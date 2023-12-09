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Воспаление: причины и способы предотвращения

Автор: Econet 09 декабря 2023 6530
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Воспаление - нормальная реакция организма. Если у вас ушиб - это место опухает, может покраснеть. Так проявляется острое воспаление. Но есть еще и хроническое воспаление, которое влечет за собой серьезную опасносность для здоровья. С ним связаны сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак.

Воспаление: причины и способы предотвращения

Хроническое воспаление считается основой широкого спектра недугов. По сути, хронические воспалительные болезни - самая распространенная причина летального исхода в мире.

Что надо знать про хроническое воспаление

Воспаление: что его вызывает? 

Несмотря на негативные последствия, воспаление в организме - это нормальный компонент защитной системы. Если вы ударили ногу или загнали занозу, возможны покраснение, отек, жар, боль (признаки воспаления).

У этого типа воспаления важная цель: сдержать угрозу и устранить вероятный вред. Такое (острое) воспаление проходит само собой.

Но бывает и хроническое воспаление.Что это такое? Хроническое воспаление продолжается месяцы или годы. Он предполагает процессы, которые имеются и при остром воспалении - расширение сосудов, активацию кровотока и воспалительных клеток. Но острое воспаление имеет четкую цель, а хроническое - поражает весь организм и имеет опасные последствия в перспективе.

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Воспаление: причины и способы предотвращения

Болезни, связанные с хроническим воспалением

Кардио-сосудистые недуги

Воспаление считается фактором развития сердечно-сосудистых патологий. Например, когда бляшки откладываются в артериях (атеросклероз), это провоцирует реакцию воспаления. Когда бляшка расслаивается, образуется сгусток крови, что угрожает сердечным приступом и инсультом.

Диабет 2 типа

Воспаление вызывает диабет по нескольким причинам, включая резистентность к инсулину, связанную с избыточным весом, нарушение выработки инсулина и сосудистые патологии. 

Онкология

Воспалительные клетки создают свободные радикалы, разрушающие генетический материал (ДНК), что вызывает мутации, которые стимулируют клетки к росту и делению. Далее в работу включается больше иммунных клеток, провоцирующих воспаление, а оно способствует росту злокачественного новообразования. 

Кроме того, имеется связь между хроническим воспалением и такими серьезными недугами как артрит, астма, аутоиммунные патологии.

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Причины хронического воспаления

Такой фактор хронического воспаления как преклонный возраст, не контролируется. Но есть факторы, которые можно контролировать. Среди них: 

  • избыточный вес,
  • пищевой протокол с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров, рафинированного сахара,
  • пристрастие к курению,
  • хронический стресс,
  • дефицит сна.

Хроническое воспаление не всегда проявляется симптомами. Иногда это проявляется как хроническая боль, усталость, расстройство настроения, проблемы с пищеварением, увеличение веса или проблемы с инфекциями. 

Если вы подозреваете, что у вас хроническое воспаление, вы можете попросить своего врача провести анализ крови на высокочувствительный С-реактивный белок и фибриноген. Это хорошие маркеры системного воспаления.

Но даже без этих тестов рекомендуется делать выбор, который помогает предотвратить или обратить воспаление вспять. 

Диетические способы борьбы с хроническим воспалением  

  • Пищевой рацион с низким гликемическим индексом - минимум сахара и «быстрых» углеводов.
  • Минимум насыщенных и трансжиров.  
  • Больше омега-3 жирных кислот. 
  • Больше клетчатки, фруктов, овощей. 
  • Физическая активность.
  • Контроль над стрессом.  
  • Диетические добавки – имбирь, куркума. опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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