Запор: 2 способа решения проблемы

Запор – серьезная проблема, сопровождающаяся субъективно неприятными, а иногда даже мучительными симптомами. Это достаточно распространенное состояние, от которого, по данным ВОЗ, страдает до 50 % взрослого населения и до 20–25 % детей.

Под запором понимают затрудненное или неполное опорожнение кишечника, отсутствие регулярного стула. У взрослых людей и у детей старше года дефекация в норме происходит ежедневно, 1–2 раза в сутки. В некоторых случаях нормальной считают частоту опорожнения кишечника 1 раз в 2 суток, но при условии безболезненной, свободной, полной и регулярной дефекации. Для детей младше года частота стула может варьироваться в значительных пределах – от 1 раза за сутки до отхождения кала после каждого кормления. Характер опорожнения кишечника и плотность каловых масс у грудничков зависит главным образом от вида вскармливания (естественное, смешанное или искусственное).

Что делать, если у вас запор

Гимнастика против запоров

Вспомогательный массаж

Содовый кефир против запора

Признаками запора считают следующие состояния:

задержка стула (отсутствие дефекации в течение 48 часов и более);

отхождение твердых каловых масс;

болезненность или затруднения при дефекации (необходимость натуживания);

ощущение неполного опорожнения кишечника после отхождения кала.

В этой статье вы узнаете несколько способов, которые помогут вам при запоре. Будьте здоровы!

Гимнастика против запоров

1. Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед.

Поверните туловище вправо – ноги при этом стоят на месте – и на вдохе отведите правую руку как можно дальше назад.

На выдохе вернитесь в исходное положение.

Повторите упражнение 10 раз в каждую сторону.

2. Исходное положение: стоя, кисти подняты к плечам, локти обращены вперед.

Сгибая правую ногу в колене и поднимая её, коснитесь коленом левого локтя. Вернитесь в исходное положение.

Согните левую ногу, стараясь коснуться левым коленом правого локтя.

Повторите 10 раз.

3. Исходное положение: лежа на спине, руки скрещены на груди.

Медленно сядьте, не отрывая ног от пола. Вернитесь в исходное положение.

Затем подтяните колени к груди и вернитесь в исходное положение.

Повторите 10 раз.

4. Исходное положение: лежа на спине, ладони на животе.

Сделайте глубокий вдох, максимально выпячивая живот и преодолевая сопротивление рук. Задержите дыхание, продолжая надавливать руками на живот.

Медленно выдыхая, вернитесь в исходное положение.

Повторите 10–15 раз.

5. Исходное положение: лежа на животе, ноги разведены в стороны.

Поворачивая туловище вправо, потянитесь правой рукой к потолку. Вернитесь в исходное положение.

Повторите 10–15 раз.

Вспомогательный массаж

Утром, лежа в постели, пальцами обеих рук энергично растирайте кожу слева от пупка по диагонали к паховой области в течение 3-4 минут. Живот при этом должен быть расслаблен, ноги слегка согнуты в коленях.

Указательным пальцем правой руки нажмите на пупок и держите, пока не "побежит" пульс, затем отпустите.

Ладонью правой руки делайте движения вокруг пупка по часовой стрелке в течение примерно минуты или поглаживайте живот в направлении от солнечного сплетения до паха.

Содовый кефир против запора

Если вас замучили запоры, попробуйте простой и действенный способ лечения: каждый вечер пить содовый кефир.

Готовится он так: в 1 стакан кефира добавить 1/3 чайной ложки соды, размешать. Когда содержимое зашипит и запенится — быстро выпить. Не наливайте кефир до краев — когда начнется реакция, он может вылиться.

Благодаря этому средству, кишечник утром опорожнится без особых усилий. Когда стул нормализуется, содовый кефир не стоит часто употреблять.

Регулируйте стул 3—4-разовым питанием, употреблением достаточного количества овощей и фруктов, хлеба из муки грубого помола, соблюдением питьевого режима (около 2 л жидкости в день).опубликовано econet

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