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ВСЕГО 4 упражнения для создания идеального тела

Источник: amazingajmer.com 28 ноября 2022 7252
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Если вы хотите иметь крепкое и стройное тело - начните эти упражнения сегодня!

ВСЕГО 4 упражнения для создания идеального тела

Чтобы иметь красивое тело, не позволяйте себе расслабляться, попробуйте держать тело в тонусе! Конечно, ваши друзья также должны узнать об этих упражнениях. Поделитесь с ними нашими рекомендациями и расскажите им, как получить красивую фигуру!

Упражнения для красивого тела

1. Махи

Исходное положение: лежа на спине. Размахивая ногами, колени сгибаются (поза бабочки). Руки вытяните и расслабьтесь.

ВСЕГО 4 упражнения для создания идеального тела

Разведите руки в стороны, потяните их вперед и попробуйте оторвать плечи и туловище от пола. Держа спину прямо и не сгибая руки в локтях, постарайтесь дотянуться кончиками пальцев до пальцев ног. Держа локти выпрямленными, осторожно верните туловище и плечи в исходное положение.

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ВСЕГО 4 упражнения для создания идеального тела

Повторите 6-10 раз.

2. Планка

Примите исходное положение: лягте лицом вниз, опираясь на предплечья и локти. Следите за тем, чтобы локти находились строго под уровнем плеч. Колени прямые.

ВСЕГО 4 упражнения для создания идеального тела

Сожмите ягодицы, потяните живот, выпрямите позвоночник и приподнимите бедра примерно на 30 см над полом. Тело должно быть прямым от пяток до плеч. Постарайтесь сохранить эту позицию как можно дольше.

3. Скручивания

Исходное положение: лежа на спине, ноги сведены вместе и подняты вверх (перпендикулярно полу). Разведите руки в стороны и прижмите их к полу.

ВСЕГО 4 упражнения для создания идеального тела

Не отрывайте плечи и руки от пола, аккуратно опустите ноги на левую сторону. Прикоснитесь левой ногой к полу и, сохраняя положение плеч и рук, проведите ногами вверх по правой стороне. Прикоснитесь правой ногой к полу и верните ноги в исходное положение.

ВСЕГО 4 упражнения для создания идеального тела

Повторите движение несколько раз.

4. Колени к локтям

Исходное положение: лежа на полу, руки вытянуты за голову, руки и пятки касаются пола.

ВСЕГО 4 упражнения для создания идеального тела

Одновременно подтяните колени к груди, локти к бедрам, оторвите плечи и ягодицы от пола. Прикоснитесь локтями к коленям. Потяните ноги и руки обратно в исходное положение.

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ВСЕГО 4 упражнения для создания идеального тела

Повторите 6-10 раз.опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.kz/

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