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Янтарная кислота: Копеечное средство, но очень эффективное от пигментации и морщин

Автор: zen.yandex.ru 02 сентября 2022 5416
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Янтарная кислота - доступное средство по уходу за кожей. По эффективности действия она напоминает небезызвестный коэнзим Q10, хотя стоимость продукта в несколько десятков раз ниже.

Янтарная кислота: Копеечное средство, но очень эффективное от пигментации и морщин

На этот раз я расскажу о янтарной кислоте и ее чудодейственных свойствах. Средство можно приобрести в аптеках, предлагается оно в виде таблеток, поэтому при использовании не возникает особых трудностей. Регулярное применение благотворно скажется на состоянии вашего кожного покрова, а также волос.

Янтарная кислота: польза и рецепты масок

Полезные свойства

Часто я замечаю янтарную кислоту в составе азиатской косметики, где используется в тандеме с гиалуроновой кислотой. Немудрено, ведь она:

  • поможет очистить расширенные поры уменьшить их;
  • оказывает детокс-эффект;
  • регулирует водно-солевой баланс и избавляет от отечности;
  • восстанавливает эластичность дермы и помогает бороться с мелкими морщинками;
  • поможет напитать кожу на клеточном уровне.

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По собственному опыту могу сказать, что средство по эффективности действия напоминает небезызвестный коэнзим Q10, хотя стоимость продукта в несколько десятков раз ниже.

Янтарная кислота: Копеечное средство, но очень эффективное от пигментации и морщин

Важно: Молодая кожа также нуждается в уходе, и янтарная кислота и в этом случае может пригодится. Она поможет бороться с несовершенствами в виде прыщиков, черных точек и угрей.

Отбеливающая маска с глиной

Регулярность процедуры будет зависеть от типа кожи: для сухой достаточно 1 раза в неделю, для нормальной - 2 раза, а при жирном типе можно повысить частоту применения до 3 раз.-средства и столовая ложка косметической белой глины. Смесь разбавляется теплой водой или молоком до состояния густой сметаны. Эта маска поможет избавиться не только от пигментных пятен, но и сделает кожу эластичной , а тон лица более ровным.

Берется по 2 таблетки мумие и янтарной кислоты, которые необходимо растолочь. В сухую смесь добавьте 1 ст л миндального масла, после чего маска готова к использованию.

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Янтарная кислота: Копеечное средство, но очень эффективное от пигментации и морщин

Омолаживающая маска

Чтобы омолодить кожу лица и вести борьбу с мелкими морщинками, я использую следующий рецепт.

Берется по 2 таблетки мумие и янтарной кислоты, которые необходимо растолочь. В сухую смесь добавьте 1 столовую ложку миндального масла, после чего маска готова к использованию.

Важно: Перед нанесением любой маски кожа должна быть предварительно очищена.

По истечении 20-25 мин состав осторожно смывается, без трения и отрывания кусочков. При регулярном проведении процедуры, можно даже избавиться от мелких рубцов. Если следы более заметные, янтарная маска с мумие сделает их менее видимыми.опубликовано econet.ru.

Автор Наталья Вершинина

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Источник: https://econet.kz/

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янтарная кислота морщины пигментация красота кожа наталья вершинина

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