Запор: 2 способа решения проблемы

Запор – серьезная проблема, сопровождающаяся субъективно неприятными, а иногда даже мучительными симптомами. Это достаточно распространенное состояние, от которого, по данным ВОЗ, страдает до 50 % взрослого населения и до 20–25 % детей.
Под запором понимают затрудненное или неполное опорожнение кишечника, отсутствие регулярного стула. У взрослых людей и у детей старше года дефекация в норме происходит ежедневно, 1–2 раза в сутки. В некоторых случаях нормальной считают частоту опорожнения кишечника 1 раз в 2 суток, но при условии безболезненной, свободной, полной и регулярной дефекации. Для детей младше года частота стула может варьироваться в значительных пределах – от 1 раза за сутки до отхождения кала после каждого кормления. Характер опорожнения кишечника и плотность каловых масс у грудничков зависит главным образом от вида вскармливания (естественное, смешанное или искусственное).
Признаками запора считают следующие состояния:
В этой статье вы узнаете несколько способов, которые помогут вам при запоре. Будьте здоровы!
1. Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед.
Поверните туловище вправо – ноги при этом стоят на месте – и на вдохе отведите правую руку как можно дальше назад.
На выдохе вернитесь в исходное положение.
Повторите упражнение 10 раз в каждую сторону.
2. Исходное положение: стоя, кисти подняты к плечам, локти обращены вперед.
Сгибая правую ногу в колене и поднимая её, коснитесь коленом левого локтя. Вернитесь в исходное положение.
Согните левую ногу, стараясь коснуться левым коленом правого локтя.
Повторите 10 раз.
3. Исходное положение: лежа на спине, руки скрещены на груди.
Медленно сядьте, не отрывая ног от пола. Вернитесь в исходное положение.
Затем подтяните колени к груди и вернитесь в исходное положение.
Повторите 10 раз.
4. Исходное положение: лежа на спине, ладони на животе.
Сделайте глубокий вдох, максимально выпячивая живот и преодолевая сопротивление рук. Задержите дыхание, продолжая надавливать руками на живот.
Медленно выдыхая, вернитесь в исходное положение.
Повторите 10–15 раз.
5. Исходное положение: лежа на животе, ноги разведены в стороны.
Поворачивая туловище вправо, потянитесь правой рукой к потолку. Вернитесь в исходное положение.
Повторите 10–15 раз.
Утром, лежа в постели, пальцами обеих рук энергично растирайте кожу слева от пупка по диагонали к паховой области в течение 3-4 минут. Живот при этом должен быть расслаблен, ноги слегка согнуты в коленях.
Указательным пальцем правой руки нажмите на пупок и держите, пока не "побежит" пульс, затем отпустите.
Ладонью правой руки делайте движения вокруг пупка по часовой стрелке в течение примерно минуты или поглаживайте живот в направлении от солнечного сплетения до паха.
Если вас замучили запоры, попробуйте простой и действенный способ лечения: каждый вечер пить содовый кефир.
Готовится он так: в 1 стакан кефира добавить 1/3 чайной ложки соды, размешать. Когда содержимое зашипит и запенится — быстро выпить. Не наливайте кефир до краев — когда начнется реакция, он может вылиться.
Благодаря этому средству, кишечник утром опорожнится без особых усилий. Когда стул нормализуется, содовый кефир не стоит часто употреблять.
Регулируйте стул 3—4-разовым питанием, употреблением достаточного количества овощей и фруктов, хлеба из муки грубого помола, соблюдением питьевого режима (около 2 л жидкости в день).опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
Да проблема реально серьёзная, о ней мало кто говорит. А ведь на фоне запоров и анальная трещина образовывается и геморрой. Я по себе знаю, в туалет не могу создать после обильного застолья. Так я сейчас сразу с вечера две жевательные таблетки фитолакс принимаю, утром обязательно произойдет дефекация и без ложных позывов. Они порошок абрикоса содержат, еще подорожник и укроп, для нормализации микрофлоры полезны, и улучшают состояние слизистой желудка. На сайте фитомаркета заказываю, всегда есть в наличии.Ответить
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