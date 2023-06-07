Йодид калия для здоровья щитовидной железы и баланса гормонов

Прочитайте эту статью, чтобы узнать больше о йодиде калия и чем он может быть полезен для вашего организма.
Вам когда-нибудь было интересно, почему поваренная соль иногда называется «йодированной?». Это происходит потому, что йодид калия, белые кристаллы в форме гранул или порошкообразного твердого вещества с сильным, горьким и соленым вкусом часто добавляется к поваренной соли.
Йодид калия также доступен в форме добавки, и его можно приобрести без рецепта в аптеке и на сайтах продуктов для здоровья. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о йодиде калия и о том, как он может быть полезен для вашего организма. Вы получите больше информации о потенциальной пользе йодида калия для здоровья, узнаете, что исследования говорят о его эффективности и сколько его нужно принимать.
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Йодид калия (KI) это соль стабильного и нерадиоактивного йода. Он помогает предотвратить поглощение радиоактивного йода щитовидной железой, которая наиболее чувствительна к этому веществу. После того, как человек примет йодид калия, стабильный йод в добавке или в растворе может поглощаться щитовидной железой.
Так как йодид калия содержит идеальное количество стабильного йода, щитовидная железа «наполняется» и больше не может поглотить йод в любой форме в течение следующих 24 часов.
Примите к сведению, однако, что йодид калия не защитит от радиоактивного йода на 100 процентов. Есть три фактора, которые могут определить, можно ли сделать защиту щитовидной железы сильнее, например, время после заражения, поглощения и доза радиоактивного йода.
Йодид калия принимают внутрь в виде раствора, сиропа, таблеток без покрытия или с энтеросолюбильным покрытием и замедленным высвобождением. Обратите внимание, что последние, как правило, не рекомендуется, так как они могут вызвать серьезные побочные эффекты.
Йодид калия используется в основном в виде насыщенного раствора. Его получают путем реакции йода с горячим раствором гидроксида калия, а затем добавляют в воду, свежий фруктовый сок или сырое молоко травоядных коров перед употреблением.
Также есть продукты, которые содержат немного йодида калия, такие как ламинария, нежирный йогурт и 2%-ное коровье молоко. Тем не менее, лучший источник йодида калия — это добавка или раствор.
Йодиду калия приписываются многочисленные преимущества для здоровья, например, он:
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Из-за этого многие развивающиеся страны используют добавки йодида калия, чтобы снизить шанс возникновения проблем роста и развития, таких как зоб, болезнь Хашимото, болезнь Грейвса, выкидыш, генерализованная усталость и нарушение работы иммунной системы.
Йодид калия служит в качестве лечения и профилактического механизма этих заболеваний щитовидной железы, противодействуя уровням йода ниже оптимальных, которые возникают из-за недостатка его поступления из пищи. Кроме того, йодид калия может повысить накопления коллоида в фолликулах щитовидной железы, способствуя улучшению ее работы.
Йодид калия часто используется в качестве отхаркивающего средства, которое помогает разжижить и разрушить слизь в дыхательных путях. Это позволяет пациенту откашливать слизь, чтобы облегчить дыхание, особенно при долгосрочных проблемах легких, таких как астма, хронический бронхит или эмфизема.
Йодид калия также принимается вместе с антитиреоидными лекарствами. Он может помочь в сокращении размера щитовидной железы и уменьшении количества гормонов, вырабатываемых ей. Эта добавка может быть полезна людям, которые должны подготовить щитовидную железу для удаления хирургическим путем и хотят избавиться от заболеваний, связанных с ее гиперактивностью, таких как гипертиреоз.
Между тем, йодид калия в растворе йода может быть использован в чрезвычайной ситуации радиационного облучения. Как упоминалось ранее, он может препятствовать поглощению радиоактивного йода щитовидной железой и помогает защитить ее от повреждений. В идеале, этот раствор нужно использовать совместно с другими рекомендованными чрезвычайными мерами.
Насыщенный раствор йодида калия потенциально эффективен в качестве противогрибкового средства и помогает разобраться с проблемой кожного споротрихоза, грибковой инфекции, которая может привести к повреждениям кожи.
За прошедшие годы были проведены исследования относительно эффективности йодида калия при определенных заболеваниях, таких как:
Исследователи утверждают, что эти вещества можно рассматривать как первостепенное лечение пациентов с RFC.
К сожалению, йодид калия также может быть предшественником вредных изменений в организме. Статья Исследований щитовидной железы 2013 года показала, что в самых высоких концентрациях (≥50 мМ) он повышает перекисное окисление липидов в зависимости от концентрации.
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В качестве добавки, йодид калия обычно принимается один раз в день, или количество дней, предписанное врачом. Его нужно принимать примерно в одно и то же время каждый день.
Прежде чем принимать йодид калия, обратитесь к врачу, чтобы узнать, нужно ли вам это. Следуйте указаниям на упаковке, принимайте его непосредственно в соответствии с рекомендациями, не увеличивайте и не уменьшайте дозу без одобрения врача. Сообщите ему, если у вас возникнет необычная или аллергическая реакция.
Помните, что еще не было проведено адекватных исследований для определения риска при использовании йодида калия при кормлении грудью, так что будьте осторожны и не принимайте эту добавку во время грудного вскармливания. Он может вызвать сыпь на коже и проблемы с щитовидной железой у детей, так что его педиатрическое использование не рекомендуется.
Оставляйте добавки в оригинальной упаковке, плотно закрытыми в недоступном для детей месте. Храните их при комнатной температуре и вдали от света, избыточного тепла и влаги, предпочтительно не в ванной комнате. Утилизируйте неиспользованный йодид калия, чтобы домашние животные, дети и другие люди не смогли его потребить. Не смывайте йодид калия в унитаз. Вместо этого, избавляйтесь от него с помощью программы возврата.
При приеме йодида калия могут возникнуть побочные эффекты. Хотя некоторые осложнения считаются менее распространенными, обратитесь к врачу, если вы заметите:
Другие побочные эффекты, которые могут возникнуть из-за добавки йодида калия, это понос, тошнота или рвота и боли в животе. Однако, они обычно не требуют медицинской помощи и, как правило, проходят после того, как тело привыкает к добавке. Однако, длительный прием может вызвать такие побочные эффекты:
Избегайте приема добавки йодида калия вместе с этими лекарствами из-за возможного взаимодействия:
Люди со следующими заболеваниями должны использовать добавки йодида калия с осторожностью из-за возможных реакций:
В идеале, йодид калия нужно принимать с пищей. Избегайте алкоголя и табака при приеме добавки йодида калия, поскольку это может привести к побочным эффектам. И, наконец, не используйте поваренную соль или пищу в качестве замены добавок йодида калия и йода. Они могут быть вредны и неэффективны
Хотя не все знают об этой добавке, йодид калия потенциально улучшает общее состояние здоровья и благополучие, особенно при проблемах с щитовидной железой, гормонами или при чрезвычайном радиационном облучении.
Однако, прием йодида калия требует тщательного обдумывания, поскольку исследования о его возможностях несколько ограничены, и существуют многочисленные побочные эффекты, связанные с ним. Важно поговорить с вашим доктором о потенциальном приеме йодида калия, чтобы вы знали, нужно ли вам это и могли оценить, сколько йодида калия ваше тело сможет выдержать*. опубликовано econet
доктор Джозеф Меркола
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Источник: https://econet.kz/
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