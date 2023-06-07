Всего одно упражнение, которое увеличит объем губ без уколов

Пухлые, фактурные губы придают женщине более привлекательный внешний вид. Но с возрастом губы становятся менее выразительными. К тому же, огорчение приносят все новые и новые морщинки вокруг рта. Как вернуть своим губам объем и молодость? Предлагаем простое упражнение "рыбка".
Раньше девушки покусывали губки, чтобы они выглядели слегка припухшими. Но они не знали о существовании волшебного упражнения «Рыбка», которое дает моментальный эффект, не исчезающий до двух дней.
С годами пухлые и объемные от природы губы становятся тонкими, плоскими, окруженными морщинками.
Важно понимать его механизм.
Круговая лицевая мышца не крепится ни к одной кости, но связана с множеством соседних мускулов. Она моментально реагирует на стресс и мимику спазмом и постепенным усыханием. Мускульное кольцо как бы сжимается, подчиняясь природным силам. И влечет за собой соседние мышцы.
Восстановить нормальный объем губ можно, устранив спазм круговой лицевой мышцы. Нам в этом поможет специальное упражнение "рыбка". Если выполнять его каждый день, упражнение оказывает позитивное действие, которое «работает» до 2 дней. Уже после первого занятия вы обратите внимание, что ваши губки стали более объемными, фактурными: эффект будет заметен по меньшей мере 2 часа.
Этот прием работает с круговой мышцей рта по принципу постизометрического расслабления мускулатуры с помощью крошечных движений губами. Упражнение восстанавливает очертания и объем губ, придавая им выразительность.
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Кладем ладони на щеки, фиксируем их.
Выполняем манипуляцию дважды в день, чтобы добиться розового оттенка всех зон круговой мышцы рта, как правило, на это уходит от 1 до 2 мин. ⠀
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
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