Все, что нужно знать о хроме: зачем, кому и сколько?

Хром необходим человеческому организму для регулировки уровня глюкозы и холестерина в крови, углеводного и липидного обмена, стимуляции биосинтеза белка. Хром также ускоряет процесс заживления ран, нормализует работу щитовидки, улучшает половую функцию, устраняет усталость.

Несмотря на широкий спектр действия этого минерала, организм человека нуждается в минимальном его количестве – в среднем 50 мкг в сутки. Точный показатель потребности зависит от возраста, веса и состояния здоровья.

Польза хрома при заболеваниях

Особенно потребность в данном микроэлементе возникает при наличии таких проблем и заболеваний, как:

ожирение – хром снижает желание съесть сладкую пищу, активирует процесс сжигания жира и сохраняет мышечную массу;

диабет – прием хрома позволяет уменьшить дозы медикаментозных средств и количество уколов инсулина;

атеросклероз – хром способствует снижению уровня триглицеридов и «плохого» холестерина в крови.

Чем грозит дефицит хрома

Нехватка этого микроэлемента (менее 35 мкг в сутки) нарушает обменные процессы в организме, вызывает преддиабетное состояние и повышает риск развития заболеваний сосудов и сердца. Спровоцировать нехватку могут различные факторы:

неправильное питание (преобладание углеводной пищи в рационе);

инфекционные заболевания;

чрезмерные физические нагрузки и травмы;

стресс;

беременность, лактация;

пожилой возраст.

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На дефицит хрома указывают следующие симптомы:

изменение вкусовых предпочтений;

завышенный уровень глюкозы;

увеличение веса;

тревожное состояние;

утрата костной массы.

Сколько хрома регулярно требуется нашему организму?

Младенцы в возрасте от 0 до 13 месяцев: от 2 до 5,5 мкг (микрограммы)

Дети в возрасте от 1 до 3 лет: 11 мкг

Дети в возрасте от 4 до 8 лет: 15 мкг

Мальчики в возрасте от 9 до 18 лет: от 25 до 35 мкг

Девочки в возрасте от 9 до 18 лет: от 21 до 24 мкг

Мужчины от 19 до 50 лет: 35 мкг

Женщины от 19 до 50 лет: 25 мкг

Мужчины старше 50: 30 мкг

Женщины старше 50 лет: 20 мкг

Как восполнить нехватку хрома

Невозможно точно сказать, сколько хрома находится в тех или иных продуктах, так как на показатель влияет способ их производства. Известно, что наибольшее количество этого микроэлемента содержится в пивных дрожжах, но их нельзя принимать при кандидозе.

Источниками хрома также являются:

картофель;

капуста;

морепродукты;

мясо индейки;

говядина;

яичный желток;

макароны;

крупы;

бобовые;

отруби, хлопья;

апельсин, виноград;

чеснок.

Также восполнить нехватку хрома позволяют биологически активные добавки – пиколинат, полиникотинат и хелат хрома. опубликовано econet

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