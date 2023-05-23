Язвы во рту: натуральные способы лечения

Как можно вылечить язвы естественным путем? Афтозный стоматит – так называется обычная язвенная болезнь. Язвочки могут развиваться в любой области мягких тканей внутренней поверхности рта и языка. Пациенты могут жаловаться на жжение или покалывание даже до того, как язвы возникнут. На вид они круглые, серые / белые с воспаленной красной окантовкой.
Язвы могут возникнуть после повреждения тканей кислой / острой пищей. Механическая травма краем зуба (корригирующими средствами) тоже может повлечь за собой развитие язвы. Как правило, высыпания появляются, когда ослаблен иммунный ответ, есть нехватка определенных веществ в организме или при пищеварительных патологиях.
Домашние средства от язв во рту
Помочь заживлению язв могут домашние способы лечения. Они эффективны благодаря противовоспалительным и обезболивающим свойствам, содержат вяжущие компоненты, дают эффект охлаждения, уменьшая дискомфорт.
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