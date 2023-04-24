Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Всего 1 упражнение, которое поможет держать в тонусе все тело

Всего 1 упражнение, которое поможет держать в тонусе все тело

Автор: Econet 24 апреля 2023 6466
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Выполнение этого простого упражнения для стоп не отнимет у вас много времени. Его преимущество в простоте и в том, что оно оказывает положительный эффект на весь организм. Вот подробное описание данного упражнения для стоп.

Всего 1 упражнение, которое поможет держать в тонусе все тело

Предложенное упражнение довольно простое, оно состоит из четырех элементов, знакомых большинству из нас. Эти элементы будет просто выполнить даже с первого раза. На упражнение вы потратите не более 5-8 минут.
Заранее, перед выполнением упражнения нужно сделать разминку. Это необходимо для разогрева суставов, и чтобы подготовить ноги и тело к движениям в необходимом темпе. В данном случае разминка состоит из тех же элементов, что и главное упражнение. Но проделываются они в замедленном темпе в положении стоя, руки опущены. 

Техника выполнения упражнения для стоп

Встать на носки, затем на всю ступню. Теперь встать на пятки - на всю ступню.

Встать на внешнюю сторону стопы, на всю стопу и в финале на внутреннюю сторону стопы.

Всего 1 упражнение, которое поможет держать в тонусе все тело

Нужно менять положение стоп то одновременно двумя ногами, то по очереди примерно 1 минуту.

Специфика данного упражнения в том, что оно проделывается с помощью стула. Повернуться лицом к стулу и взяться руками за его спинку. Подняться на носки, опираясь руками на спинку стула и перенося на руки тяжесть тела. Этот момент достаточно важен.

Выполнить упражнение, то поднимаясь обеими ногами на носочки, то опускаться на всю ступню. Сделать это необходимо 8 раз.

Всего 1 упражнение, которое поможет держать в тонусе все тело

Теперь обеими ногами то на встать на пяточки, то опуститься на всю ступню. Сделать это необходимо 8 раз.
Встать на внешние стороны обеих стоп, одновременно прижимая пальцы ног к ступне. Сделать это необходимо 8 раз.

Всего 1 упражнение, которое поможет держать в тонусе все тело

Встать обеими ногами на внутренние стороны стоп, пальцы ног должны смотреть в разные стороны. Сделать это необходимо 8 раз.

Всего 1 упражнение, которое поможет держать в тонусе все тело

Повторить описанные выше 4 движения еще раз по 8 раз. А теперь рекомендуется в каждом из подходов проделать дважды по 8 движений и ускорить темп.

Не забывайте, что ноги в процессе выполнения упражнения должны быть прямые, колени не согнуты.

Всего 1 упражнение, которое поможет держать в тонусе все тело

В положении на носочках, опираясь на стул и перенося на него тяжесть вашего тела, не стойте на мизинцах и не раскрывайте пятки вовнутрь. Стоять на носочках нужно, опираясь преимущественно на большие пальцы.
Внимание! Данное упражнение (именно в этой трактовке) не рекомендуется делать тем, у кого имеется вальгусная деформация стопы, при пяточной шпоре, при избыточном весе.*опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье стопы ступни пятки ноги вальгусная деформация стопы пяточная шпора

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Когда женщина плачет, это всегда позор для мужчины. Леонид Андреев
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.