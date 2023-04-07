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Все, что нужно знать о витамине Е

Автор: Econet 07 апреля 2023 6176
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Витамин Е выполняет ряд важных функций в организме. Особенностью его является то, что он жирорастворимый. Витамин Е имеет яркие антиоксидантные свойства: он предохраняет клеточные мембраны, белки, жиры, ДНК от негативного влияния свободных радикалов. В каких пищевых продуктах содержится высокий процент витамина Е?

Все, что нужно знать о витамине Е

Жирорастворимый витамин Е – сильный антиоксидант и кардиопротектор, он важен для многих функций организма. Дефицит этого витамина может вызвать осложнения со здоровьем.  В каких пищевых продуктах содержится больше всего витамина Е?

Что важно знать про витамин Е 

Витамин Е (другое название - токоферол) – жирорастворимое вещество.

Вит-н Е – это физиологический антиоксидант, его всасывание в организме связано с поступлением полиненасыщенных жиров. Эти жиры работают в формировании мембран клеток и некоторых белков. Полиненасыщенные жиры чувствительны к кислороду, и витамин Е выступает для них протектором. Жиры необходимо включать в наш ежедневный рацион, поэтому необходимо, чтобы в пищевом протоколе присутствовал в достаточном объеме и вит-н Е.

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Полезное действие витамина Е

Ключевая задача вит-на Е связана с его антиоксидантным эффектом: он оберегает клеточные мембраны, белки, жиры, ДНК от пагубного воздействия свободных радикалов и этим препятствует окислению ЛПНП (ЛПНП – плохой холестерин - имеет свойство скапливаться на стенках сосудов и становится причиной атеросклероза). 

Вит-н Е оказывает противовоспалительное, антитромбоцитное, сосудорасширяющее действие, поэтому считается сильным кардиопротектором.

В каких продуктах можно найти витамин Е

Витамин Е присутствует в жирах. 

«Чемпионы» по содержанию этого витамина - растительные продукты:

  • масла (соевое, кукурузное, подсолнечное), 
  • орехи – грецкие, лесные, миндальные, 
  • семечки (подсолнечник), 
  • проростки цельного зерна.

Овощи и фрукты - следующий по значению источник вит-на Е. Уровень витамина здесь значительно меньше, но, если вы потребляете овощи и фрукты в изобилии, данный источник также имеет значение. Например, до 18 % вит-на Е у детей обеспечивают эти продукты.

Это полезно знать! Чтобы организм получил пользу от растительных масел достаточно вводить в блюда пару ложек (например, в овощной салат с зеленью. Это позволит полноценно усвоиться витаминам Е и С и бета-каротину из овощей.

Все, что нужно знать о витамине Е

Специфика витамина Е

Вит-н Е не отличается гиперчувствительностью к температурам, но на него пагубно влияют свет и кислород. Это значит, что хранить продукты, богатые вит-ном Е, следует в темных местах и в посуде без доступа кислорода.

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Дефицит и избыток витамина Е

Вероятность нехватки вит-на Е у взрослых людей крайне мала. При хроническом его дефиците могут отмечаться сбои неврологического характера. Как правило, такие проблемы вызваны ухудшением всасывания вит-на Е из кишечника. Причиной этому могут быть болезнь Крона или целиакия. 

При постоянном дефиците вит-на у детей не исключаются такие состояния как сенсорная невропатия и арефлексия, а также повреждение сетчатки.

Избыточное содержание вит-на Е не вредит организму.  Но лучше отказаться от продолжительного приема вит-на Е в чрезмерных дозах.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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