения боли достаточно выполнить эти упражнения в течение нескольких минут, чтобы устранить покалывания в нижних конечностях. Но, выполняя упражнения, вы устраняете последствие – возникшую боль и дискомфорт. Чтобы болевые ощущения больше не возникали, следует заняться оздоровлением поясничного отдела позвоночника.

Укрепление поясницы

Слишком слабые и растянутые мышцы поясничного отдела следует укрепить. При их укорочении, нужно вначале мягко растянуть мышечные ткани, а затем заняться их укреплением. В основном, работа направлена на поддержание в тонусе квадратных мышц поясницы и пояснично-подвздошной мышцы. Кроме этого, большое значение имеет прорабатывание мышц пресса, которые поддерживают весь корпус, и помогают выполнять движения в поясничном отделе.

Это требует длительного времени. Обычно, для получения эффекта, нужно заниматься в течение нескольких месяцев, по 15-20 мин ежедневно.

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Как снять защемление за 1 минуту

И. П. – сидя на стуле. Положите стопу ноги, в которой чувствуется боль, на колено другой ноги. Ее голень должна лежать параллельно полу. Обеими руками обхватите лодыжку и делайте небольшие наклоны к ноге, постепенно наклоняясь все ниже. Движения делайте до тех пор, пока полностью грудь не ляжет на ногу. Затем проделайте то же самое, с другой ногой. Выполните 2-3 подхода. Это упражнение отлично расслабляет грушевидные мышцы ягодиц и устранит дискомфортные ощущения в нижних конечностях.опубликовано econet

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