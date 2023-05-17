Вредные утренние привычки, от которых лучше отказаться: ТОП-13

Что же мы делаем неправильно, начиная новый трудовой день? И какие нас ожидают последствия?

Как ненавистен сигнал будильника, который звонит, почему-то всегда во время самого сладкого сна. Вот мы и нежимся в постели, пока до выхода из дому не остаются считанные минуты. Завтракаем на ходу, не успев принять контрастный душ. Зато успеваем зайти в социальные сети и посмотреть, сколько "лайков" поставили друзья нашей новой фотографии. И так повторяется каждое утро.

Привычки, от которых необходимо срочно избавиться

Типичное для многих утро выглядит следующим образом:

Вы с трудом проснулись после "энного" количества звонков будильника.

На ходу выпили чашку кофе и в лучшем случае съели булочку или бутерброд.

и в лучшем случае съели булочку или бутерброд. В спешке почистили зубы.

Оделись (хорошо, если в поглаженные заранее вещи).

Галопом помчались на работу, поскольку времени на неспешную прогулку до остановки у Вас уже нет.

Итог подобного утра ожидает Вас вечером:

Грязная посуда, оставшаяся после завтрака (а, возможно, и после ужина).

(а, возможно, и после ужина). Смятая и не заправленная кровать.

Пакет с мусором, который Вы клятвенно обещали себе вынести с утра.

Испорченное настроение, ведь уборку в доме никто не отменял, несмотря на рабочий график и стремительный темп современной жизни.

А ведь именно утро "задает тон" и настроение всему дню. О том, какие вредные привычки мешают сделать утро максимально продуктивным и позитивным, и поговорим далее.

1. Отложенный старт

Мало кто может похвастаться тем, что просыпается по первому "требованию" будильника. Чаще всего, жалея себя любимых, мы уже с вечера программируем будильник на повторный звонок.

Но подобная хитрость не несет в себе ничего положительного: неурочные 5 – 10 минут, проведенные в постели, не помогут выспаться и взбодриться, а вот драгоценное утреннее время украдут, превратив дальнейшие сборы в спешку. Не убедили? Тогда простая математика нам в помощь: ежедневно откладывая утренний подъем на 10 минут, в год мы пересыпаем примерно 61 час, что составляет 2,5 дня. Если же в день мы спим на 30 минут дольше запланированного, то мы лишает себя 180 часов (или 7,5 дней) драгоценного времени!

Как же избавиться от вредной привычки игнорировать первый сигнал будильника?

Выработайте режим сна: ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, учитывая всем известный факт о том, что спать необходимо 7 – 8 часов в сутки.

В выходные дни в идеале придерживаться графика сна, соответствующего рабочим дням. Если же Вам тяжело следовать подобному графику, то не стоит спать в свой выходной день до обеда: лучше проснуться на час (максимум – два) позже обычного.

Расположите будильник не на прикроватной тумбочке, а на столе. Тогда для его выключения Вам придется встать с кровати и совершить небольшой марш-бросок к столу, что поможет Вам проснуться.

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2. Резкий подъем

Резко вскакивая с кровати по звонку будильника, Вы рискуете приобрести целый "букет" проблем со здоровьем, а именно:

Перепады давления.

Нарушение сердцебиения.

Головокружение.

Потемнение в глазах.

Боль в спине и позвоночнике.

Нарушение кровоснабжения головного мозга.

Кроме того, стремительный подъем (особенно если Ваш будильник издает громкие и резкие звуки), провоцирует повышение уровня стрессовых гормонов, что чревато раздражительностью и даже агрессией.

Советы для плавного пробуждения:

После того, как прозвенел будильник, откройте глаза и окиньте окружающее пространство взглядом.

Неспешно подтянитесь, все еще лежа в кровати: на вдохе потяните носки на себя, а на выдохе – от себя.

Учтите, что больше двух минут после пробуждения нежиться в кровати не рекомендуется, иначе Вы вновь можете вернуться в царство Морфея.

Все эти советы будут работать при условии, что мелодия Вашего будильника не будет имитировать пожарную сирену. Специалисты рекомендуют выбирать для будильника мелодию, ритм и громкость которой будут нарастать по мере звучания. За это время Вы успеете привести в исполнение советы, приведенные ранее.

Важно, чтобы звонок будильника не раздражал Вас: громкие и резкие звуки будут способствовать быстрому пробуждению, но и испорченное настроение Вам также гарантировано. К тому же учитывайте то, что Вашим близким, если они не просыпаются с Вами в одно и то же время, громкий трезвон будильника вряд ли придется по душе.

3. Интернет-зависимость

Если, едва открыв глаза и не успев полностью проснуться, Вы просматриваете ленты в соцсетях; если начинаете свое утро не с душа, а с чтения новостей и проверки электронной почты, причем все эти действия никоим образом не связаны с Вашей трудовой деятельностью, – поздравляем! У Вас Интернет-зависимость!

Подобная утренняя увлеченность чужой жизнью имеет негативные последствия:

Вы тратите минимум 5 – 7 минут на мониторинг интернет-новостей и соцсетей вместо того, чтобы приготовить себе вкусный завтрак, заправить постель или вымыть посуду после завтрака.

Новости не всегда несут в себе позитив, поэтому будьте готовы к тому, что с самого утра Вы столкнетесь с неприятной информацией, которая может омрачить весь день, вызвать у Вас тревожность, страх, нервозность.

Если Вы "сидите" в соцсетях за завтраком, то перестаете контролировать количество съеденной пищи и времени, затраченного на завтрак. А это чревато набором лишнего веса и опозданием на работу.

Что делать?

Проявите силу воли и не заходите в Интернет с утра (можете сделать это по дороге на работу). Выработать такую привычку будет непросто (ученые говорят о том, что на формирование привычки уходит 21 день, но практика показывает, что для этого необходимо минимум 45 – 60 дней). Выигранное время уделите беседе с близкими людьми за завтраком или полезным занятиям.

4. Сборы в темноте

Естественный свет запускает наши внутренние биологические часы и сигнализирует о том, что пора просыпаться и активно действовать. Утренний подъем с плотно закрытыми шторами или жалюзями будет препятствовать пробуждению, поскольку организм будет воспринимать темноту как продолжение ночи.

Вывод: проснувшись, впустите в Ваш дом солнечный свет!

5. Застеленная кровать

Неожиданно, правда? Все дело в том, что пылевые клещи, живущие в постельном белье, прекрасно размножаются в теплой и влажной среде. Так, на одной кровати может быть сосредоточено до полутора миллионов клещей, провоцирующих у человека аллергические реакции, астму и другие заболевания дыхательной системы. А как же чистота и порядок, спросите Вы? Ведь смятая после сна незаправленная постель выглядит, по меньшей мере, не эстетично.

Выход есть! Проснувшись, не спешите заправлять кровать. Лучше обеспечьте доступ в спальню естественному солнечному свету и свежему воздуху, поскольку именно эти условия губительны для пылевых клещей. Заправить постель лучше непосредственно перед выходом из дома.

6. Интенсивные физические нагрузки

От интенсивных физических нагрузок утром натощак врачи и диетологи рекомендуют отказаться, несмотря на то, что они являются залогом усиленного расщепления и сжигания жиров, а также ускоренного метаболизма.

Почему?

Во-первых, избавляясь от лишних килограммов на голодный желудок, Вы вредите сердечно-сосудистой системе.

Во-вторых, быстрое сжигание жира приведет к тому, что организм будет запасаться этим самым жиром на будущее, помня о голоде, а впоследствии регулировать метаболизм с учетом компенсации потери. В итоге первые тренировки натощак принесут хороший результат, но со временем Вы перестанете терять вес.

Однако выход есть: пятнадцатиминутная утренняя зарядка придаст энергии и бодрости, укрепит сосуды и кости, ускорит метаболизм и избавит от стресса.

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7. Отказ от душа

Утренний душ бодрит, тонизирует, насыщает кожу водой и кислородом, активизирует обменные процессы, укрепляет иммунитет, борется с целлюлитом и варикозным расширением вен. Кроме того, прохладный душ способствует выработке гормонов счастья, благодаря чему уменьшает проявление стресса, депрессии и тревожности. Однако важно помнить о том, что такими свойствами обладает прохладный или контрастный душ.

А вот горячая вода способствует вялости и сонливости, сушит кожу и может стать причиной простуды, особенно если горячие водные процедуры Вы проводите в холодное время года перед выходом на улицу.

Оптимальный вариант – контрастный душ, который начинать рекомендуется с теплой воды, затем следует 15-секундный холодный душ, а далее опять теплый (количество подходов регулируется с учетом индивидуальных предпочтений и возможностей).

8. Чистка зубов после еды

С детства нас приучили к тому, что, позавтракав, необходимо почистить зубы, чтобы удалить частички пищи, скапливающиеся в межзубном пространстве и провоцирующие развитие кариеса. Но в ходе научных исследований было установлено, что чистка зубы сразу после приема пищи истончает зубную эмаль, особенно если Вы употребляли продукты и напитки, содержащие кислоты. Кроме того, чистка зубов до еды препятствует попаданию бактерий, скопившихся за ночь в ротовой полости, в пищевод с продуктами питания.

Что же делать в такой ситуации?

Зубы с использованием зубной щетки и пасты чистим до еды, а после приема пищи применяем ополаскиватель для ротовой полости.

9. Отказ от завтрака

Завтрак по праву считается основой дневного рациона по нескольким причинам:

Заряжает энергией.

На 30% повышает работоспособность и внимание.

Предупреждает переедание, ведь организму, не получившему энергию за завтраком, придется восполнять ее во время обеденной трапезы.

Многие не завтракают, аргументируя это тем, что с утра у них абсолютно нет аппетита. Чтобы он появился, рекомендуется ужинать минимум за 4 часа до сна. Совет! Диетологи рекомендуют завтракать через 30 минут после пробуждения (этого времени хватит, чтобы организм запустил все жизненно важные процессы и начал работать в полную силу).

10. Сладкое на завтрак

Аппетитное пирожное или французский круассан – вкусный, но далеко не идеальный завтрак.

Простые углеводы, присутствующие в большом количестве в сладостях, резко повышают содержание глюкозы в крови, благодаря чему Вы мгновенно чувствуете себя сытым. Но очень быстро на смену сытости приходит голод, который зачастую мы утоляем опять-таки сладким перекусом либо фаст-фудом, особенно если находимся на работе.

Такой замкнутый круг приводит к проблемам с ЖКТ, нарушениям в работе эндокринной системы и лишнему весу. От сухих завтраков диетологи рекомендуют все же отказаться, поскольку в них содержится большое количество сахара.

11. Кофе с сигаретой натощак

Эту привычку без зазрения совести можно назвать самой вредной, причем независимо от времени суток. Давно доказано, что кофе на голодный желудок – прямой путь к язве желудка и гастриту. А в сочетании с сигаретой – к повышению уровня вредного холестерина в крови и сердечно-сосудистым патологиям.

И вообще специалисты рекомендуют пить кофе во время полдника, поскольку к этому времени организм успевает растратить значительную часть энергии, полученной за завтраком, а, значит, нуждается в новой ее порции.

Если же без кофе утро Вам не в радость, выпейте его после употребления завтрака.

На голодный желудок рекомендуется пить не кофе, а стакан теплой воды, в которую можно добавить свежевыжатый сок половины лимона или чайную ложечку меда. Такой напиток тонизирует, бодрит, улучшает пищеварение, ускоряет метаболизм.

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12. Выбирать одежду

С утра мы часто собираемся в спешке, поэтому еще одна проблема в виде помятой рубашки или порванной юбки нам вовсе ни к чему. Чтобы утро было спокойным и размеренным, приготовьте одежду с вечера, учтя при этом прогноз погоды. Если Вы – натура переменчивая, приготовьте 2 комплекта одежды, а утром выберите тот, который соответствует не только погоде, но и Вашему настроению.

13. Негативный настрой

Помните о том, что мысли материализуются, и настраивайтесь на позитив. Научитесь трудности и неприятности воспринимать как вызов, относиться к ним с долей юмора и самоиронии. И, конечно, мыслите позитивно! Как это сделать? Рассмотрим простой пример.

Негативное мышление: Какой сегодня трудный и тяжелый день, как бы его быстрее пережить?

Позитивное мышление: Сегодня у меня будет много непростых, но при этом интересных задач, с которыми я обязательно справлюсь! Надеемся, что наши советы помогут Вам каждое свое утро наполнить энергией и положительными эмоциями!опубликовано econet

Заяц И.А.

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