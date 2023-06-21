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Я не железная! Как помочь себе в «эти дни»

Автор: Econet 21 июня 2023 5518
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«Сложные» женские дни выбивают из колеи, не дают быть активными и жизнерадостными. Как вести полноценную жизнь вне зависимости от цикла? Предлагаем несколько практических советов, которые помогут пережить критические дни с минимальным ущербом.

Я не железная! Как помочь себе в «эти дни»

Как у вас проходят «эти дни»? Для большинства дам месячные становятся буквально испытанием на прочность. Утомляемость, дискомфорт не дают быть эффективными и бодрыми в начале цикла. Предлагаем 10 рекомендаций, которые позволят вам оставаться продуктивными и пребывать в добром расположении духа с 1-го по 31 число. 

Для критических дней - щадящий режим жизни

Меняем график

Планируем свое расписание с учетом того, чтобы в период менструации не перегружать себя физически и психологически. Например, не планировать дальние поездки. Особое внимание уделяем полноценному сну. 

Работаем умеренно

Не стоит пытаться «объять необъятное», делегируем обязанности в этот период, а лучше всего – по возможности взять отгулы или работать дистанционно.  

Дышим глубоко

Перед «этими днями» полезно отправиться на дачу или совершать прогулки в парке. Свежий воздух улучшит самочувствие, снимет напряжение. В помещениях также полезно обеспечить доступ свежего воздуха. Так можно избежать апатии и сонливости.

Питаемся правильно

Победить негативное настроение помогают «вредные продукты»: жирное, острое, сладкое, кофе. Но в этот период пищеварительному тракту не нужна дополнительная нагрузка. Зелень, овощи, рыба, птица, орехи и много воды обеспечат легкость и активность при ПМС и в первые дни месячных. 

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Физические нагрузки

Тяжелые нагрузки однозначно исключаем. А вот легкие кардио-тренировки будут как нельзя кстати: прогулки, растяжка, йога дадут возможность пережить дискомфорт. К тому же упражнения стимулируют синтез дофамина и серотонина. Это «гормоны счастья», которые помогут победить скверное настроение.

Время для себя

Посиделки с друзьями и походы в ресторан с поклонником не исключаем, если вы нормально себя чувствуете. Но, как правило, «в первые дни» мы стремимся к покою и уединению. Проведите пару дней так, как ваша душа желает: почитайте, посмотрите кино, устройте спа-день и сходите на релаксирующий массаж. 

Я не железная! Как помочь себе в «эти дни»

Сбавляем температуру

Да, спа-процедуры дарят позитив и при ПМС и «в эти дни», но в данный период не желательно перегреваться, так как есть вероятность головокружения и усиления кровотечения. Воздерживаемся от горячей ванны, похода в сауну. Подойдут контрастные процедуры – в душе чередуем воду разной температуры (это тонизирует сосуды и бодрит). 

Обращаемся за помощью

Если постоянно не получается быть в форме в «эти дни», возможно, причина в вашем психологическом состоянии. Могут присутствовать определенные блоки, которые не дают расслабиться без ощущения вины. Можно проконсультироваться с психологом – он поможет снизить уровень стресса и овладеть приемами быстрой самопомощи. 

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Гормональный фон

Определенные гормональные сдвиги могут действовать на физическое состояние и настроение. Можно обратиться к эндокринологу, сдать специальные анализы и прояснить гормональную картину. 

Проверяем показатель железа

Нехватка витаминов и минералов становится фактором ПМС, плохого самочувствия и слабости. Типичная проблема – нехватка железа (Fe): оно слабо усваивается из продуктов питания, плюс женщины ежемесячно теряют его с кровью. Терапевт выпишет направление на анализ крови, который покажет содержание железа, гемоглобин и ферритин. Возможно, вам пропишут прием добавок с железом.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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