Все, что нужно знать о хроме: зачем, кому и сколько?

Хром необходим человеческому организму для регулировки уровня глюкозы и холестерина в крови, углеводного и липидного обмена, стимуляции биосинтеза белка. Хром также ускоряет процесс заживления ран, нормализует работу щитовидки, улучшает половую функцию, устраняет усталость.
Несмотря на широкий спектр действия этого минерала, организм человека нуждается в минимальном его количестве – в среднем 50 мкг в сутки. Точный показатель потребности зависит от возраста, веса и состояния здоровья.
Польза хрома при заболеваниях
Особенно потребность в данном микроэлементе возникает при наличии таких проблем и заболеваний, как:
ожирение – хром снижает желание съесть сладкую пищу, активирует процесс сжигания жира и сохраняет мышечную массу;
диабет – прием хрома позволяет уменьшить дозы медикаментозных средств и количество уколов инсулина;
атеросклероз – хром способствует снижению уровня триглицеридов и «плохого» холестерина в крови.
Чем грозит дефицит хрома
Нехватка этого микроэлемента (менее 35 мкг в сутки) нарушает обменные процессы в организме, вызывает преддиабетное состояние и повышает риск развития заболеваний сосудов и сердца. Спровоцировать нехватку могут различные факторы:
неправильное питание (преобладание углеводной пищи в рационе);
Сколько хрома регулярно требуется нашему организму?
Младенцы в возрасте от 0 до 13 месяцев: от 2 до 5,5 мкг (микрограммы)
Дети в возрасте от 1 до 3 лет: 11 мкг
Дети в возрасте от 4 до 8 лет: 15 мкг
Мальчики в возрасте от 9 до 18 лет: от 25 до 35 мкг
Девочки в возрасте от 9 до 18 лет: от 21 до 24 мкг
Мужчины от 19 до 50 лет: 35 мкг
Женщины от 19 до 50 лет: 25 мкг
Мужчины старше 50: 30 мкг
Женщины старше 50 лет: 20 мкг
Как восполнить нехватку хрома
Невозможно точно сказать, сколько хрома находится в тех или иных продуктах, так как на показатель влияет способ их производства. Известно, что наибольшее количество этого микроэлемента содержится в пивных дрожжах, но их нельзя принимать при кандидозе.
Источниками хрома также являются:
картофель;
капуста;
морепродукты;
мясо индейки;
говядина;
яичный желток;
макароны;
крупы;
бобовые;
отруби, хлопья;
апельсин, виноград;
чеснок.
Также восполнить нехватку хрома позволяют биологически активные добавки – пиколинат, полиникотинат и хелат хрома. опубликовано econet
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