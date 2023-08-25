Вздутие живота: 9 причин

Вздутие живота для многих представляет настоящую проблему. Это не только неприятные газы, которые могут продвести вас в любой момент. Вздутие формирует выпуклый, неэстетичный живот. Кроме того, кишечные газы токсичны и наносят ущерб здоровью. Вот как можно избавиться от вздутия живота.

Как освоить элементы самомассажа живота? В этой области могут происходить спазмы, спайки, спазмы, опущение органов. Но наиболее распространенной проблемой является вздутие живота. Каковы причины вздутия и что можно сделать дома, чтобы при помощи самомассажа справиться с этой проблемой?

Главные причины вздутия живота. Убираем газы в кишечнике

Вздутие – настоящий бич цивилизации. Это не только неприятно пахнущий газ. Это и выпуклый, увеличенный в объеме живот, бурление, отрыжка, токсичные газы, которые отравляют организм. В результате организм тратит большое количество витаминов, ферментов на нейтрализацию этого процесса.

Как решить задачу вздутого живота

Хорошая работа органов живота позитивно отразится не только на животе, но и на всем теле (сердце, кожа, мозг, мышцы, суставы так или иначе связаны с органами пищеварения).

Откуда в кишечнике берется газ? Газ делится на две категории: токсичный (обладает неприятным запахом, возникает в результате гниения и брожения в кишечнике) и нетоксичный (углекислый газ).

Причины вздутия живота

1. Плохой отток желчи (дискинезия желчевыводящих путей).

Что важно делать для улучшения оттока желчи? Снять спазм области двенадцатиперстной кишки, желчных протоков и сфинктеров. Для этого и необходим висцеральный самомассаж.

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2. Индивидуальная непереносимость продуктов (содержащих лактозу, глютен, фруктозу и сахар).

Это три категории продуктов: мучное, молочное (кисломолочное), сахарсодержащие. Все, что содержит фруктозу, удаляется из рациона (фрукты, сухофрукты).

Что можно есть? Это мясо, рыба, все виды круп, овощи.

Продукты, вызывающие вздутие почти у всех людей: яблоки, капуста, виноград, все бобовые.

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3. Неправильное сочетание продуктов.

Важно придерживаться принципа: фрукты и сладкое после еды не употребляем. Лучше есть их на пустой желудок.

4. Дисбактериоз.

Простые способы для подкормки полезных бактерий: вареная свекла (употребляем как гарнир в течение 2 недель), вареный картофель или рис в охлажденном виде, препараты топинамбура, варение или тушеные овощи, про- и пребиотики.

5. Спайки в кишечнике.

В результате тормозится перистальтика, пища переваривается дольше, начинаются процессы брожения и гниения.

6. Избыток фруктов и овощных салатов в рационе (избыток клетчатки).

Часть непереработанной клетчатки гниет, бродит и вырабатываются газы.

7. Избыток мяса в рационе.

Когда гниет белок, вырабатывается много токсичных газов.

8. Паразитоз.

Паразиты могут обитать в двенадцатиперстной кишке, тонком и толстом кишечнике, желчных протоках. При вздутии можно пропить противопаразитарный курс.

9. Стрессовая ситуация.

Углекислый газ просачивается из плазмы крови в кишечник, из-за этого кишечник раздувается.опубликовано econet

По лекции А.Т. Огулова

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