Воздействуйте на эти точки, чтобы избавиться от упрямого жира!

Эти точки помогут устранить лишний вес, в том числе связанный с климаксом, помогут избавиться от жировых отложений в нижней части живота!

В этой статье вы узнаете точки, которые помогут избавиться от лишнего веса и жировых отложений на животе.

Тонизирующий метод массажного воздействия при точечном массаже позволяет привлечь энергию к нуждающейся в ее притоке зоне организма или к внутреннему органу. Этот метод оказывает стимулирующее, растормаживающее и возбуждающее действие при понижении двигательной, чувствительной или секреторной функции.

Для тонизирующего метода характерно непродолжительное, быстрое и относительно мягкое раздражение, сопровождающееся легким болевым ощущением.

Гармонизирующий метод массажного воздействия – это нейтральный способ воздействия, усиливающий защитные силы организма и улучшающий циркуляцию энергии во всем теле или в отдельных его зонах.

Воздействие на зону при тонизирующем методе мягкое, легкое и поверхностное. Это могут быть мягкие и слабые поверхностные надавливания; затрагивающие кожу и подкожную клетчатку круговые движения с легким надавливанием на точку до 50 раз в минуту; мягкие, короткие и легкие линейные проглаживания частотой 50-100 раз в минуту; легкие и быстрые ритмичные похлопывания от 100 до 200 раз в минуту, легкие защипывания и потряхивания кожи и т. д.

Точечный массаж, который поможет избавиться от лишнего веса

Точки, помогающие при избыточном весе, связанным с климаксом

Устранение избыточного веса с помощью одной точки

Точки, регулирующие жировые отложения в нижней части живота

Точки, помогающие при избыточном весе, связанным с климаксом

При избыточном весе, связанном с климаксом следует использовать следующие точки.

Точка Фэн-чи (см. рис.) располагается под затылочной костью выше задней границы роста волос на 1 цунь, в ямке у наружного края трапециевидной мышцы, где пальпируется углубление.

Воздействовать на нее следует тонизирующим методом.

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Рис. Точка Фэн-чи

Точка Фэн-чи также может использоваться при головокружении или внезапной слабости. В этом случае на нее также следует воздействовать тонизирующим методом.

Точка Хэ-гу (см. рис.) располагается в ямке между первой и второй пястными костями кисти, ближе к середине второй пястной кости.

Рис. Точка Хэ-гу

Воздействовать на точку следует тонизирующим методом. Воздействие на точку Хэ-гу также помогает при головной боли, головокружении, потливости.

Устранение избыточного веса с помощью одной точки

Данный метод лечения избыточного веса использует только одну точку. Придерживаясь этого метода, во время курса самомассажа не следует воздействовать на другие точки.

Точка Гуань-юань (см. рис.) располагается на средней линии живота на 3 цуня ниже пупка.

Рис. Точка Гуань-юань

Необходимо лечь на спину, надавить на точку Гуань-юань подушечкой большого пальца, палочкой или шариковой ручкой с гладким закругленным концом и совершать вращательные движения в течение 30 минут. Сила давления на точку соответствует гармонизирующему методу.

Курс лечения продолжается не менее 25 дней.

Данная методика оказалась эффективной в 80 % случаев, помогая сбросить в течение 25 дней от одного до пяти килограммов. Наилучшие результаты были получены в случаях, когда массаж точки сопровождался разумными ограничениями в питании и физическими упражнениями.

Точки, регулирующие жировые отложения в нижней части живота

Для регулирования жировых отложений в нижней части живота используются следующие дополнительные точки.

Точка Ней-тин (см. рис.) располагается кпереди от второго и третьего плюснефаланговых суставов стопы.

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Рис. Точка Ней-тин

Точка Цзу-линь-ци (см. рис.) располагается в углублении в середине латеральной стороны стопы, в задней части щели между четвертой и пятой плюсневыми костями.

Рис. Точка Цзу-линь-ци

Воздействовать на точки следует гармонизирующим методом.опубликовано econet

Александр Николаевич Медведев "Точечный массаж для снижения веса"

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