Волчанка: Что нужно знать про коварное заболевание?

Точные причины возникновения волчанки неизвестны. Воспалительный процесс может охватывать любые органы – сердце, легкие, почки, суставы, сосудистые стенки. О симптомах, диагностике и методах лечения читайте в нашей статье.
Этой болезни больше подвержены женщины в возрасте 20-30 лет и ученые полагают, что преимущественно причиной развития недуга служит наследственный фактор. При волчанке определенные клетки организма теряют способность распознавать собственные и чужеродные белки, к примеру, бактерии, поэтому начинают вырабатывать антитела, уничтожающие клетки самого организма.
Симптомами заболевания являются:
Клиническая картина зависит от того, какие именно органы поражены.
При возникновении любых вышеуказанных симптомов нужно обратиться к врачу и пройти полное обследование. При тяжелой форме болезни возрастает риск появления побочных действий от лекарственных препаратов, что еще более негативно сказывается на состоянии иммунной системы. Зачастую заболевание протекает в хронической форме, то есть иногда недуг находится в «спящем режиме» либо в ремиссии. Если при остром течении болезни проводится адекватное лечение, то исход в большинстве случаев благоприятный.
Тактика лечения зависит от тяжести заболевания, главное, что нужно сделать – снизить иммунное воспаление. Для этого в большинстве случаев назначаются гормональные препараты либо глюкокортикостероиды.
Долгосрочное лечение существенно улучшает прогноз, но при этом могут возникнуть побочные эффекты – избыточный вес, образование язв на стенках желудка, обострение остеопороза или других хронических воспалений.
В процессе лечения требуется регулярно сдавать анализ крови, что позволит вовремя выявить возможные осложнения. При острой форме заболевания проводится импульсная терапия с применением больших доз гормонов, а также плазмаферез, позволяющий отфильтровывать антитела. Назначаются и противовоспалительные средства. Помимо приема медикаментозных препаратов важно придерживаться сбалансированного питания и вести здоровый образ жизни.
Так как волчанка — воспалительное заболевание, для уменьшения симптомов назначают диету, богатую клетчаткой, продуктами с антиоксидантами и Омега-3 жирными кислотами.
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Источник: https://econet.kz/
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