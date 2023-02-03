Восточная медицина: Как то, что вы едите влияет на ваше здоровье

Учение Древнего Киитая гласит, что все явления, происходящие во Вселенной, подчинены пяти элементам. Это дерево, огонь, земля, металл, вода. Комбинации и движение этих элементов лежат в основе всего. А каким образом 5 вкусовых качеств пищи связаны с внутренними органами?

Древняя культура Китая, насчитывающая тысячелетнюю историю, имеет интересную концепцию. Согласно ей всё, что происходит в нашей Вселенной, является порождением пяти элементов. А точнее – их комбинацией и движением. Элементы эти - дерево, пламя, земля, металл, вода. Каждый из описанных элементов связан с определенной планетой Солнечной системы.

5 элементов, которые воздействуют на жизнь Вселенной

5 элементов взаимосвязаны и взаимозависимы. Отношения между ними могут быть как благоприятными, так и разрушительными. Все зависит от того, как та или иная сфера воздействует на свою «пару».

Например, вода может породить дерево, вода погашает пламя, металл в состоянии резать дерево и так далее. Каждый из названных элементов отличается персональным набором характеристик. Человечество тоже часть Вселенной. И жизненные процессы в живом организме также осуществляются согласно принципам Вселенной и на основе 5 элементов.

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Взаимосвязь между деревом, пламенем, землей, металлом, водой - с одной стороны и пятью органами вкуса отмечена в древнем трактате под названием «Документы старейшин». Согласно этому научному труду вода отвечает солёному, пламя - горькому, дерево - кислому, металл - острому, земля - сладкому.

Старинная книга «Канон о внутренней медицине» упоминает, что кислый вкус транслируется на печень и оптимизирует её функции (печень и кислый вкус относятся к элементу «дерево»); горький связан с сердцем («пламя»), сладкий - с селезёнкой («земля»), острый – с органами дыхания («металл»), солёный – с почками (элемент «вода»).

Как вкусовые качества пищи связаны с внутренними органами

Кислый вкус необходим для работы печени.

Кислая еда активизирует процессы пищеварения и оберегает печень. Постоянное присутствие в пищевом рационе продуктов, обладающих кислым вкусом, нормализует пищеварение и уничтожает патогенную микрофлору в области желудочно-кишечного тракта. Указанные продукты, кроме того, являются хорошей профилактикой простуд, низкого давления и делают кровеносные сосуды более эластичными. Многие продукты, имеющие кислый вкус (кислая слива, томат, апельсин, гранат), отличаются высокой концентрацией витамина C, который укрепляет иммунную защиту организма. Данный витамин тормозит нежелательные процессы старения, является профилактикой атеросклероза и злокачественных новообразований.

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Горький вкус отвечает сердцу. В теории китайской медицины горькие пищевые продукты укрепляют энергию «инь». Они часто оказывают мочегонный эффект. Цедра апельсина, миндаль, горький на вкус, тыква-горлянка, лилия, если их употреблять систематически, предотвращают аккумуляцию токсических соединений и развитие язвенных процессов.

Сладкий вкус отражен на селезёнке. Сладкая пища насыщает кровь и дарит энергию, удаляет усталость, оптимизирует функции желудка и очищает тело, а помогает снимать спазмы. Пользу принесут следующие сладкие продукты - коричневый сахар, мёд, рис, пшеница.

Острая, пряная еда помогает укрепить лёгкие. В китайской медицине принято считать, что все острое провоцирует потоотделение, убирает препятствия в циркуляции энергии жизни. Имбирь, лук-шалот, чеснок, перец (это все острые продукты) помогут укрепить сосуды, нормализуют кровоток и, как уже упоминалось выше, убирают так называемые заторы в меридианах. При систематическом введении их в рацион, защитят от простудных заболеваний.

Однако, к употреблению данной группы продуктов существуют определенные противопоказания. Например, их следует употреблять осторожно лицам, страдающим геморроем, запорами неврозами.

Солёный вкус связан с почками, люди к нему относятся позитивно. Китайская медицина свидетельствует, что солёная еда регулирует обмены на клеточном уровне и кровоток, обеспечивает здоровый метаболизм. Солёный вкус «запускает» перистальтику кишечника, убирает опухоли, насыщает кровь и оптимизирует баланс «инь». Ламинария – хороший пример продуктов с природным солёным вкусом.

Не следует забывать, что сбалансированное питание предполагает здоровую комбинацию всех пяти вкусов; избыток в рационе конкретного вкуса наносит вред организму и может послужить толчком к развитию болезни. К примеру, излишне высокая концентрация кислой еды усиливает ци печени и ослабляет функции желудка и селезёнки (иначе говоря, «дерево» ослабляет «землю»).

Избыток пиши с горьким вкусом усилят сердечное «пламя» и ухудшит циркуляцию ци лёгких («пламя» плавит «металл»). Высокая концентрация сладкого укрепит селезёнку и желудок, однако ослабит ци почек («земля» угнетает «воду»). Слишком много пряного приведет к избытку ци лёгких и угнетает ци печени (металл разрушит дерево). Избыток соленого повредит почкам и ограничит ци сердца («вода» заливает «пламя»).

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Концепция о 5 элементах и сегодня проходит красной нитью в различных сферах культуры Китая. Это, безусловно, медицина, а также музыка, искусство, отсчет времени, гороскоп, различные теории берут на вооружение данную систему.

Китайцы многие тысячелетия верят, что в основе построения Вселенной заключена высшая мудрость, и люди имеют возможность черпать необходимые им знания из нескончаемого источника. Таким образом они умеют врачевать и продлевать жизнь.опубликовано econet

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