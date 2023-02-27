Вытяжение позвоночника в домашних условиях

Растяжение позвоночника можно производить различными способами. В домашних условиях это делают на кровати (на кушетке).

В некоторых случаях людям, страдающим остеохондрозом поясничного отдела позвоночника и (или) грыжей позвоночника, врачи назначают вытяжение. Но тут следует отметить, что регулярное дозированное вытяжение особенно полезно на ранней стадии остеохондроза. Если же костные разрастания на позвонках резко выражены (деформирующий спондилез) или процесс сопровождается нарушением кожной чувствительности, сухожильных рефлексов и при этом наблюдаются двигательные расстройства, вытяжение противопоказано! Оно лишь усилит боль, отрицательно скажется на течении болезни. Не рекомендуется вытяжение и при повышенной подвижности позвоночника, его «расшатывании».

Вытяжение позвоночника

В силу приведенных обстоятельств вытяжение позвоночника можно делать только с разрешения лечащего врача. И рекомендуется оно лишь в комплексе с медикаментозным лечением, физиотерапевтическими процедурами и массажем.

В процессе вытяжения улучшаются анатомические соотношения в подвижных сегментах – между суставами и телами позвонков. При этом уменьшается давление на измененные при остеохондрозе межпозвоночные диски. Их разгрузка помогает уменьшить или устранить боль.

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Если врач рекомендовал вам вытяжение, то прежде, чем приступать к нему, расслабьте мышцы спины. Это достигается с помощью теплой ванны (температура воды 37°С, продолжительность 10–15 минут). После ванны сделайте легкий самомассаж спины – поглаживание ладонями снизу вверх вдоль позвоночника, или воспользуйтесь массажером – роликовой дорожкой, резиновым валиком, или разотритесь махровым полотенцем.

Растяжение позвоночника можно производить различными способами. В домашних условиях это делают на кровати (на кушетке).

Головной конец кровати поднимите примерно на 30°С.

Прикрепите к изголовью две мягкие лямки из ткани (длиной 1,5 метра, шириной 5–7 сантиметров), наполнив их среднюю часть ватой.

Проденьте в лямки руки.

Вытяжение совершается под давлением веса вашего тела.

Такое вытяжение можно проводить довольно долго, до 3–4 часов! Если необходимо усилить вытяжение, в поясничной области укрепите пояс, а к нему привяжите два шнура, свешивающихся с ножного конца кровати с грузом по 3–4 килограмма на каждом.

Растягиванию позвоночника помогают и некоторые физические упражнения: полувис, сгибание вперед, повороты туловища. Значительно увеличивает силу растяжения полувис, периодически выполняемый на гимнастической стенке или перекладине.

Возьмитесь руками за перекладину, укрепленную на уровне плечевых суставов, полуприсядьте, как бы провисая, и снова поднимитесь.

Повторите вначале 4–5, а потом и 10 раз.

Аналогичного эффекта можно достичь с помощью упражнений на наклонной плоскости:

Лягте на спину, удерживаясь руками за края плоскости. Производите движения ногами, как при езде на велосипеде. Повторите 10 раз.

Лягте на живот, удерживаясь руками за края плоскости. Попеременно поднимайте прямые ноги. Повторите 3–4 раза или 5–6 раз.

Лягте на спину на коврик на полу. Ноги прямые, руки вдоль туловища. Согните ноги в коленях, подтяните их руками к груди. Повторите 3–4 раза.

Встаньте на четвереньки, выгните спину, но не прогибайте ее. Повторите 3–4 раза.

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Ограниченное растяжение позвоночника обеспечивается поворотами туловища и таза.

Лежа на спине, разведите руки в стороны, ноги прямые вместе. Поверните туловище вправо, стараясь достать левой рукой правую. Повторите 3–5 раз в каждую сторону.

В том же исходном положении согните ноги в коленях и медленно опустите вправо, затем влево. При этом слегка поворачивайте и таз. Повторите 3–5 раз в каждую сторону.

Чтобы закрепить достигнутый результат, фиксируйте позвоночник с помощью широкого пояса штангиста, бандажа или корсета.

Развитию мышечного корсета способствуют физические упражнения, укрепляющие мышцы спины, живота.

В тех случаях, когда заболевание сопровождается сильной болью, лечение вытяжением позвоночника проводится в специализированных ортопедических или неврологических отделениях.опубликовано econet

Из книги "Грыжа позвоночника. Безоперационное лечение и профилактика", Алексей Садов

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