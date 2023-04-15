Всего 2 упражнения для идеального пресса

Как сделать идеальный пресс с помощью всего двух упражнений.
У меня никогда не было заметных мышц брюшного пресса. Даже когда жира в теле почти не оставалось и повсюду виднелись вены, мои «кубики» – прямые мышцы живота – практически не просматривались. Низкий процент телесного жира – условие необходимое, но не достаточное.
Я выполнял традиционные упражнения для брюшного пресса больше десяти лет без сколько-нибудь заметного результата, и почему-то продолжал считать, что появление «кубиков» – вопрос времени. Альберт Эйнштейн сказал бы, что делать вновь и вновь одно и то же, надеясь, что результаты окажутся иными, – безумие.
Ситуация изменилась только в 2009 году, когда я начал подвергать сомнению общепринятые представления. Через неделю была составлена упрощенная программа тренировок всего из двух упражнений. Я выполнял эти упражнения всего дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, после махов гирей. Через какие-то три недели у меня уже были «кубики».
Существует еще всего лишь одно обязательное условие для наращивания заметных мышц брюшного пресса: следовать диете, которая даст возможность удерживать долю телесного жира на уровне, не превышающем 12 %. Я рекомендую медленноуглеводную диету, поскольку, по моим наблюдениям, ее соблюдают с большим постоянством, но можно остановить свой выбор и на кетогенной диете и периодическом краткосрочном голодании.
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Я начал анализ с поиска общих характеристик, имеющихся у неэффективных упражнений. Все наиболее известные упражнения, особенно кранчи (скручивания для мышц брюшного пресса) на полу, объединяло то, что полная амплитуда движения мышц брюшного пресса использовалась в них менее чем наполовину. Для положения сидя все рекомендуемые упражнения заключались в наклоне к коленям (кранч сидя на полу) или в подтягивании коленей к груди, причем спина должна была оставаться прямой («римский стул», обратный кранч). Я решил на восемь недель отойти от этой амплитуды движений, как у эмбриона, и сосредоточил внимание на растяжке, которая достигается при полном удлинении мышц спины.
Результатом стал «миотатический кранч», названный так потому, что в нем эффективно используется и поза полного растяжения, и получаемый рефлекс (миотатический рефлекс, или сокращение мышцы при растягивании) для более сильного сокращения, чем удавалось достичь другими способами.
Чтобы увидеть разницу, восьми недель не понадобилось. Хватило и трех. Поскольку это упражнение эффективно и для тренировки косых мышц живота (объяснения последуют далее), при необходимости остановить свой выбор на единственном упражнении отдайте предпочтение этому. Если купить полусферу не удалось, воспользуйтесь маленьким фитболом (45–55 см в диаметре) или горкой из сложенных жестких подушек.
Занимаясь на полусфере или фитболе, следите за тем, чтобы ваши ягодицы были приближены к полу и находились на расстоянии не более 15 см от него.
Выполните следующее:
1. Сначала вытяните руки над головой как можно сильнее (я складываю ладони, как при нырянии). Заведите руки за уши или держите вплотную к ним на протяжении всего упражнения.
2. За 4 секунды осторожно опуститесь так, чтобы пальцы рук коснулись пола. Все это время пытайтесь вытянуть руки как можно дальше от полусферы или фитбола.
3. Задержитесь в нижнем положении на 2 секунды, постарайтесь вытянуться как можно сильнее (фото 3).
4. Медленно поднимитесь и задержитесь в верхнем положении с полностью сокращенными мышцами на 2 секунды. Руки не должны быть перпендикулярны полу.
5. Повторите упражнение 10 раз. После выполнения 10 повторов добавьте нагрузку для рук. Я обычно пользуюсь книгами разного размера. Женщинам я не советую добавлять нагрузку весом более 4,5 см (см. «Как сохранить “песочные часы”»).
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Если одновременно вы не озаботитесь покупкой корсета, кранчи не помогут вам подтянуть живот. Мышечные волокна «кубиков» (прямых мышц живота) проходят вертикально. Мышцы, на которые воздействуют кранчи, называются косыми и являются наиболее глубокими из шести основных мышц брюшного пресса. Они состоят из волокон, проходящих горизонтально и образующих подобие пояса. Косые мышцы прозваны «корсетными», и если у вас когда-нибудь болел живот от смеха или кашля, вы чувствовали, как они работают.
Увы, результатом постоянного смеха в тренажерном зале станет или смирительная рубашка, или диск от штанги, запущенный в голову, поэтому предлагаю альтернативный вариант:
1. Встаньте на четвереньки, направьте взгляд либо в пол прямо под головой, либо в пол чуть поодаль. Не выгибайте спину, не напрягайте шею.
2. С усилием сделайте выдох ртом, полностью выпустите из легких весь воздух. От этого сильного выдоха мышцы брюшного пресса должны сократиться. Полный выдох необходим, чтобы вызвать сокращение косых мышц живота, а сопротивлением мы обязаны гравитации.
3. Задержите дыхание и втяните пупок вверх, в сторону позвоночника, как можно сильнее. Задержитесь в таком положении на 8–12 секунд.
4. Сделайте полный вдох носом после того, как продержитесь 8–12 секунд.
5. Выполните один цикл дыхания в состоянии покоя (медленно выдыхайте ртом и так же медленно вдыхайте носом), затем повторяйте упражнение, всего нужно сделать 10 повторов.
Вот и все упражнения: миотатический кранч и срыгивающая кошка. Дерзайте, вздыхайте и радуйтесь.опубликовано econet
Феррис Тимоти "Совершенное тело за 4 часа"
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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