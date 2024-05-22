Вот как естественно решать проблемы с пищеварением

Как поддержать здоровье желудочно-кишечного тракта? Употреблять продукты, способствующие пищеварению, практиковать физическую активность, заниматься йогой и свести к минимуму потребление алкоголя и курение. По рекомендации вашего доктора, чтобы решить проблемы с пищеварением, применяются диетические добавки для кишечника.
Желудочно-кишечная симптоматика (изжога, вздутие, запор) могут оказаться признаком серьезной патологии. Изменение подхода к образу жизни, который поддержит функции желудочно-кишечного тракта, может оказаться полезным для вас.
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Если имеется диагноз ГЭРБ или функциональная диспепсия, переедание может ухудшить положение. Желательно употреблять пищу небольшими порциями.
Снижение потребления жидкости повышает вероятность запора. Для поддержания функций кишечника важно пить как минимум 2 л воды в день.
Систематические физические нагрузки оказывают защитное действие от ВЗК из-за их противовоспалительного эффекта. Умеренная активность (ходьба, бег, йога) улучшают качество жизни людей с проблемами пищеварения.
Злоупотребление спиртным чревато дисбактериозом, воспалением кишечника и повреждением органов пищеварения и слизистой кишечника (иначе говоря - повышенной проницаемости кишечника). В запущенных случаях есть риск алкогольной болезни печени и онкологии ЖКТ.
Табачный дым наносит ущерб ЖКТ, повреждая слизистую кишечника, ослабляя иммунитет слизистой оболочки и раздражая ЖКТ. Курение связано с риском развития ВЗК, язвы желудка и онкологии толстого кишечника, пищевода, печени, поджелудочной и желудка.
Нарушения сна и проблемы пищеварения взаимосвязаны, так как увеличивается содержание противовоспалительных цитокинов.
Добавки поддерживают пищеварение и ослабляют симптоматику сбоев пищеварения.
Эффект добавок пищеварительных ферментов на растительной основе связан с улучшением симптомов патологий ЖКТ.
Масло содержит активное вещество L-ментол, которое имеет спазмолитический эффект в ЖКТ. Это безопасное и эффективное средство, уменьшающее боль и симптоматику СРК.
Пробиотики уменьшают боль, вздутие живота, метеоризм.
Растворимая клетчатка помогает уменьшить боли в животе, нормализовать перистальтику кишечника, сбалансировать микрофлору и уменьшать тяжесть симптоматики при СРК. опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
Конечно в туалет нужно ходить регулярно, а у нас у многих с таким беда. Прежде всего неправильный рацион, потом сидячий образ жизни. От запора мне жевательные таблетки фитолакс нравятся, их запивать не нужно. В составе сенна, она хорошо слабит, подорожник улучшает состояние желудочного сока. Вечером две таблетки с ужином съел утром в туалет сходила.Ответить
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