Восточный висцеральный массаж: техника оздоровления всего организма

В статье расскажем о том, как массаж помогает выводит токсины из организма. А так же расскажем о технике выполнения восточного висцерального массажа брюшины.

Часто ли вы просыпаетесь с плохим настроением, усталым и хмурым? Если вы ответили «да», то скорее всего в вашем организме накопилось много токсинов. Избавиться от них может помочь восточный висцеральный массаж брюшины. Такой массаж полезен не только для того, чтобы ускорить процесс детокса, но и способствует лучшей работе пищеварительной системы и облегчает дефекацию, размягчает лимфоузлы в области пупка и может помочь избавиться от многих болезней.

Газы, которые попадают в наш организм, являются причиной огромного количества заболеваний – так считается в теории традиционной китайской медицины. К накоплению газов в нашем организме приводит плохая экология, стресс и негативные эмоции, еда, которой мы питаемся. Но не все газообразование приводит к проблемам со здоровьем. Вредными они становятся тогда, когда задерживаются в нашем теле. Если происходит застой газов, лимфатическая система не успевает их выводить. Признаком такого застоя могут быть увеличенные лимфатические узлы на шее, в подмышечных впадинах, вокруг пупка. Восточный висцеральный массаж брюшины помогает вывести токсины и застойные газы и снять опухание лимфоузлов.

Техника выполнения массажа

Массаж делают либо любой фалангой больших пальцев, либо средними и безымянными пальцами, ладони при этом необходимо сложить тыльными сторонами друг к другу.

Мысленно прочертите окружность вокруг пупка и разделите ее на 8 частей, массируйте каждую из них круговыми движениями с такой интенсивностью, какую вы можете выдержать. Болезненные области массируйте менее интенсивно.

Начините массаж с левой стороны от пупка, отступив на 2,5 см в сторону, продолжайте круговые движения 10 – 20 секунд, двигаясь влево. Эта область отвечает за работу левой почки и воздействует на накопленные токсины в ней.

Затем переходим к области над пупком, делая массаж этой части, вы воздействуете на сердце.

Далее переходим к области с правой стороны от пупка, так мы помогаем вывести застой газов из правой почки.

Прямо над пупком – следующая точка массажа, она отвечает за работу половой и мочевыделительной систем.

Между четвертой и первой областями слева находится следующая область, ее массаж улучшает работу кишечника.

Шестая область находится также слева между областями 1 и 2. Массирование этой области оказывает воздействие на газы желудка и селезенки.

Справа между второй и третьей зонами находится седьмая область, воздействуя на нее мы помогаем вывести токсины из печени и желчного пузыря.

Последняя область массажа находится с правой стороны между третьей и четвертой частью нашей воображаемой окружности, массаж ее стимулирует работу кишечника.

Сделав массаж этих 8 зон, можно помассировать всю брюшную область, прощупывая напряженные лимфатические узлы или проработать наиболее болезненные области.

При обнаружении узлов или напряжения в какой-то части, уделите этой области больше внимания, попробуйте дать узлам рассосаться. Излишние газы, скопление жидкости или болезненные места – это “Узлы”. Они образуются при наличии хронических заболеваний. То есть все заболевания оставляют свой след в брюшной полости.

Кроме избавления от излишних газов, такой массаж помогает выведению грязной жидкости, которая долго не выводится из нашего организма. Оставаясь в нашем теле, она может вызвать мигрени, высыпания на коже, головокружения.

Если надавить на зону рядом с солнечным сплетением, иногда можно услышать словно шумит вода – это признак того, что грязная жидкость пришла в движение, чуть позже произойдет процесс вывода ее из организма посредством мочевого пузыря.

Если не выводить застоявшиеся жидкости и употреблять большое количество воды, может произойти отравление всего организма. В основе всех методик традиционной китайской медицины лежит идея, что оздоровление организма происходит за счет воздействия на активные каналы. Все двенадцать каналов расположены в брюшной полости, поэтому массируя их мы помогаем всему организму.опубликовано econet

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