Вздутие живота: 9 причин

Вздутие живота для многих представляет настоящую проблему. Это не только неприятные газы, которые могут продвести вас в любой момент. Вздутие формирует выпуклый, неэстетичный живот. Кроме того, кишечные газы токсичны и наносят ущерб здоровью. Вот как можно избавиться от вздутия живота.
Как освоить элементы самомассажа живота? В этой области могут происходить спазмы, спайки, спазмы, опущение органов. Но наиболее распространенной проблемой является вздутие живота. Каковы причины вздутия и что можно сделать дома, чтобы при помощи самомассажа справиться с этой проблемой?
Вздутие – настоящий бич цивилизации. Это не только неприятно пахнущий газ. Это и выпуклый, увеличенный в объеме живот, бурление, отрыжка, токсичные газы, которые отравляют организм. В результате организм тратит большое количество витаминов, ферментов на нейтрализацию этого процесса.
Хорошая работа органов живота позитивно отразится не только на животе, но и на всем теле (сердце, кожа, мозг, мышцы, суставы так или иначе связаны с органами пищеварения).
Откуда в кишечнике берется газ? Газ делится на две категории: токсичный (обладает неприятным запахом, возникает в результате гниения и брожения в кишечнике) и нетоксичный (углекислый газ).
Что важно делать для улучшения оттока желчи? Снять спазм области двенадцатиперстной кишки, желчных протоков и сфинктеров. Для этого и необходим висцеральный самомассаж.
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Это три категории продуктов: мучное, молочное (кисломолочное), сахарсодержащие. Все, что содержит фруктозу, удаляется из рациона (фрукты, сухофрукты).
Что можно есть? Это мясо, рыба, все виды круп, овощи.
Продукты, вызывающие вздутие почти у всех людей: яблоки, капуста, виноград, все бобовые.
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Важно придерживаться принципа: фрукты и сладкое после еды не употребляем. Лучше есть их на пустой желудок.
Простые способы для подкормки полезных бактерий: вареная свекла (употребляем как гарнир в течение 2 недель), вареный картофель или рис в охлажденном виде, препараты топинамбура, варение или тушеные овощи, про- и пребиотики.
В результате тормозится перистальтика, пища переваривается дольше, начинаются процессы брожения и гниения.
Часть непереработанной клетчатки гниет, бродит и вырабатываются газы.
Когда гниет белок, вырабатывается много токсичных газов.
Паразиты могут обитать в двенадцатиперстной кишке, тонком и толстом кишечнике, желчных протоках. При вздутии можно пропить противопаразитарный курс.
Углекислый газ просачивается из плазмы крови в кишечник, из-за этого кишечник раздувается.опубликовано econet
По лекции А.Т. Огулова
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Источник: https://econet.kz/
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