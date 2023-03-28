Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. ВОСЬМЕРКА: 1 минута 2 раза в день для избавления от жировых отложений на боках!

ВОСЬМЕРКА: 1 минута 2 раза в день для избавления от жировых отложений на боках!

Источник: liveinternet.ru 28 марта 2023 6862
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Упражнение "Восьмерка" эффективно прорабатывает косые мышцы живота, спину, укрепляет мышцы рук. Уже через 2 недели вы увидите результаты и будете приятно удивлены!

ВОСЬМЕРКА: 1 минута 2 раза в день для избавления от жировых отложений на боках!

Иметь красивое и подтянутое тело мечтают многие, но не все таковым могут похвастаться. Жировые складки на животе и боках нервируют и порой даже доводят до отчаяния…Выход есть! Мы нашли способ, который помогает избавиться от лишнего жира в области талии всего за 14 дней. Незамысловатое упражнение «Восьмерка» дает отличные результаты при условии регулярного выполнения. Ну что же, за дело!

Упражнение «Восьмерка»

Выполнять приведенное ниже упражнение нужно непрерывно в течение 1 минуты от 2 до 4 раз в день, постепенно увеличивая время до 2–3 минут. Чтобы не пропустить очередную мини-тренировку, установи для себя напоминание в телефоне. Кстати, так же можно поступить и в отношении питьевого режима.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

В зале упражнение «Восьмерка» выполняют с гимнастической палкой, а в домашних условиях в качестве реквизита отлично подойдет полотенце.

ВОСЬМЕРКА: 1 минута 2 раза в день для избавления от жировых отложений на боках!

1. Встань прямо, ноги размести по ширине плеч. Ухватись за противоположные концы полотенца. Вытяни полотенце вертикально перед собой. Не уменьшая натяжения полотенца, отведи руки вправо, затем вверх, и, описывая полукруг над головой, перемести руки с полотенцем к левой стороне.

ВОСЬМЕРКА: 1 минута 2 раза в день для избавления от жировых отложений на боках!

2. Поменяв положение рук (сравни фото), опиши полукруг через наклон в обратную сторону.

ВОСЬМЕРКА: 1 минута 2 раза в день для избавления от жировых отложений на боках!

3. Движения должны выглядеть, будто ты описываешь корпусом восьмерку. Важно: следи, чтобы ноги оставались максимально неподвижными, не раскачивай слишком бедрами!

ВОСЬМЕРКА: 1 минута 2 раза в день для избавления от жировых отложений на боках!

Вот как упражнение «Восьмерка» выглядит на практике!

Упражнение эффективно прорабатывает косые мышцы живота, спину, укрепляет мышцы рук. Уже через 2 недели можешь смело делать замеры талии — будешь приятно удивлена!

Результаты будут еще более заметны, если перед началом 2-недельного тренинга устроить разгрузочный день, чтобы как следует очистить организм.

Перспектива наконец обрести тонкую талию и подтянутый живот — это отличная мотивация. Скорее приступай к занятиям!опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье упражнение талия руки мышцы живот спина

Еще от liveinternet.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш новый telegram-канал РецептыДиетыПохудение

     https://t.me/recipe_diet

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Не люди бегут от жизни, потому что она скучна, а жизнь убегает от людей, потому что они мелки Томас Вулф
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.